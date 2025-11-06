Co to jest yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące yieldbasis Jaka jest dziś wartość yieldbasis (YB)? Aktualna cena YB w USD wynosi 0.5468USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena YB do USD? $ 0.5468 . Sprawdź Aktualna cena YB w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa yieldbasis? Kapitalizacja rynkowa dla YB wynosi $ 48.07M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż YB w obiegu? W obiegu YB znajduje się 87.92M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YB? YB osiąga ATH w wysokości 0.9394352030918264 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YB? YB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.35919482061601 USD . Jaki jest wolumen obrotu YB? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YB wynosi $ 869.71K USD . Czy w tym roku YB pójdzie wyżej? YB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YB , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe yieldbasis (YB)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku