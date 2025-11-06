GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena yieldbasis to 0.5468 USD. Śledź aktualizacje cen YB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YB łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena yieldbasis to 0.5468 USD. Śledź aktualizacje cen YB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YB

Informacje o cenie YB

Czym jest YB

Biała księga YB

Oficjalna strona internetowa YB

Tokenomika YB

Prognoza cen YB

Historia YB

Przewodnik zakupowy YB

Przelicznik YB-fiat

YB na spot

USDT-M Futures YB

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo yieldbasis

Cena yieldbasis(YB)

Aktualna cena 1 YB do USD:

$0.5455
$0.5455$0.5455
-5.27%1D
USD
yieldbasis (YB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:32:34 (UTC+8)

Informacje o cenie yieldbasis (YB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.5186
$ 0.5186$ 0.5186
Minimum 24h
$ 0.5833
$ 0.5833$ 0.5833
Maksimum 24h

$ 0.5186
$ 0.5186$ 0.5186

$ 0.5833
$ 0.5833$ 0.5833

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-2.24%

-5.27%

-17.67%

-17.67%

Aktualna cena yieldbasis (YB) wynosi $ 0.5468. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YB wahał się między $ 0.5186 a $ 0.5833, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YB w historii to $ 0.9394352030918264, a najniższy to $ 0.35919482061601.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YB zmieniły się o -2.24% w ciągu ostatniej godziny, o -5.27% w ciągu 24 godzin i o -17.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o yieldbasis (YB)

No.479

$ 48.07M
$ 48.07M$ 48.07M

$ 869.71K
$ 869.71K$ 869.71K

$ 546.80M
$ 546.80M$ 546.80M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa yieldbasis wynosi $ 48.07M, przy $ 869.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YB w obiegu wynosi 87.92M, przy całkowitej podaży 700000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 546.80M.

Historia ceny yieldbasis (YB) – USD

Śledź zmiany ceny yieldbasis dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.030347-5.27%
30 Dni$ +0.1468+36.70%
60 dni$ +0.1468+36.70%
90 dni$ +0.1468+36.70%
Dzisiejsza zmiana ceny yieldbasis

DziśYB odnotował zmianę $ -0.030347 (-5.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny yieldbasis

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.1468 (+36.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny yieldbasis

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę YB o $ +0.1468(+36.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny yieldbasis

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.1468 (+36.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe yieldbasis (YB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen yieldbasis.

Co to jest yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w yieldbasis. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu YB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące yieldbasis na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno yieldbasis będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny yieldbasis (w USD)

Jaka będzie wartość yieldbasis (YB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w yieldbasis (YB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla yieldbasis.

Sprawdź teraz prognozę ceny yieldbasis!

Tokenomika yieldbasis (YB)

Zrozumienie tokenomiki yieldbasis (YB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YBjuż teraz!

Jak kupić yieldbasis (YB)

Szukasz jak kupić yieldbasis? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić yieldbasis na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

YB na lokalne waluty

1 yieldbasis(YB) do VND
14,389.042
1 yieldbasis(YB) do AUD
A$0.836604
1 yieldbasis(YB) do GBP
0.415568
1 yieldbasis(YB) do EUR
0.470248
1 yieldbasis(YB) do USD
$0.5468
1 yieldbasis(YB) do MYR
RM2.285624
1 yieldbasis(YB) do TRY
23.02028
1 yieldbasis(YB) do JPY
¥83.6604
1 yieldbasis(YB) do ARS
ARS$793.609116
1 yieldbasis(YB) do RUB
44.476712
1 yieldbasis(YB) do INR
48.457416
1 yieldbasis(YB) do IDR
Rp9,113.329688
1 yieldbasis(YB) do PHP
32.266668
1 yieldbasis(YB) do EGP
￡E.25.91832
1 yieldbasis(YB) do BRL
R$2.930848
1 yieldbasis(YB) do CAD
C$0.770988
1 yieldbasis(YB) do BDT
66.633048
1 yieldbasis(YB) do NGN
789.0324
1 yieldbasis(YB) do COP
$2,103.07482
1 yieldbasis(YB) do ZAR
R.9.508852
1 yieldbasis(YB) do UAH
22.998408
1 yieldbasis(YB) do TZS
T.Sh.1,343.4876
1 yieldbasis(YB) do VES
Bs121.9364
1 yieldbasis(YB) do CLP
$516.1792
1 yieldbasis(YB) do PKR
Rs154.547552
1 yieldbasis(YB) do KZT
287.184828
1 yieldbasis(YB) do THB
฿17.749128
1 yieldbasis(YB) do TWD
NT$16.912524
1 yieldbasis(YB) do AED
د.إ2.006756
1 yieldbasis(YB) do CHF
Fr0.43744
1 yieldbasis(YB) do HKD
HK$4.248636
1 yieldbasis(YB) do AMD
֏209.17834
1 yieldbasis(YB) do MAD
.د.م5.08524
1 yieldbasis(YB) do MXN
$10.165012
1 yieldbasis(YB) do SAR
ريال2.0505
1 yieldbasis(YB) do ETB
Br83.835376
1 yieldbasis(YB) do KES
KSh70.641092
1 yieldbasis(YB) do JOD
د.أ0.3876812
1 yieldbasis(YB) do PLN
2.017692
1 yieldbasis(YB) do RON
лв2.411388
1 yieldbasis(YB) do SEK
kr5.22194
1 yieldbasis(YB) do BGN
лв0.924092
1 yieldbasis(YB) do HUF
Ft183.735736
1 yieldbasis(YB) do CZK
11.575756
1 yieldbasis(YB) do KWD
د.ك0.1678676
1 yieldbasis(YB) do ILS
1.782568
1 yieldbasis(YB) do BOB
Bs3.77292
1 yieldbasis(YB) do AZN
0.92956
1 yieldbasis(YB) do TJS
SM5.0579
1 yieldbasis(YB) do GEL
1.481828
1 yieldbasis(YB) do AOA
Kz498.90032
1 yieldbasis(YB) do BHD
.د.ب0.2055968
1 yieldbasis(YB) do BMD
$0.5468
1 yieldbasis(YB) do DKK
kr3.543264
1 yieldbasis(YB) do HNL
L14.413648
1 yieldbasis(YB) do MUR
25.1528
1 yieldbasis(YB) do NAD
$9.503384
1 yieldbasis(YB) do NOK
kr5.57736
1 yieldbasis(YB) do NZD
$0.962368
1 yieldbasis(YB) do PAB
B/.0.5468
1 yieldbasis(YB) do PGK
K2.3239
1 yieldbasis(YB) do QAR
ر.ق1.990352
1 yieldbasis(YB) do RSD
дин.55.686112
1 yieldbasis(YB) do UZS
soʻm6,509.522768
1 yieldbasis(YB) do ALL
L45.953072
1 yieldbasis(YB) do ANG
ƒ0.978772
1 yieldbasis(YB) do AWG
ƒ0.98424
1 yieldbasis(YB) do BBD
$1.0936
1 yieldbasis(YB) do BAM
KM0.92956
1 yieldbasis(YB) do BIF
Fr1,612.5132
1 yieldbasis(YB) do BND
$0.71084
1 yieldbasis(YB) do BSD
$0.5468
1 yieldbasis(YB) do JMD
$88.00746
1 yieldbasis(YB) do KHR
2,195.981608
1 yieldbasis(YB) do KMF
Fr232.9368
1 yieldbasis(YB) do LAK
11,886.956284
1 yieldbasis(YB) do LKR
රු166.549812
1 yieldbasis(YB) do MDL
L9.32294
1 yieldbasis(YB) do MGA
Ar2,463.0606
1 yieldbasis(YB) do MOP
P4.3744
1 yieldbasis(YB) do MVR
8.42072
1 yieldbasis(YB) do MWK
MK949.304948
1 yieldbasis(YB) do MZN
MT34.96786
1 yieldbasis(YB) do NPR
रु77.612792
1 yieldbasis(YB) do PYG
3,877.9056
1 yieldbasis(YB) do RWF
Fr792.3132
1 yieldbasis(YB) do SBD
$4.494696
1 yieldbasis(YB) do SCR
7.513032
1 yieldbasis(YB) do SRD
$21.07914
1 yieldbasis(YB) do SVC
$4.779032
1 yieldbasis(YB) do SZL
L9.503384
1 yieldbasis(YB) do TMT
m1.9138
1 yieldbasis(YB) do TND
د.ت1.6179812
1 yieldbasis(YB) do TTD
$3.701836
1 yieldbasis(YB) do UGX
Sh1,911.6128
1 yieldbasis(YB) do XAF
Fr311.1292
1 yieldbasis(YB) do XCD
$1.47636
1 yieldbasis(YB) do XOF
Fr311.1292
1 yieldbasis(YB) do XPF
Fr56.3204
1 yieldbasis(YB) do BWP
P7.376332
1 yieldbasis(YB) do BZD
$1.099068
1 yieldbasis(YB) do CVE
$52.552948
1 yieldbasis(YB) do DJF
Fr96.7836
1 yieldbasis(YB) do DOP
$35.093624
1 yieldbasis(YB) do DZD
د.ج71.483164
1 yieldbasis(YB) do FJD
$1.246704
1 yieldbasis(YB) do GNF
Fr4,754.426
1 yieldbasis(YB) do GTQ
Q4.188488
1 yieldbasis(YB) do GYD
$114.368688
1 yieldbasis(YB) do ISK
kr69.4436

Zasoby yieldbasis

Aby lepiej zrozumieć yieldbasis, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa yieldbasis
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące yieldbasis

Jaka jest dziś wartość yieldbasis (YB)?
Aktualna cena YB w USD wynosi 0.5468USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YB do USD?
Aktualna cena YB w USD wynosi $ 0.5468. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa yieldbasis?
Kapitalizacja rynkowa dla YB wynosi $ 48.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YB w obiegu?
W obiegu YB znajduje się 87.92M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YB?
YB osiąga ATH w wysokości 0.9394352030918264 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YB?
YB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.35919482061601 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YB wynosi $ 869.71K USD.
Czy w tym roku YB pójdzie wyżej?
YB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:32:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe yieldbasis (YB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator YB do USD

Kwota

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5467 USD

Handluj YB

YB/USDT
$0.5455
$0.5455$0.5455
-5.29%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,416.41
$103,416.41$103,416.41

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.48
$3,391.48$3,391.48

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.49
$159.49$159.49

-0.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,416.41
$103,416.41$103,416.41

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.48
$3,391.48$3,391.48

-0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3278
$2.3278$2.3278

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.49
$159.49$159.49

-0.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0948
$1.0948$1.0948

+0.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03426
$0.03426$0.03426

+37.04%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2186
$0.2186$0.2186

+337.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006454
$0.000006454$0.000006454

+241.84%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25482
$0.25482$0.25482

+101.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4654
$1.4654$1.4654

+80.64%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000270
$0.0000000270$0.0000000270

+78.80%