Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Yieldbasis % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.5194 $0.5194 $0.5194 -9.81% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Yieldbasis na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Yieldbasis może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.5194. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Yieldbasis może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.54537. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YB na 2027 rok wyniesie $ 0.572638 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YB na 2028 rok wyniesie $ 0.601270 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YB w 2029 roku wyniesie $ 0.631333 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YB w 2030 roku wyniesie $ 0.662900 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Yieldbasis może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.0797. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Yieldbasis może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.7588. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.5194 0.00%

2026 $ 0.54537 5.00%

2027 $ 0.572638 10.25%

2028 $ 0.601270 15.76%

2029 $ 0.631333 21.55%

2030 $ 0.662900 27.63%

2031 $ 0.696045 34.01%

2032 $ 0.730847 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.767390 47.75%

2034 $ 0.805759 55.13%

2035 $ 0.846047 62.89%

2036 $ 0.888350 71.03%

2037 $ 0.932767 79.59%

2038 $ 0.979406 88.56%

2039 $ 1.0283 97.99%

2040 $ 1.0797 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Yieldbasis na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.5194 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.519471 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.519898 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.521534 0.41% Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na dziś Przewidywana cena dla YB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.5194 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Yieldbasis (YB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.519471 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Yieldbasis (YB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.519898 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Yieldbasis (YB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YB wynosi $0.521534 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Yieldbasis Aktualna cena $ 0.5194$ 0.5194 $ 0.5194 Zmiana ceny (24H) -9.81% Kapitalizacja rynkowa $ 45.66M$ 45.66M $ 45.66M Podaż w obiegu 87.92M 87.92M 87.92M Wolumen (24H) $ 735.53K$ 735.53K $ 735.53K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YB to $ 0.5194. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -9.81%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 735.53K. Ponadto YB ma podaż w obiegu wynoszącą 87.92M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 45.66M. Zobacz na żywo cenę YB

Jak kupić Yieldbasis (YB) Próbujesz kupić YB? Teraz możesz kupować YB za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Yieldbasis i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić YB teraz

Historyczna cena Yieldbasis Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Yieldbasis, cena Yieldbasis wynosi 0.5194USD. Podaż w obiegu Yieldbasis (YB) wynosi 0.00 YB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $45.66M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.06% $ -0.036900 $ 0.5833 $ 0.5109

7 D -0.13% $ -0.083899 $ 0.6459 $ 0.4934

30 Dni 0.30% $ 0.119399 $ 1.5 $ 0.3555 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Yieldbasis zanotował zmianę ceny o $-0.036900 , co stanowi -0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Yieldbasis osiągnął maksimum na poziomie $0.6459 i minimum na poziomie $0.4934 . Zanotowano zmianę ceny o -0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Yieldbasis o 0.30% , co odpowiada około $0.119399 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YB. Sprawdź pełną historię cen Yieldbasis, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen YB

Jak działa moduł przewidywania ceny Yieldbasis (YB)? Moduł predykcji ceny Yieldbasis to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Yieldbasis na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Yieldbasis. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Yieldbasis.

Dlaczego prognoaza ceny YB jest ważna?

Prognozy cen YB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YB? Według Twoich prognoz YB osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YB na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Yieldbasis (YB), przewidywana cena YB osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YB w 2026 roku? Cena 1 Yieldbasis (YB) wynosi dziś $0.5194 . Według powyższego modułu prognoz YB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YB w 2027 roku? Yieldbasis (YB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YB do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YB w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yieldbasis (YB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YB w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yieldbasis (YB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YB w 2030 roku? Cena 1 Yieldbasis (YB) wynosi dziś $0.5194 . Według powyższego modułu prognoz YB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YB na 2040 rok? Yieldbasis (YB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YB do 2040 roku.