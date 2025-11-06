GiełdaDEX+
Logo Codatta

Cena Codatta(XNY)

Aktualna cena 1 XNY do USD:

$0.00446
$0.00446$0.00446
-3.00%1D
USD
Codatta (XNY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:53:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Codatta (XNY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.004377
$ 0.004377$ 0.004377
Minimum 24h
$ 0.004807
$ 0.004807$ 0.004807
Maksimum 24h

$ 0.004377
$ 0.004377$ 0.004377

$ 0.004807
$ 0.004807$ 0.004807

$ 0.028917157801932714
$ 0.028917157801932714$ 0.028917157801932714

$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233$ 0.002007819087959233

-0.14%

-3.00%

-39.87%

-39.87%

Aktualna cena Codatta (XNY) wynosi $ 0.00446. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XNY wahał się między $ 0.004377 a $ 0.004807, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XNY w historii to $ 0.028917157801932714, a najniższy to $ 0.002007819087959233.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XNY zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -3.00% w ciągu 24 godzin i o -39.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Codatta (XNY)

No.1063

$ 11.15M
$ 11.15M$ 11.15M

$ 78.72K
$ 78.72K$ 78.72K

$ 44.60M
$ 44.60M$ 44.60M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Codatta wynosi $ 11.15M, przy $ 78.72K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XNY w obiegu wynosi 2.50B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.60M.

Historia ceny Codatta (XNY) – USD

Śledź zmiany ceny Codatta dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00013794-3.00%
30 Dni$ -0.004577-50.65%
60 dni$ -0.003543-44.28%
90 dni$ +0.001282+40.33%
Dzisiejsza zmiana ceny Codatta

DziśXNY odnotował zmianę $ -0.00013794 (-3.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Codatta

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004577 (-50.65%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Codatta

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XNY o $ -0.003543(-44.28%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Codatta

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.001282 (+40.33%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Codatta (XNY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Codatta.

Co to jest Codatta (XNY)

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Codatta jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Codatta. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XNY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Codatta na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Codatta będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Codatta (w USD)

Jaka będzie wartość Codatta (XNY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Codatta (XNY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Codatta.

Sprawdź teraz prognozę ceny Codatta!

Tokenomika Codatta (XNY)

Zrozumienie tokenomiki Codatta (XNY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XNYjuż teraz!

Jak kupić Codatta (XNY)

Szukasz jak kupić Codatta? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Codatta na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XNY na lokalne waluty

1 Codatta(XNY) do VND
117.3649
1 Codatta(XNY) do AUD
A$0.0068238
1 Codatta(XNY) do GBP
0.0033896
1 Codatta(XNY) do EUR
0.0038356
1 Codatta(XNY) do USD
$0.00446
1 Codatta(XNY) do MYR
RM0.0186428
1 Codatta(XNY) do TRY
0.187766
1 Codatta(XNY) do JPY
¥0.68238
1 Codatta(XNY) do ARS
ARS$6.4731102
1 Codatta(XNY) do RUB
0.3627764
1 Codatta(XNY) do INR
0.3952898
1 Codatta(XNY) do IDR
Rp74.3333036
1 Codatta(XNY) do PHP
0.262471
1 Codatta(XNY) do EGP
￡E.0.2114486
1 Codatta(XNY) do BRL
R$0.0239056
1 Codatta(XNY) do CAD
C$0.0062886
1 Codatta(XNY) do BDT
0.5434956
1 Codatta(XNY) do NGN
6.43578
1 Codatta(XNY) do COP
$17.153829
1 Codatta(XNY) do ZAR
R.0.0775594
1 Codatta(XNY) do UAH
0.1875876
1 Codatta(XNY) do TZS
T.Sh.10.95822
1 Codatta(XNY) do VES
Bs0.99458
1 Codatta(XNY) do CLP
$4.21024
1 Codatta(XNY) do PKR
Rs1.2605744
1 Codatta(XNY) do KZT
2.3424366
1 Codatta(XNY) do THB
฿0.144727
1 Codatta(XNY) do TWD
NT$0.1379924
1 Codatta(XNY) do AED
د.إ0.0163682
1 Codatta(XNY) do CHF
Fr0.003568
1 Codatta(XNY) do HKD
HK$0.0346542
1 Codatta(XNY) do AMD
֏1.706173
1 Codatta(XNY) do MAD
.د.م0.0415226
1 Codatta(XNY) do MXN
$0.082956
1 Codatta(XNY) do SAR
ريال0.016725
1 Codatta(XNY) do ETB
Br0.6838072
1 Codatta(XNY) do KES
KSh0.5764104
1 Codatta(XNY) do JOD
د.أ0.00316214
1 Codatta(XNY) do PLN
0.0164574
1 Codatta(XNY) do RON
лв0.0196686
1 Codatta(XNY) do SEK
kr0.042593
1 Codatta(XNY) do BGN
лв0.007582
1 Codatta(XNY) do HUF
Ft1.4996304
1 Codatta(XNY) do CZK
0.0944628
1 Codatta(XNY) do KWD
د.ك0.00136922
1 Codatta(XNY) do ILS
0.014495
1 Codatta(XNY) do BOB
Bs0.030774
1 Codatta(XNY) do AZN
0.007582
1 Codatta(XNY) do TJS
SM0.041255
1 Codatta(XNY) do GEL
0.0120866
1 Codatta(XNY) do AOA
Kz4.084245
1 Codatta(XNY) do BHD
.د.ب0.00167696
1 Codatta(XNY) do BMD
$0.00446
1 Codatta(XNY) do DKK
kr0.0289008
1 Codatta(XNY) do HNL
L0.1175656
1 Codatta(XNY) do MUR
0.2052492
1 Codatta(XNY) do NAD
$0.077604
1 Codatta(XNY) do NOK
kr0.045492
1 Codatta(XNY) do NZD
$0.0078496
1 Codatta(XNY) do PAB
B/.0.00446
1 Codatta(XNY) do PGK
K0.018955
1 Codatta(XNY) do QAR
ر.ق0.0162344
1 Codatta(XNY) do RSD
дин.0.4543848
1 Codatta(XNY) do UZS
soʻm53.0952296
1 Codatta(XNY) do ALL
L0.3748184
1 Codatta(XNY) do ANG
ƒ0.0079834
1 Codatta(XNY) do AWG
ƒ0.008028
1 Codatta(XNY) do BBD
$0.00892
1 Codatta(XNY) do BAM
KM0.007582
1 Codatta(XNY) do BIF
Fr13.15254
1 Codatta(XNY) do BND
$0.005798
1 Codatta(XNY) do BSD
$0.00446
1 Codatta(XNY) do JMD
$0.717837
1 Codatta(XNY) do KHR
17.9116276
1 Codatta(XNY) do KMF
Fr1.89996
1 Codatta(XNY) do LAK
96.9565198
1 Codatta(XNY) do LKR
රු1.3584714
1 Codatta(XNY) do MDL
L0.076043
1 Codatta(XNY) do MGA
Ar20.09007
1 Codatta(XNY) do MOP
P0.03568
1 Codatta(XNY) do MVR
0.068684
1 Codatta(XNY) do MWK
MK7.7430506
1 Codatta(XNY) do MZN
MT0.285217
1 Codatta(XNY) do NPR
रु0.6330524
1 Codatta(XNY) do PYG
31.63032
1 Codatta(XNY) do RWF
Fr6.48038
1 Codatta(XNY) do SBD
$0.0366612
1 Codatta(XNY) do SCR
0.0611466
1 Codatta(XNY) do SRD
$0.171933
1 Codatta(XNY) do SVC
$0.0389804
1 Codatta(XNY) do SZL
L0.0778716
1 Codatta(XNY) do TMT
m0.01561
1 Codatta(XNY) do TND
د.ت0.01321498
1 Codatta(XNY) do TTD
$0.0301942
1 Codatta(XNY) do UGX
Sh15.59216
1 Codatta(XNY) do XAF
Fr2.5422
1 Codatta(XNY) do XCD
$0.012042
1 Codatta(XNY) do XOF
Fr2.5422
1 Codatta(XNY) do XPF
Fr0.45938
1 Codatta(XNY) do BWP
P0.0601654
1 Codatta(XNY) do BZD
$0.0089646
1 Codatta(XNY) do CVE
$0.4286506
1 Codatta(XNY) do DJF
Fr0.78942
1 Codatta(XNY) do DOP
$0.2862428
1 Codatta(XNY) do DZD
د.ج0.5832342
1 Codatta(XNY) do FJD
$0.0101688
1 Codatta(XNY) do GNF
Fr38.7797
1 Codatta(XNY) do GTQ
Q0.0341636
1 Codatta(XNY) do GYD
$0.9328536
1 Codatta(XNY) do ISK
kr0.56642

Zasoby Codatta

Aby lepiej zrozumieć Codatta, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Codatta
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Codatta

Jaka jest dziś wartość Codatta (XNY)?
Aktualna cena XNY w USD wynosi 0.00446USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XNY do USD?
Aktualna cena XNY w USD wynosi $ 0.00446. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Codatta?
Kapitalizacja rynkowa dla XNY wynosi $ 11.15M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XNY w obiegu?
W obiegu XNY znajduje się 2.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XNY?
XNY osiąga ATH w wysokości 0.028917157801932714 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XNY?
XNY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002007819087959233 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XNY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XNY wynosi $ 78.72K USD.
Czy w tym roku XNY pójdzie wyżej?
XNY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XNY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Codatta (XNY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XNY do USD

Kwota

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0.00446 USD

Handluj XNY

XNY/USDT
$0.00446
$0.00446$0.00446
-3.04%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

