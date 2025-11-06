GiełdaDEX+
Aktualna cena XDOG to 0.006156 USD. Śledź aktualizacje cen XDOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XDOG łatwo w MEXC już teraz.

Cena XDOG(XDOG)

Aktualna cena 1 XDOG do USD:

$0.006148
$0.006148
-2.05%1D
USD
XDOG (XDOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:59 (UTC+8)

Informacje o cenie XDOG (XDOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.006017
$ 0.006017
Minimum 24h
$ 0.006812
$ 0.006812
Maksimum 24h

$ 0.006017
$ 0.006017

$ 0.006812
$ 0.006812

--
--

--
--

-1.03%

-2.05%

-33.17%

-33.17%

Aktualna cena XDOG (XDOG) wynosi $ 0.006156. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XDOG wahał się między $ 0.006017 a $ 0.006812, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XDOG w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XDOG zmieniły się o -1.03% w ciągu ostatniej godziny, o -2.05% w ciągu 24 godzin i o -33.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XDOG (XDOG)

--
--

$ 56.42K
$ 56.42K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

XLAYER

Obecna kapitalizacja rynkowa XDOG wynosi --, przy $ 56.42K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XDOG w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny XDOG (XDOG) – USD

Śledź zmiany ceny XDOG dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00012867-2.05%
30 Dni$ -0.02569-80.67%
60 dni$ -0.004234-40.76%
90 dni$ +0.002156+53.90%
Dzisiejsza zmiana ceny XDOG

DziśXDOG odnotował zmianę $ -0.00012867 (-2.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny XDOG

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02569 (-80.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny XDOG

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XDOG o $ -0.004234(-40.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny XDOG

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.002156 (+53.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe XDOG (XDOG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen XDOG.

Co to jest XDOG (XDOG)

XDOG łączy ikoniczną kulturę mema Doge z rewolucyjnym potencjałem technologii X-Layer od OKX, zobowiązując się do budowy zabawnego, inkluzywnego i finansowo wzmacniającego centrum społeczności.

XDOG jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w XDOG. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XDOG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące XDOG na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno XDOG będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny XDOG (w USD)

Jaka będzie wartość XDOG (XDOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XDOG (XDOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XDOG.

Sprawdź teraz prognozę ceny XDOG!

Tokenomika XDOG (XDOG)

Zrozumienie tokenomiki XDOG (XDOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XDOGjuż teraz!

Jak kupić XDOG (XDOG)

Szukasz jak kupić XDOG? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić XDOG na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XDOG na lokalne waluty

1 XDOG(XDOG) do VND
161.99514
1 XDOG(XDOG) do AUD
A$0.00941868
1 XDOG(XDOG) do GBP
0.00467856
1 XDOG(XDOG) do EUR
0.00529416
1 XDOG(XDOG) do USD
$0.006156
1 XDOG(XDOG) do MYR
RM0.02573208
1 XDOG(XDOG) do TRY
0.2591676
1 XDOG(XDOG) do JPY
¥0.941868
1 XDOG(XDOG) do ARS
ARS$8.93463372
1 XDOG(XDOG) do RUB
0.50072904
1 XDOG(XDOG) do INR
0.54560628
1 XDOG(XDOG) do IDR
Rp102.59995896
1 XDOG(XDOG) do PHP
0.3622806
1 XDOG(XDOG) do EGP
￡E.0.29185596
1 XDOG(XDOG) do BRL
R$0.03299616
1 XDOG(XDOG) do CAD
C$0.00867996
1 XDOG(XDOG) do BDT
0.75017016
1 XDOG(XDOG) do NGN
8.883108
1 XDOG(XDOG) do COP
$23.6768994
1 XDOG(XDOG) do ZAR
R.0.10705284
1 XDOG(XDOG) do UAH
0.25892136
1 XDOG(XDOG) do TZS
T.Sh.15.125292
1 XDOG(XDOG) do VES
Bs1.372788
1 XDOG(XDOG) do CLP
$5.811264
1 XDOG(XDOG) do PKR
Rs1.73993184
1 XDOG(XDOG) do KZT
3.23319276
1 XDOG(XDOG) do THB
฿0.1997622
1 XDOG(XDOG) do TWD
NT$0.19046664
1 XDOG(XDOG) do AED
د.إ0.02259252
1 XDOG(XDOG) do CHF
Fr0.0049248
1 XDOG(XDOG) do HKD
HK$0.04783212
1 XDOG(XDOG) do AMD
֏2.3549778
1 XDOG(XDOG) do MAD
.د.م0.05731236
1 XDOG(XDOG) do MXN
$0.1145016
1 XDOG(XDOG) do SAR
ريال0.023085
1 XDOG(XDOG) do ETB
Br0.94383792
1 XDOG(XDOG) do KES
KSh0.79560144
1 XDOG(XDOG) do JOD
د.أ0.004364604
1 XDOG(XDOG) do PLN
0.02271564
1 XDOG(XDOG) do RON
лв0.02714796
1 XDOG(XDOG) do SEK
kr0.0587898
1 XDOG(XDOG) do BGN
лв0.0104652
1 XDOG(XDOG) do HUF
Ft2.06989344
1 XDOG(XDOG) do CZK
0.13038408
1 XDOG(XDOG) do KWD
د.ك0.001889892
1 XDOG(XDOG) do ILS
0.020007
1 XDOG(XDOG) do BOB
Bs0.0424764
1 XDOG(XDOG) do AZN
0.0104652
1 XDOG(XDOG) do TJS
SM0.056943
1 XDOG(XDOG) do GEL
0.01668276
1 XDOG(XDOG) do AOA
Kz5.637357
1 XDOG(XDOG) do BHD
.د.ب0.002314656
1 XDOG(XDOG) do BMD
$0.006156
1 XDOG(XDOG) do DKK
kr0.03989088
1 XDOG(XDOG) do HNL
L0.16227216
1 XDOG(XDOG) do MUR
0.28329912
1 XDOG(XDOG) do NAD
$0.1071144
1 XDOG(XDOG) do NOK
kr0.0627912
1 XDOG(XDOG) do NZD
$0.01083456
1 XDOG(XDOG) do PAB
B/.0.006156
1 XDOG(XDOG) do PGK
K0.026163
1 XDOG(XDOG) do QAR
ر.ق0.02240784
1 XDOG(XDOG) do RSD
дин.0.62717328
1 XDOG(XDOG) do UZS
soʻm73.28570256
1 XDOG(XDOG) do ALL
L0.51735024
1 XDOG(XDOG) do ANG
ƒ0.01101924
1 XDOG(XDOG) do AWG
ƒ0.0110808
1 XDOG(XDOG) do BBD
$0.012312
1 XDOG(XDOG) do BAM
KM0.0104652
1 XDOG(XDOG) do BIF
Fr18.154044
1 XDOG(XDOG) do BND
$0.0080028
1 XDOG(XDOG) do BSD
$0.006156
1 XDOG(XDOG) do JMD
$0.9908082
1 XDOG(XDOG) do KHR
24.72286536
1 XDOG(XDOG) do KMF
Fr2.622456
1 XDOG(XDOG) do LAK
133.82608428
1 XDOG(XDOG) do LKR
රු1.87505604
1 XDOG(XDOG) do MDL
L0.1049598
1 XDOG(XDOG) do MGA
Ar27.729702
1 XDOG(XDOG) do MOP
P0.049248
1 XDOG(XDOG) do MVR
0.0948024
1 XDOG(XDOG) do MWK
MK10.68749316
1 XDOG(XDOG) do MZN
MT0.3936762
1 XDOG(XDOG) do NPR
रु0.87378264
1 XDOG(XDOG) do PYG
43.658352
1 XDOG(XDOG) do RWF
Fr8.944668
1 XDOG(XDOG) do SBD
$0.05060232
1 XDOG(XDOG) do SCR
0.08439876
1 XDOG(XDOG) do SRD
$0.2373138
1 XDOG(XDOG) do SVC
$0.05380344
1 XDOG(XDOG) do SZL
L0.10748376
1 XDOG(XDOG) do TMT
m0.021546
1 XDOG(XDOG) do TND
د.ت0.018240228
1 XDOG(XDOG) do TTD
$0.04167612
1 XDOG(XDOG) do UGX
Sh21.521376
1 XDOG(XDOG) do XAF
Fr3.50892
1 XDOG(XDOG) do XCD
$0.0166212
1 XDOG(XDOG) do XOF
Fr3.50892
1 XDOG(XDOG) do XPF
Fr0.634068
1 XDOG(XDOG) do BWP
P0.08304444
1 XDOG(XDOG) do BZD
$0.01237356
1 XDOG(XDOG) do CVE
$0.59165316
1 XDOG(XDOG) do DJF
Fr1.089612
1 XDOG(XDOG) do DOP
$0.39509208
1 XDOG(XDOG) do DZD
د.ج0.80502012
1 XDOG(XDOG) do FJD
$0.01403568
1 XDOG(XDOG) do GNF
Fr53.52642
1 XDOG(XDOG) do GTQ
Q0.04715496
1 XDOG(XDOG) do GYD
$1.28758896
1 XDOG(XDOG) do ISK
kr0.781812

Zasoby XDOG

Aby lepiej zrozumieć XDOG, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące XDOG

Jaka jest dziś wartość XDOG (XDOG)?
Aktualna cena XDOG w USD wynosi 0.006156USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XDOG do USD?
Aktualna cena XDOG w USD wynosi $ 0.006156. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XDOG?
Kapitalizacja rynkowa dla XDOG wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XDOG w obiegu?
W obiegu XDOG znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XDOG?
XDOG osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XDOG?
XDOG zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu XDOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XDOG wynosi $ 56.42K USD.
Czy w tym roku XDOG pójdzie wyżej?
XDOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XDOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:59 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XDOG do USD

Kwota

XDOG
XDOG
USD
USD

1 XDOG = 0.006156 USD

Handluj XDOG

XDOG/USDT
$0.006148
$0.006148
-2.21%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,450.57

$3,421.84

$161.88

$1.0000

$1,477.93

$103,450.57

$3,421.84

$161.88

$2.3716

$1.1138

$0.00000

$0.00000

$0.03637

$0.00419

$0.00664

$0.000010882

$0.0000000637

$0.1991

$1.4532

$0.01814

