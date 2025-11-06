GiełdaDEX+
Więcej informacji o WEB3D

Informacje o cenie WEB3D

Czym jest WEB3D

Biała księga WEB3D

Oficjalna strona internetowa WEB3D

Tokenomika WEB3D

Prognoza cen WEB3D

Historia WEB3D

Przewodnik zakupowy WEB3D

Przelicznik WEB3D-fiat

WEB3D na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WEB3D

Cena WEB3D(WEB3D)

Aktualna cena 1 WEB3D do USD:

$0.04897
$0.04897$0.04897
-5.46%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:20 (UTC+8)

Informacje o cenie WEB3D (WEB3D) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02446
$ 0.02446$ 0.02446
Minimum 24h
$ 0.066
$ 0.066$ 0.066
Maksimum 24h

$ 0.02446
$ 0.02446$ 0.02446

$ 0.066
$ 0.066$ 0.066

--
----

--
----

-0.41%

-5.46%

-18.39%

-18.39%

Aktualna cena WEB3D (WEB3D) wynosi $ 0.04897. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEB3D wahał się między $ 0.02446 a $ 0.066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEB3D w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEB3D zmieniły się o -0.41% w ciągu ostatniej godziny, o -5.46% w ciągu 24 godzin i o -18.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WEB3D (WEB3D)

$ 244.85K
$ 244.85K$ 244.85K

$ 22.56K
$ 22.56K$ 22.56K

$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa WEB3D wynosi $ 244.85K, przy $ 22.56K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEB3D w obiegu wynosi 5.00M, przy całkowitej podaży 200000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.79M.

Historia ceny WEB3D (WEB3D) – USD

Śledź zmiany ceny WEB3D dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0028282-5.46%
30 Dni$ +0.01397+39.91%
60 dni$ +0.01397+39.91%
90 dni$ +0.01397+39.91%
Dzisiejsza zmiana ceny WEB3D

DziśWEB3D odnotował zmianę $ -0.0028282 (-5.46%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WEB3D

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01397 (+39.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WEB3D

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WEB3D o $ +0.01397(+39.91%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WEB3D

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01397 (+39.91%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WEB3D (WEB3D)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WEB3D.

Co to jest WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WEB3D. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WEB3D, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WEB3D na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WEB3D będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WEB3D (w USD)

Jaka będzie wartość WEB3D (WEB3D) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WEB3D (WEB3D) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WEB3D.

Sprawdź teraz prognozę ceny WEB3D!

Tokenomika WEB3D (WEB3D)

Zrozumienie tokenomiki WEB3D (WEB3D) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WEB3Djuż teraz!

Jak kupić WEB3D (WEB3D)

Szukasz jak kupić WEB3D? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WEB3D na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WEB3D na lokalne waluty

Zasoby WEB3D

Aby lepiej zrozumieć WEB3D, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa WEB3D
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WEB3D

Jaka jest dziś wartość WEB3D (WEB3D)?
Aktualna cena WEB3D w USD wynosi 0.04897USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WEB3D do USD?
Aktualna cena WEB3D w USD wynosi $ 0.04897. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WEB3D?
Kapitalizacja rynkowa dla WEB3D wynosi $ 244.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WEB3D w obiegu?
W obiegu WEB3D znajduje się 5.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WEB3D?
WEB3D osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WEB3D?
WEB3D zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu WEB3D?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WEB3D wynosi $ 22.56K USD.
Czy w tym roku WEB3D pójdzie wyżej?
WEB3D może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WEB3D, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:20 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

