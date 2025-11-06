GiełdaDEX+
Aktualna cena Velora to 0.007762 USD. Śledź aktualizacje cen VLR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VLR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Velora(VLR)

Aktualna cena 1 VLR do USD:

$0.007761
-0.07%1D
USD
Velora (VLR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:50:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Velora (VLR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.007642
Minimum 24h
$ 0.007854
Maksimum 24h

$ 0.007642
$ 0.007854
$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
-0.21%

-0.06%

-21.51%

-21.51%

Aktualna cena Velora (VLR) wynosi $ 0.007762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLR wahał się między $ 0.007642 a $ 0.007854, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLR w historii to $ 0.06763306123106956, a najniższy to $ 0.007237768003317002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VLR zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o -21.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Velora (VLR)

No.3791

$ 0.00
$ 58.68K
$ 15.52M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Velora wynosi $ 0.00, przy $ 58.68K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLR w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.52M.

Historia ceny Velora (VLR) – USD

Śledź zmiany ceny Velora dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000544-0.06%
30 Dni$ -0.006148-44.20%
60 dni$ -0.002238-22.38%
90 dni$ -0.002238-22.38%
Dzisiejsza zmiana ceny Velora

DziśVLR odnotował zmianę $ -0.00000544 (-0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Velora

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.006148 (-44.20%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Velora

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VLR o $ -0.002238(-22.38%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Velora

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002238 (-22.38%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Velora (VLR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Velora.

Co to jest Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Velora. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VLR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Velora na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Velora będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Velora (w USD)

Jaka będzie wartość Velora (VLR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Velora (VLR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Velora.

Sprawdź teraz prognozę ceny Velora!

Tokenomika Velora (VLR)

Zrozumienie tokenomiki Velora (VLR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VLRjuż teraz!

Jak kupić Velora (VLR)

Szukasz jak kupić Velora? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Velora na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

VLR na lokalne waluty

Zasoby Velora

Aby lepiej zrozumieć Velora, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Velora
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Velora

Jaka jest dziś wartość Velora (VLR)?
Aktualna cena VLR w USD wynosi 0.007762USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VLR do USD?
Aktualna cena VLR w USD wynosi $ 0.007762. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Velora?
Kapitalizacja rynkowa dla VLR wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VLR w obiegu?
W obiegu VLR znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VLR?
VLR osiąga ATH w wysokości 0.06763306123106956 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VLR?
VLR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.007237768003317002 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VLR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VLR wynosi $ 58.68K USD.
Czy w tym roku VLR pójdzie wyżej?
VLR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VLR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:50:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

