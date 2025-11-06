Cena Velora(VLR)
-0.21%
-0.06%
-21.51%
-21.51%
Aktualna cena Velora (VLR) wynosi $ 0.007762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLR wahał się między $ 0.007642 a $ 0.007854, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLR w historii to $ 0.06763306123106956, a najniższy to $ 0.007237768003317002.
Pod względem krótkoterminowych wyniki VLR zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o -21.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
No.3791
0.00%
ETH
Obecna kapitalizacja rynkowa Velora wynosi $ 0.00, przy $ 58.68K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLR w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.52M.
Śledź zmiany ceny Velora dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.00000544
|-0.06%
|30 Dni
|$ -0.006148
|-44.20%
|60 dni
|$ -0.002238
|-22.38%
|90 dni
|$ -0.002238
|-22.38%
DziśVLR odnotował zmianę $ -0.00000544 (-0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.006148 (-44.20%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VLR o $ -0.002238(-22.38%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002238 (-22.38%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Velora (VLR)?
Sprawdź teraz stronę historii cen Velora.
Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.
Velora jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Velora. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VLR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Velora na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Velora będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość Velora (VLR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Velora (VLR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Velora.
Sprawdź teraz prognozę ceny Velora!
Zrozumienie tokenomiki Velora (VLR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VLRjuż teraz!
Szukasz jak kupić Velora? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Velora na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć Velora, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 VLR = 0.007762 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut