Prognoza ceny Velora (VLR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Velora na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VLR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup VLR

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Velora % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00767 $0.00767 $0.00767 -1.24% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Velora na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Velora (VLR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Velora może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00767. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Velora może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.008053. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VLR na 2027 rok wyniesie $ 0.008456 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VLR na 2028 rok wyniesie $ 0.008878 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VLR w 2029 roku wyniesie $ 0.009322 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VLR w 2030 roku wyniesie $ 0.009789 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Velora może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015945. Prognoza ceny Velora (VLR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Velora może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.025973. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00767 0.00%

2026 $ 0.008053 5.00%

2027 $ 0.008456 10.25%

2028 $ 0.008878 15.76%

2029 $ 0.009322 21.55%

2030 $ 0.009789 27.63%

2031 $ 0.010278 34.01%

2032 $ 0.010792 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.011332 47.75%

2034 $ 0.011898 55.13%

2035 $ 0.012493 62.89%

2036 $ 0.013118 71.03%

2037 $ 0.013774 79.59%

2038 $ 0.014462 88.56%

2039 $ 0.015186 97.99%

2040 $ 0.015945 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Velora na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00767 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.007671 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.007677 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.007701 0.41% Prognoza ceny Velora (VLR) na dziś Przewidywana cena dla VLR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00767 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Velora (VLR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VLR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007671 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Velora (VLR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VLR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007677 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Velora (VLR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VLR wynosi $0.007701 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Velora Aktualna cena $ 0.00767$ 0.00767 $ 0.00767 Zmiana ceny (24H) -1.24% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VLR to $ 0.00767. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.24%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.77K. Ponadto VLR ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę VLR

Jak kupić Velora (VLR) Próbujesz kupić VLR? Teraz możesz kupować VLR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Velora i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić VLR teraz

Historyczna cena Velora Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Velora, cena Velora wynosi 0.00767USD. Podaż w obiegu Velora (VLR) wynosi 0.00 VLR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000066 $ 0.007847 $ 0.007657

7 D -0.21% $ -0.002159 $ 0.010067 $ 0.007286

30 Dni -0.45% $ -0.006282 $ 0.01424 $ 0.007286 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Velora zanotował zmianę ceny o $-0.000066 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Velora osiągnął maksimum na poziomie $0.010067 i minimum na poziomie $0.007286 . Zanotowano zmianę ceny o -0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VLR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Velora o -0.45% , co odpowiada około $-0.006282 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VLR. Sprawdź pełną historię cen Velora, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen VLR

Jak działa moduł przewidywania ceny Velora (VLR)? Moduł predykcji ceny Velora to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VLR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Velora na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VLR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Velora. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VLR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VLR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Velora.

Dlaczego prognoaza ceny VLR jest ważna?

Prognozy cen VLR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VLR? Według Twoich prognoz VLR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VLR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Velora (VLR), przewidywana cena VLR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VLR w 2026 roku? Cena 1 Velora (VLR) wynosi dziś $0.00767 . Według powyższego modułu prognoz VLR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VLR w 2027 roku? Velora (VLR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VLR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VLR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Velora (VLR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VLR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Velora (VLR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VLR w 2030 roku? Cena 1 Velora (VLR) wynosi dziś $0.00767 . Według powyższego modułu prognoz VLR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VLR na 2040 rok? Velora (VLR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VLR do 2040 roku. Zarejestruj się teraz