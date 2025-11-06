Prognoza ceny Velvet (VELVET) (USD)

Sprawdź prognozy cen Velvet na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VELVET w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Velvet na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Velvet może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.20673. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Velvet może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.217066. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VELVET na 2027 rok wyniesie $ 0.227919 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VELVET na 2028 rok wyniesie $ 0.239315 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VELVET w 2029 roku wyniesie $ 0.251281 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VELVET w 2030 roku wyniesie $ 0.263845 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Velvet może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.429776. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Velvet może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.700061. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.20673 0.00%

2026 $ 0.217066 5.00%

2027 $ 0.227919 10.25%

2028 $ 0.239315 15.76%

2029 $ 0.251281 21.55%

2030 $ 0.263845 27.63%

2031 $ 0.277037 34.01%

2032 $ 0.290889 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.305434 47.75%

2034 $ 0.320706 55.13%

2035 $ 0.336741 62.89%

2036 $ 0.353578 71.03%

2037 $ 0.371257 79.59%

2038 $ 0.389820 88.56%

2039 $ 0.409311 97.99%

2040 $ 0.429776 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Velvet na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.20673 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.206758 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.206928 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.207579 0.41% Prognoza ceny Velvet (VELVET) na dziś Przewidywana cena dla VELVET w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.20673 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Velvet (VELVET) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VELVET z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.206758 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Velvet (VELVET) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VELVET, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.206928 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Velvet (VELVET) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VELVET wynosi $0.207579 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Velvet Aktualna cena $ 0.20673$ 0.20673 $ 0.20673 Zmiana ceny (24H) -0.21% Kapitalizacja rynkowa $ 18.88M$ 18.88M $ 18.88M Podaż w obiegu 91.32M 91.32M 91.32M Wolumen (24H) $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VELVET to $ 0.20673. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.21%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 67.03K. Ponadto VELVET ma podaż w obiegu wynoszącą 91.32M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 18.88M.

Historyczna cena Velvet Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Velvet, cena Velvet wynosi 0.20674USD. Podaż w obiegu Velvet (VELVET) wynosi 0.00 VELVET , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $18.88M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.001870 $ 0.21802 $ 0.20286

7 D 0.06% $ 0.011050 $ 0.28863 $ 0.17269

30 Dni 0.12% $ 0.022180 $ 0.28863 $ 0.09716 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Velvet zanotował zmianę ceny o $0.001870 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Velvet osiągnął maksimum na poziomie $0.28863 i minimum na poziomie $0.17269 . Zanotowano zmianę ceny o 0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VELVET do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Velvet o 0.12% , co odpowiada około $0.022180 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VELVET. Sprawdź pełną historię cen Velvet, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen VELVET

Jak działa moduł przewidywania ceny Velvet (VELVET)? Moduł predykcji ceny Velvet to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VELVET. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Velvet na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VELVET, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Velvet. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VELVET. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VELVET, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Velvet.

Dlaczego prognoaza ceny VELVET jest ważna?

Prognozy cen VELVET są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VELVET? Według Twoich prognoz VELVET osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VELVET na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Velvet (VELVET), przewidywana cena VELVET osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VELVET w 2026 roku? Cena 1 Velvet (VELVET) wynosi dziś $0.20673 . Według powyższego modułu prognoz VELVET wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VELVET w 2027 roku? Velvet (VELVET) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VELVET do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VELVET w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Velvet (VELVET) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VELVET w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Velvet (VELVET) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VELVET w 2030 roku? Cena 1 Velvet (VELVET) wynosi dziś $0.20673 . Według powyższego modułu prognoz VELVET wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VELVET na 2040 rok? Velvet (VELVET) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VELVET do 2040 roku.