Aktualna cena StablR USD to 0.979 USD. Śledź aktualizacje cen USDR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDR łatwo w MEXC już teraz.

Logo StablR USD

Cena StablR USD(USDR)

Aktualna cena 1 USDR do USD:

$0.979
-2.19%1D
USD
StablR USD (USDR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:48:27 (UTC+8)

Informacje o cenie StablR USD (USDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.93
Minimum 24h
$ 1.1
Maksimum 24h

$ 0.93
$ 1.1
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
-2.40%

-2.19%

-1.91%

-1.91%

Aktualna cena StablR USD (USDR) wynosi $ 0.979. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDR wahał się między $ 0.93 a $ 1.1, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDR w historii to $ 1.02146361646693, a najniższy to $ 0.980782166260219.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDR zmieniły się o -2.40% w ciągu ostatniej godziny, o -2.19% w ciągu 24 godzin i o -1.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o StablR USD (USDR)

No.1150

$ 8.82M
$ 2.73K
$ 8.82M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa StablR USD wynosi $ 8.82M, przy $ 2.73K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDR w obiegu wynosi 9.00M, przy całkowitej podaży 9004451.68. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.82M.

Historia ceny StablR USD (USDR) – USD

Śledź zmiany ceny StablR USD dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.02192-2.19%
30 Dni$ -0.021-2.10%
60 dni$ -0.006-0.61%
90 dni$ -0.017-1.71%
Dzisiejsza zmiana ceny StablR USD

DziśUSDR odnotował zmianę $ -0.02192 (-2.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny StablR USD

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.021 (-2.10%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny StablR USD

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę USDR o $ -0.006(-0.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny StablR USD

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.017 (-1.71%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe StablR USD (USDR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen StablR USD.

Co to jest StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w StablR USD. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu USDR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące StablR USD na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno StablR USD będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny StablR USD (w USD)

Jaka będzie wartość StablR USD (USDR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w StablR USD (USDR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla StablR USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny StablR USD!

Tokenomika StablR USD (USDR)

Zrozumienie tokenomiki StablR USD (USDR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDRjuż teraz!

Jak kupić StablR USD (USDR)

Szukasz jak kupić StablR USD? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić StablR USD na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

USDR na lokalne waluty

1 StablR USD(USDR) do VND
25,762.385
1 StablR USD(USDR) do AUD
A$1.49787
1 StablR USD(USDR) do GBP
0.74404
1 StablR USD(USDR) do EUR
0.84194
1 StablR USD(USDR) do USD
$0.979
1 StablR USD(USDR) do MYR
RM4.09222
1 StablR USD(USDR) do TRY
41.2159
1 StablR USD(USDR) do JPY
¥149.787
1 StablR USD(USDR) do ARS
ARS$1,420.89123
1 StablR USD(USDR) do RUB
79.63186
1 StablR USD(USDR) do INR
86.76877
1 StablR USD(USDR) do IDR
Rp16,316.66014
1 StablR USD(USDR) do PHP
57.61415
1 StablR USD(USDR) do EGP
￡E.46.41439
1 StablR USD(USDR) do BRL
R$5.24744
1 StablR USD(USDR) do CAD
C$1.38039
1 StablR USD(USDR) do BDT
119.30094
1 StablR USD(USDR) do NGN
1,412.697
1 StablR USD(USDR) do COP
$3,765.38085
1 StablR USD(USDR) do ZAR
R.17.02481
1 StablR USD(USDR) do UAH
41.17674
1 StablR USD(USDR) do TZS
T.Sh.2,405.403
1 StablR USD(USDR) do VES
Bs218.317
1 StablR USD(USDR) do CLP
$924.176
1 StablR USD(USDR) do PKR
Rs276.70456
1 StablR USD(USDR) do KZT
514.18059
1 StablR USD(USDR) do THB
฿31.76855
1 StablR USD(USDR) do TWD
NT$30.29026
1 StablR USD(USDR) do AED
د.إ3.59293
1 StablR USD(USDR) do CHF
Fr0.7832
1 StablR USD(USDR) do HKD
HK$7.60683
1 StablR USD(USDR) do AMD
֏374.51645
1 StablR USD(USDR) do MAD
.د.م9.11449
1 StablR USD(USDR) do MXN
$18.2094
1 StablR USD(USDR) do SAR
ريال3.67125
1 StablR USD(USDR) do ETB
Br150.10028
1 StablR USD(USDR) do KES
KSh126.52596
1 StablR USD(USDR) do JOD
د.أ0.694111
1 StablR USD(USDR) do PLN
3.61251
1 StablR USD(USDR) do RON
лв4.31739
1 StablR USD(USDR) do SEK
kr9.34945
1 StablR USD(USDR) do BGN
лв1.6643
1 StablR USD(USDR) do HUF
Ft329.17896
1 StablR USD(USDR) do CZK
20.73522
1 StablR USD(USDR) do KWD
د.ك0.300553
1 StablR USD(USDR) do ILS
3.18175
1 StablR USD(USDR) do BOB
Bs6.7551
1 StablR USD(USDR) do AZN
1.6643
1 StablR USD(USDR) do TJS
SM9.05575
1 StablR USD(USDR) do GEL
2.65309
1 StablR USD(USDR) do AOA
Kz896.51925
1 StablR USD(USDR) do BHD
.د.ب0.368104
1 StablR USD(USDR) do BMD
$0.979
1 StablR USD(USDR) do DKK
kr6.34392
1 StablR USD(USDR) do HNL
L25.80644
1 StablR USD(USDR) do MUR
45.05358
1 StablR USD(USDR) do NAD
$17.0346
1 StablR USD(USDR) do NOK
kr9.9858
1 StablR USD(USDR) do NZD
$1.72304
1 StablR USD(USDR) do PAB
B/.0.979
1 StablR USD(USDR) do PGK
K4.16075
1 StablR USD(USDR) do QAR
ر.ق3.56356
1 StablR USD(USDR) do RSD
дин.99.74052
1 StablR USD(USDR) do UZS
soʻm11,654.76004
1 StablR USD(USDR) do ALL
L82.27516
1 StablR USD(USDR) do ANG
ƒ1.75241
1 StablR USD(USDR) do AWG
ƒ1.7622
1 StablR USD(USDR) do BBD
$1.958
1 StablR USD(USDR) do BAM
KM1.6643
1 StablR USD(USDR) do BIF
Fr2,887.071
1 StablR USD(USDR) do BND
$1.2727
1 StablR USD(USDR) do BSD
$0.979
1 StablR USD(USDR) do JMD
$157.57005
1 StablR USD(USDR) do KHR
3,931.72274
1 StablR USD(USDR) do KMF
Fr417.054
1 StablR USD(USDR) do LAK
21,282.60827
1 StablR USD(USDR) do LKR
රු298.19361
1 StablR USD(USDR) do MDL
L16.69195
1 StablR USD(USDR) do MGA
Ar4,409.9055
1 StablR USD(USDR) do MOP
P7.832
1 StablR USD(USDR) do MVR
15.0766
1 StablR USD(USDR) do MWK
MK1,699.65169
1 StablR USD(USDR) do MZN
MT62.60705
1 StablR USD(USDR) do NPR
रु138.95926
1 StablR USD(USDR) do PYG
6,943.068
1 StablR USD(USDR) do RWF
Fr1,422.487
1 StablR USD(USDR) do SBD
$8.04738
1 StablR USD(USDR) do SCR
13.42209
1 StablR USD(USDR) do SRD
$37.74045
1 StablR USD(USDR) do SVC
$8.55646
1 StablR USD(USDR) do SZL
L17.09334
1 StablR USD(USDR) do TMT
m3.4265
1 StablR USD(USDR) do TND
د.ت2.900777
1 StablR USD(USDR) do TTD
$6.62783
1 StablR USD(USDR) do UGX
Sh3,422.584
1 StablR USD(USDR) do XAF
Fr558.03
1 StablR USD(USDR) do XCD
$2.6433
1 StablR USD(USDR) do XOF
Fr558.03
1 StablR USD(USDR) do XPF
Fr100.837
1 StablR USD(USDR) do BWP
P13.20671
1 StablR USD(USDR) do BZD
$1.96779
1 StablR USD(USDR) do CVE
$94.09169
1 StablR USD(USDR) do DJF
Fr173.283
1 StablR USD(USDR) do DOP
$62.83222
1 StablR USD(USDR) do DZD
د.ج128.02383
1 StablR USD(USDR) do FJD
$2.23212
1 StablR USD(USDR) do GNF
Fr8,512.405
1 StablR USD(USDR) do GTQ
Q7.49914
1 StablR USD(USDR) do GYD
$204.76764
1 StablR USD(USDR) do ISK
kr124.333

Zasoby StablR USD

Aby lepiej zrozumieć StablR USD, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa StablR USD
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące StablR USD

Jaka jest dziś wartość StablR USD (USDR)?
Aktualna cena USDR w USD wynosi 0.979USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDR do USD?
Aktualna cena USDR w USD wynosi $ 0.979. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa StablR USD?
Kapitalizacja rynkowa dla USDR wynosi $ 8.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDR w obiegu?
W obiegu USDR znajduje się 9.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDR?
USDR osiąga ATH w wysokości 1.02146361646693 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDR?
USDR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.980782166260219 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDR wynosi $ 2.73K USD.
Czy w tym roku USDR pójdzie wyżej?
USDR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe StablR USD (USDR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 USDR = 0.979 USD

Handluj USDR

USDR/USDC
$0.988
$0.988$0.988
-1.37%
USDR/USDT
$0.979
$0.979$0.979
-2.19%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

