Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę StablR USD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $1.005 $1.005 $1.005 +0.39% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny StablR USD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy StablR USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.005. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy StablR USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0552. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDR na 2027 rok wyniesie $ 1.1080 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDR na 2028 rok wyniesie $ 1.1634 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDR w 2029 roku wyniesie $ 1.2215 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDR w 2030 roku wyniesie $ 1.2826 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena StablR USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0893. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena StablR USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4032. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.005 0.00%

2026 $ 1.0552 5.00%

2027 $ 1.1080 10.25%

2028 $ 1.1634 15.76%

2029 $ 1.2215 21.55%

2030 $ 1.2826 27.63%

2031 $ 1.3467 34.01%

2032 $ 1.4141 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4848 47.75%

2034 $ 1.5590 55.13%

2035 $ 1.6370 62.89%

2036 $ 1.7188 71.03%

2037 $ 1.8048 79.59%

2038 $ 1.8950 88.56%

2039 $ 1.9898 97.99%

2040 $ 2.0893 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny StablR USD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.005 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0051 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0059 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0091 0.41% Prognoza ceny StablR USD (USDR) na dziś Przewidywana cena dla USDR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.005 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny StablR USD (USDR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny USDR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0051 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa StablR USD (USDR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla USDR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0059 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa StablR USD (USDR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena USDR wynosi $1.0091 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen StablR USD Aktualna cena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Zmiana ceny (24H) +0.39% Kapitalizacja rynkowa $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M Podaż w obiegu 9.00M 9.00M 9.00M Wolumen (24H) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena USDR to $ 1.005. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.39%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 2.62K. Ponadto USDR ma podaż w obiegu wynoszącą 9.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.05M. Zobacz na żywo cenę USDR

Jak kupić StablR USD (USDR) Próbujesz kupić USDR? Teraz możesz kupować USDR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić StablR USD i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić USDR teraz

Historyczna cena StablR USD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami StablR USD, cena StablR USD wynosi 1.005USD. Podaż w obiegu StablR USD (USDR) wynosi 0.00 USDR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9.05M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.007999 $ 1.1 $ 0.93

7 D 0.01% $ 0.006999 $ 1.205 $ 0.856

30 Dni 0.01% $ 0.006999 $ 1.205 $ 0.856 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin StablR USD zanotował zmianę ceny o $0.007999 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs StablR USD osiągnął maksimum na poziomie $1.205 i minimum na poziomie $0.856 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał USDR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana StablR USD o 0.01% , co odpowiada około $0.006999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny USDR. Sprawdź pełną historię cen StablR USD, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen USDR

Jak działa moduł przewidywania ceny StablR USD (USDR)? Moduł predykcji ceny StablR USD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu USDR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania StablR USD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów USDR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę StablR USD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość USDR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę USDR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał StablR USD.

Dlaczego prognoaza ceny USDR jest ważna?

Prognozy cen USDR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w USDR? Według Twoich prognoz USDR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny USDR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny StablR USD (USDR), przewidywana cena USDR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 USDR w 2026 roku? Cena 1 StablR USD (USDR) wynosi dziś $1.005 . Według powyższego modułu prognoz USDR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena USDR w 2027 roku? StablR USD (USDR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 USDR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa USDR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, StablR USD (USDR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa USDR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, StablR USD (USDR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 USDR w 2030 roku? Cena 1 StablR USD (USDR) wynosi dziś $1.005 . Według powyższego modułu prognoz USDR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny USDR na 2040 rok? StablR USD (USDR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 USDR do 2040 roku.