Aktualna cena Falcon Finance to 0.999 USD. Śledź aktualizacje cen USDF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDF łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 USDF do USD:

$0.999
+0.20%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:48:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Falcon Finance (USDF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.991
Minimum 24h
$ 1.0287
Maksimum 24h

$ 0.991
$ 1.0287
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%

+0.20%

+0.37%

+0.37%

Aktualna cena Falcon Finance (USDF) wynosi $ 0.999. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDF wahał się między $ 0.991 a $ 1.0287, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDF w historii to $ 1.0243014891348232, a najniższy to $ 0.909369011278203.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDF zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.20% w ciągu 24 godzin i o +0.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.00B
$ 618.22K
$ 2.00B
2.00B
2,004,173,213.0989637
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Falcon Finance wynosi $ 2.00B, przy $ 618.22K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDF w obiegu wynosi 2.00B, przy całkowitej podaży 2004173213.0989637. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.00B.

Historia ceny Falcon Finance (USDF) – USD

Śledź zmiany ceny Falcon Finance dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001994+0.20%
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ +0.0156+1.58%
90 dni$ +0.0173+1.76%
Dzisiejsza zmiana ceny Falcon Finance

DziśUSDF odnotował zmianę $ +0.001994 (+0.20%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Falcon Finance

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ 0 (0.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Falcon Finance

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę USDF o $ +0.0156(+1.58%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Falcon Finance

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0173 (+1.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Falcon Finance (USDF)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Falcon Finance.

Co to jest Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Falcon Finance. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu USDF, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Falcon Finance na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Falcon Finance będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Falcon Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Falcon Finance (USDF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Falcon Finance (USDF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Falcon Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Falcon Finance!

Tokenomika Falcon Finance (USDF)

Zrozumienie tokenomiki Falcon Finance (USDF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDFjuż teraz!

Jak kupić Falcon Finance (USDF)

Szukasz jak kupić Falcon Finance? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Falcon Finance na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

USDF na lokalne waluty

1 Falcon Finance(USDF) do VND
26,288.685
1 Falcon Finance(USDF) do AUD
A$1.52847
1 Falcon Finance(USDF) do GBP
0.75924
1 Falcon Finance(USDF) do EUR
0.85914
1 Falcon Finance(USDF) do USD
$0.999
1 Falcon Finance(USDF) do MYR
RM4.17582
1 Falcon Finance(USDF) do TRY
42.0579
1 Falcon Finance(USDF) do JPY
¥152.847
1 Falcon Finance(USDF) do ARS
ARS$1,449.91863
1 Falcon Finance(USDF) do RUB
81.25866
1 Falcon Finance(USDF) do INR
88.54137
1 Falcon Finance(USDF) do IDR
Rp16,649.99334
1 Falcon Finance(USDF) do PHP
58.79115
1 Falcon Finance(USDF) do EGP
￡E.47.36259
1 Falcon Finance(USDF) do BRL
R$5.35464
1 Falcon Finance(USDF) do CAD
C$1.40859
1 Falcon Finance(USDF) do BDT
121.73814
1 Falcon Finance(USDF) do NGN
1,441.557
1 Falcon Finance(USDF) do COP
$3,842.30385
1 Falcon Finance(USDF) do ZAR
R.17.37261
1 Falcon Finance(USDF) do UAH
42.01794
1 Falcon Finance(USDF) do TZS
T.Sh.2,454.543
1 Falcon Finance(USDF) do VES
Bs222.777
1 Falcon Finance(USDF) do CLP
$943.056
1 Falcon Finance(USDF) do PKR
Rs282.35736
1 Falcon Finance(USDF) do KZT
524.68479
1 Falcon Finance(USDF) do THB
฿32.41755
1 Falcon Finance(USDF) do TWD
NT$30.90906
1 Falcon Finance(USDF) do AED
د.إ3.66633
1 Falcon Finance(USDF) do CHF
Fr0.7992
1 Falcon Finance(USDF) do HKD
HK$7.76223
1 Falcon Finance(USDF) do AMD
֏382.16745
1 Falcon Finance(USDF) do MAD
.د.م9.30069
1 Falcon Finance(USDF) do MXN
$18.5814
1 Falcon Finance(USDF) do SAR
ريال3.74625
1 Falcon Finance(USDF) do ETB
Br153.16668
1 Falcon Finance(USDF) do KES
KSh129.11076
1 Falcon Finance(USDF) do JOD
د.أ0.708291
1 Falcon Finance(USDF) do PLN
3.68631
1 Falcon Finance(USDF) do RON
лв4.40559
1 Falcon Finance(USDF) do SEK
kr9.54045
1 Falcon Finance(USDF) do BGN
лв1.6983
1 Falcon Finance(USDF) do HUF
Ft335.90376
1 Falcon Finance(USDF) do CZK
21.15882
1 Falcon Finance(USDF) do KWD
د.ك0.306693
1 Falcon Finance(USDF) do ILS
3.24675
1 Falcon Finance(USDF) do BOB
Bs6.8931
1 Falcon Finance(USDF) do AZN
1.6983
1 Falcon Finance(USDF) do TJS
SM9.24075
1 Falcon Finance(USDF) do GEL
2.70729
1 Falcon Finance(USDF) do AOA
Kz914.83425
1 Falcon Finance(USDF) do BHD
.د.ب0.375624
1 Falcon Finance(USDF) do BMD
$0.999
1 Falcon Finance(USDF) do DKK
kr6.47352
1 Falcon Finance(USDF) do HNL
L26.33364
1 Falcon Finance(USDF) do MUR
45.97398
1 Falcon Finance(USDF) do NAD
$17.3826
1 Falcon Finance(USDF) do NOK
kr10.1898
1 Falcon Finance(USDF) do NZD
$1.75824
1 Falcon Finance(USDF) do PAB
B/.0.999
1 Falcon Finance(USDF) do PGK
K4.24575
1 Falcon Finance(USDF) do QAR
ر.ق3.63636
1 Falcon Finance(USDF) do RSD
дин.101.77812
1 Falcon Finance(USDF) do UZS
soʻm11,892.85524
1 Falcon Finance(USDF) do ALL
L83.95596
1 Falcon Finance(USDF) do ANG
ƒ1.78821
1 Falcon Finance(USDF) do AWG
ƒ1.7982
1 Falcon Finance(USDF) do BBD
$1.998
1 Falcon Finance(USDF) do BAM
KM1.6983
1 Falcon Finance(USDF) do BIF
Fr2,946.051
1 Falcon Finance(USDF) do BND
$1.2987
1 Falcon Finance(USDF) do BSD
$0.999
1 Falcon Finance(USDF) do JMD
$160.78905
1 Falcon Finance(USDF) do KHR
4,012.04394
1 Falcon Finance(USDF) do KMF
Fr425.574
1 Falcon Finance(USDF) do LAK
21,717.39087
1 Falcon Finance(USDF) do LKR
රු304.28541
1 Falcon Finance(USDF) do MDL
L17.03295
1 Falcon Finance(USDF) do MGA
Ar4,499.9955
1 Falcon Finance(USDF) do MOP
P7.992
1 Falcon Finance(USDF) do MVR
15.3846
1 Falcon Finance(USDF) do MWK
MK1,734.37389
1 Falcon Finance(USDF) do MZN
MT63.88605
1 Falcon Finance(USDF) do NPR
रु141.79806
1 Falcon Finance(USDF) do PYG
7,084.908
1 Falcon Finance(USDF) do RWF
Fr1,451.547
1 Falcon Finance(USDF) do SBD
$8.21178
1 Falcon Finance(USDF) do SCR
13.69629
1 Falcon Finance(USDF) do SRD
$38.51145
1 Falcon Finance(USDF) do SVC
$8.73126
1 Falcon Finance(USDF) do SZL
L17.44254
1 Falcon Finance(USDF) do TMT
m3.4965
1 Falcon Finance(USDF) do TND
د.ت2.960037
1 Falcon Finance(USDF) do TTD
$6.76323
1 Falcon Finance(USDF) do UGX
Sh3,492.504
1 Falcon Finance(USDF) do XAF
Fr569.43
1 Falcon Finance(USDF) do XCD
$2.6973
1 Falcon Finance(USDF) do XOF
Fr569.43
1 Falcon Finance(USDF) do XPF
Fr102.897
1 Falcon Finance(USDF) do BWP
P13.47651
1 Falcon Finance(USDF) do BZD
$2.00799
1 Falcon Finance(USDF) do CVE
$96.01389
1 Falcon Finance(USDF) do DJF
Fr176.823
1 Falcon Finance(USDF) do DOP
$64.11582
1 Falcon Finance(USDF) do DZD
د.ج130.63923
1 Falcon Finance(USDF) do FJD
$2.27772
1 Falcon Finance(USDF) do GNF
Fr8,686.305
1 Falcon Finance(USDF) do GTQ
Q7.65234
1 Falcon Finance(USDF) do GYD
$208.95084
1 Falcon Finance(USDF) do ISK
kr126.873

Zasoby Falcon Finance

Aby lepiej zrozumieć Falcon Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Falcon Finance
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Falcon Finance

Jaka jest dziś wartość Falcon Finance (USDF)?
Aktualna cena USDF w USD wynosi 0.999USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDF do USD?
Aktualna cena USDF w USD wynosi $ 0.999. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Falcon Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla USDF wynosi $ 2.00B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDF w obiegu?
W obiegu USDF znajduje się 2.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDF?
USDF osiąga ATH w wysokości 1.0243014891348232 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDF?
USDF zaliczył cenę ATL w wysokości 0.909369011278203 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDF wynosi $ 618.22K USD.
Czy w tym roku USDF pójdzie wyżej?
USDF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Falcon Finance (USDF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

