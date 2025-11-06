GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Unibase to 0.05746 USD. Śledź aktualizacje cen UB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UB łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Unibase to 0.05746 USD. Śledź aktualizacje cen UB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UB

Informacje o cenie UB

Czym jest UB

Biała księga UB

Oficjalna strona internetowa UB

Tokenomika UB

Prognoza cen UB

Historia UB

Przewodnik zakupowy UB

Przelicznik UB-fiat

UB na spot

USDT-M Futures UB

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Unibase

Cena Unibase(UB)

Aktualna cena 1 UB do USD:

$0.05751
$0.05751$0.05751
+2.40%1D
USD
Unibase (UB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Unibase (UB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05376
$ 0.05376$ 0.05376
Minimum 24h
$ 0.05864
$ 0.05864$ 0.05864
Maksimum 24h

$ 0.05376
$ 0.05376$ 0.05376

$ 0.05864
$ 0.05864$ 0.05864

--
----

--
----

-0.42%

+2.40%

-31.06%

-31.06%

Aktualna cena Unibase (UB) wynosi $ 0.05746. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UB wahał się między $ 0.05376 a $ 0.05864, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UB w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UB zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +2.40% w ciągu 24 godzin i o -31.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unibase (UB)

--
----

$ 101.13K
$ 101.13K$ 101.13K

$ 574.60M
$ 574.60M$ 574.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Unibase wynosi --, przy $ 101.13K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UB w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 574.60M.

Historia ceny Unibase (UB) – USD

Śledź zmiany ceny Unibase dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0013479+2.40%
30 Dni$ +0.02237+63.75%
60 dni$ +0.05246+1,049.20%
90 dni$ +0.05246+1,049.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Unibase

DziśUB odnotował zmianę $ +0.0013479 (+2.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Unibase

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.02237 (+63.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Unibase

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UB o $ +0.05246(+1,049.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Unibase

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.05246 (+1,049.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Unibase (UB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Unibase.

Co to jest Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Unibase. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Unibase na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Unibase będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Unibase (w USD)

Jaka będzie wartość Unibase (UB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Unibase (UB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Unibase.

Sprawdź teraz prognozę ceny Unibase!

Tokenomika Unibase (UB)

Zrozumienie tokenomiki Unibase (UB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UBjuż teraz!

Jak kupić Unibase (UB)

Szukasz jak kupić Unibase? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Unibase na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

UB na lokalne waluty

1 Unibase(UB) do VND
1,512.0599
1 Unibase(UB) do AUD
A$0.0879138
1 Unibase(UB) do GBP
0.0436696
1 Unibase(UB) do EUR
0.0494156
1 Unibase(UB) do USD
$0.05746
1 Unibase(UB) do MYR
RM0.2401828
1 Unibase(UB) do TRY
2.419066
1 Unibase(UB) do JPY
¥8.79138
1 Unibase(UB) do ARS
ARS$83.3957202
1 Unibase(UB) do RUB
4.6737964
1 Unibase(UB) do INR
5.0926798
1 Unibase(UB) do IDR
Rp957.6662836
1 Unibase(UB) do PHP
3.381521
1 Unibase(UB) do EGP
￡E.2.7241786
1 Unibase(UB) do BRL
R$0.3079856
1 Unibase(UB) do CAD
C$0.0810186
1 Unibase(UB) do BDT
7.0020756
1 Unibase(UB) do NGN
82.91478
1 Unibase(UB) do COP
$220.999779
1 Unibase(UB) do ZAR
R.0.9992294
1 Unibase(UB) do UAH
2.4167676
1 Unibase(UB) do TZS
T.Sh.141.17922
1 Unibase(UB) do VES
Bs12.81358
1 Unibase(UB) do CLP
$54.24224
1 Unibase(UB) do PKR
Rs16.2404944
1 Unibase(UB) do KZT
30.1785666
1 Unibase(UB) do THB
฿1.864577
1 Unibase(UB) do TWD
NT$1.7778124
1 Unibase(UB) do AED
د.إ0.2108782
1 Unibase(UB) do CHF
Fr0.045968
1 Unibase(UB) do HKD
HK$0.4464642
1 Unibase(UB) do AMD
֏21.981323
1 Unibase(UB) do MAD
.د.م0.5349526
1 Unibase(UB) do MXN
$1.068756
1 Unibase(UB) do SAR
ريال0.215475
1 Unibase(UB) do ETB
Br8.8097672
1 Unibase(UB) do KES
KSh7.4261304
1 Unibase(UB) do JOD
د.أ0.04073914
1 Unibase(UB) do PLN
0.2120274
1 Unibase(UB) do RON
лв0.2533986
1 Unibase(UB) do SEK
kr0.548743
1 Unibase(UB) do BGN
лв0.097682
1 Unibase(UB) do HUF
Ft19.3203504
1 Unibase(UB) do CZK
1.2170028
1 Unibase(UB) do KWD
د.ك0.01764022
1 Unibase(UB) do ILS
0.186745
1 Unibase(UB) do BOB
Bs0.396474
1 Unibase(UB) do AZN
0.097682
1 Unibase(UB) do TJS
SM0.531505
1 Unibase(UB) do GEL
0.1557166
1 Unibase(UB) do AOA
Kz52.618995
1 Unibase(UB) do BHD
.د.ب0.02160496
1 Unibase(UB) do BMD
$0.05746
1 Unibase(UB) do DKK
kr0.3723408
1 Unibase(UB) do HNL
L1.5146456
1 Unibase(UB) do MUR
2.6443092
1 Unibase(UB) do NAD
$0.999804
1 Unibase(UB) do NOK
kr0.586092
1 Unibase(UB) do NZD
$0.1011296
1 Unibase(UB) do PAB
B/.0.05746
1 Unibase(UB) do PGK
K0.244205
1 Unibase(UB) do QAR
ر.ق0.2091544
1 Unibase(UB) do RSD
дин.5.8540248
1 Unibase(UB) do UZS
soʻm684.0475096
1 Unibase(UB) do ALL
L4.8289384
1 Unibase(UB) do ANG
ƒ0.1028534
1 Unibase(UB) do AWG
ƒ0.103428
1 Unibase(UB) do BBD
$0.11492
1 Unibase(UB) do BAM
KM0.097682
1 Unibase(UB) do BIF
Fr169.44954
1 Unibase(UB) do BND
$0.074698
1 Unibase(UB) do BSD
$0.05746
1 Unibase(UB) do JMD
$9.248187
1 Unibase(UB) do KHR
230.7628076
1 Unibase(UB) do KMF
Fr24.47796
1 Unibase(UB) do LAK
1,249.1304098
1 Unibase(UB) do LKR
රු17.5017414
1 Unibase(UB) do MDL
L0.979693
1 Unibase(UB) do MGA
Ar258.82857
1 Unibase(UB) do MOP
P0.45968
1 Unibase(UB) do MVR
0.884884
1 Unibase(UB) do MWK
MK99.7568806
1 Unibase(UB) do MZN
MT3.674567
1 Unibase(UB) do NPR
रु8.1558724
1 Unibase(UB) do PYG
407.50632
1 Unibase(UB) do RWF
Fr83.48938
1 Unibase(UB) do SBD
$0.4723212
1 Unibase(UB) do SCR
0.7877766
1 Unibase(UB) do SRD
$2.215083
1 Unibase(UB) do SVC
$0.5022004
1 Unibase(UB) do SZL
L1.0032516
1 Unibase(UB) do TMT
m0.20111
1 Unibase(UB) do TND
د.ت0.17025398
1 Unibase(UB) do TTD
$0.3890042
1 Unibase(UB) do UGX
Sh200.88016
1 Unibase(UB) do XAF
Fr32.7522
1 Unibase(UB) do XCD
$0.155142
1 Unibase(UB) do XOF
Fr32.7522
1 Unibase(UB) do XPF
Fr5.91838
1 Unibase(UB) do BWP
P0.7751354
1 Unibase(UB) do BZD
$0.1154946
1 Unibase(UB) do CVE
$5.5224806
1 Unibase(UB) do DJF
Fr10.17042
1 Unibase(UB) do DOP
$3.6877828
1 Unibase(UB) do DZD
د.ج7.5140442
1 Unibase(UB) do FJD
$0.1310088
1 Unibase(UB) do GNF
Fr499.6147
1 Unibase(UB) do GTQ
Q0.4401436
1 Unibase(UB) do GYD
$12.0183336
1 Unibase(UB) do ISK
kr7.29742

Zasoby Unibase

Aby lepiej zrozumieć Unibase, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Unibase
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Unibase

Jaka jest dziś wartość Unibase (UB)?
Aktualna cena UB w USD wynosi 0.05746USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UB do USD?
Aktualna cena UB w USD wynosi $ 0.05746. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Unibase?
Kapitalizacja rynkowa dla UB wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UB w obiegu?
W obiegu UB znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UB?
UB osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UB?
UB zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu UB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UB wynosi $ 101.13K USD.
Czy w tym roku UB pójdzie wyżej?
UB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Unibase (UB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator UB do USD

Kwota

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.05746 USD

Handluj UB

UB/USDT
$0.05751
$0.05751$0.05751
+2.58%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,376.67
$103,376.67$103,376.67

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.11
$3,417.11$3,417.11

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,376.67
$103,376.67$103,376.67

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,417.11
$3,417.11$3,417.11

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3824
$2.3824$2.3824

+4.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0911
$1.0911$1.0911

+0.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03612
$0.03612$0.03612

+44.48%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011733
$0.000011733$0.000011733

+521.45%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000636
$0.0000000636$0.0000000636

+321.19%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1982
$0.1982$0.1982

+296.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4645
$1.4645$1.4645

+80.53%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01813
$0.01813$0.01813

+45.04%