Prognoza ceny Unibase (UB) (USD)

Sprawdź prognozy cen Unibase na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość UB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Unibase na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Unibase (UB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Unibase może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.05654. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Unibase może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.059367. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UB na 2027 rok wyniesie $ 0.062335 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UB na 2028 rok wyniesie $ 0.065452 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UB w 2029 roku wyniesie $ 0.068724 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UB w 2030 roku wyniesie $ 0.072160 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Unibase może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.117542. Prognoza ceny Unibase (UB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Unibase może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.191464.

2026 $ 0.059367 5.00%

2027 $ 0.062335 10.25%

2028 $ 0.065452 15.76%

2029 $ 0.068724 21.55%

2030 $ 0.072160 27.63%

2031 $ 0.075769 34.01%

2032 $ 0.079557 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.083535 47.75%

2034 $ 0.087712 55.13%

2035 $ 0.092097 62.89%

2036 $ 0.096702 71.03%

2037 $ 0.101537 79.59%

2038 $ 0.106614 88.56%

2039 $ 0.111945 97.99%

2040 $ 0.117542 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Unibase na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.05654 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.056547 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.056594 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.056772 0.41% Prognoza ceny Unibase (UB) na dziś Przewidywana cena dla UB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.05654 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Unibase (UB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny UB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.056547 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Unibase (UB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla UB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.056594 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Unibase (UB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena UB wynosi $0.056772 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Unibase Aktualna cena $ 0.05654$ 0.05654 $ 0.05654 Zmiana ceny (24H) +0.67% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 93.76K$ 93.76K $ 93.76K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena UB to $ 0.05654. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.67%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 93.76K. Ponadto UB ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę UB

Jak kupić Unibase (UB) Próbujesz kupić UB? Teraz możesz kupować UB za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Unibase i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić UB teraz

Historyczna cena Unibase Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Unibase, cena Unibase wynosi 0.05658USD. Podaż w obiegu Unibase (UB) wynosi 0.00 UB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000100 $ 0.05864 $ 0.05376

7 D -0.33% $ -0.028460 $ 0.0899 $ 0.05376

30 Dni 0.60% $ 0.02123 $ 0.09368 $ 0.02932 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Unibase zanotował zmianę ceny o $-0.000100 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Unibase osiągnął maksimum na poziomie $0.0899 i minimum na poziomie $0.05376 . Zanotowano zmianę ceny o -0.33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał UB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Unibase o 0.60% , co odpowiada około $0.02123 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny UB. Sprawdź pełną historię cen Unibase, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen UB

Jak działa moduł przewidywania ceny Unibase (UB)? Moduł predykcji ceny Unibase to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu UB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Unibase na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów UB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Unibase. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość UB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę UB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Unibase.

Dlaczego prognoaza ceny UB jest ważna?

Prognozy cen UB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

