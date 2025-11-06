GiełdaDEX+
Aktualna cena Taiwan Semiconductor to 294.91 USD. Śledź aktualizacje cen TSMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TSMON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TSMON

Informacje o cenie TSMON

Czym jest TSMON

Oficjalna strona internetowa TSMON

Tokenomika TSMON

Prognoza cen TSMON

Historia TSMON

Przewodnik zakupowy TSMON

Przelicznik TSMON-fiat

TSMON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Taiwan Semiconductor

Cena Taiwan Semiconductor(TSMON)

Aktualna cena 1 TSMON do USD:

$294.89
$294.89$294.89
-0.78%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 292.29
$ 292.29$ 292.29
Minimum 24h
$ 298.87
$ 298.87$ 298.87
Maksimum 24h

$ 292.29
$ 292.29$ 292.29

$ 298.87
$ 298.87$ 298.87

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.14%

-0.77%

-3.75%

-3.75%

Aktualna cena Taiwan Semiconductor (TSMON) wynosi $ 294.91. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TSMON wahał się między $ 292.29 a $ 298.87, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TSMON w historii to $ 315.98059769287, a najniższy to $ 228.88466810009672.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TSMON zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -3.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2034

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 55.53K
$ 55.53K$ 55.53K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

3.98K
3.98K 3.98K

3,983.68243842
3,983.68243842 3,983.68243842

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Taiwan Semiconductor wynosi $ 1.17M, przy $ 55.53K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TSMON w obiegu wynosi 3.98K, przy całkowitej podaży 3983.68243842. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.17M.

Historia ceny Taiwan Semiconductor (TSMON) – USD

Śledź zmiany ceny Taiwan Semiconductor dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -2.3182-0.77%
30 Dni$ -12-3.91%
60 dni$ +94.91+47.45%
90 dni$ +94.91+47.45%
Dzisiejsza zmiana ceny Taiwan Semiconductor

DziśTSMON odnotował zmianę $ -2.3182 (-0.77%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Taiwan Semiconductor

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -12 (-3.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Taiwan Semiconductor

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TSMON o $ +94.91(+47.45%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Taiwan Semiconductor

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +94.91 (+47.45%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Taiwan Semiconductor.

Co to jest Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Taiwan Semiconductor. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TSMON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Taiwan Semiconductor na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Taiwan Semiconductor będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Taiwan Semiconductor (w USD)

Jaka będzie wartość Taiwan Semiconductor (TSMON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Taiwan Semiconductor (TSMON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Taiwan Semiconductor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Taiwan Semiconductor!

Tokenomika Taiwan Semiconductor (TSMON)

Zrozumienie tokenomiki Taiwan Semiconductor (TSMON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TSMONjuż teraz!

Jak kupić Taiwan Semiconductor (TSMON)

Szukasz jak kupić Taiwan Semiconductor? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Taiwan Semiconductor na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TSMON na lokalne waluty

1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do VND
7,760,556.65
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AUD
A$451.2123
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do GBP
224.1316
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do EUR
253.6226
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do USD
$294.91
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MYR
RM1,232.7238
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TRY
12,415.711
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do JPY
¥45,121.23
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ARS
ARS$428,023.5267
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do RUB
23,987.9794
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do INR
26,137.8733
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do IDR
Rp4,915,164.7006
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PHP
17,355.4535
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do EGP
￡E.13,981.6831
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BRL
R$1,580.7176
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do CAD
C$415.8231
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BDT
35,937.7326
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do NGN
425,555.13
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do COP
$1,134,268.0965
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ZAR
R.5,128.4849
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do UAH
12,403.9146
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TZS
T.Sh.724,593.87
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do VES
Bs65,764.93
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do CLP
$278,395.04
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PKR
Rs83,353.3624
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do KZT
154,889.6811
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do THB
฿9,569.8295
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TWD
NT$9,124.5154
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AED
د.إ1,082.3197
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do CHF
Fr235.928
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do HKD
HK$2,291.4507
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AMD
֏112,817.8205
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MAD
.د.م2,745.6121
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MXN
$5,485.326
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SAR
ريال1,105.9125
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ETB
Br45,215.6012
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do KES
KSh38,114.1684
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do JOD
د.أ209.09119
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PLN
1,088.2179
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do RON
лв1,300.5531
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SEK
kr2,816.3905
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BGN
лв501.347
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do HUF
Ft99,160.5384
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do CZK
6,246.1938
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do KWD
د.ك90.53737
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ILS
958.4575
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BOB
Bs2,034.879
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AZN
501.347
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TJS
SM2,727.9175
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do GEL
799.2061
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AOA
Kz270,063.8325
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BHD
.د.ب110.88616
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BMD
$294.91
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do DKK
kr1,911.0168
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do HNL
L7,773.8276
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MUR
13,571.7582
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do NAD
$5,131.434
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do NOK
kr3,008.082
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do NZD
$519.0416
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PAB
B/.294.91
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PGK
K1,253.3675
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do QAR
ر.ق1,073.4724
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do RSD
дин.30,045.4308
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do UZS
soʻm3,510,832.7716
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ALL
L24,784.2364
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ANG
ƒ527.8889
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do AWG
ƒ530.838
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BBD
$589.82
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BAM
KM501.347
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BIF
Fr869,689.59
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BND
$383.383
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BSD
$294.91
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do JMD
$47,465.7645
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do KHR
1,184,376.2546
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do KMF
Fr125,631.66
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do LAK
6,411,086.8283
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do LKR
රු89,826.6369
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MDL
L5,028.2155
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MGA
Ar1,328,422.095
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MOP
P2,359.28
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MVR
4,541.614
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MWK
MK511,996.2001
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do MZN
MT18,859.4945
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do NPR
रु41,859.5254
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do PYG
2,091,501.72
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do RWF
Fr428,504.23
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SBD
$2,424.1602
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SCR
4,043.2161
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SRD
$11,368.7805
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SVC
$2,577.5134
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do SZL
L5,149.1286
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TMT
m1,032.185
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TND
د.ت873.81833
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do TTD
$1,996.5407
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do UGX
Sh1,031,005.36
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do XAF
Fr168,098.7
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do XCD
$796.257
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do XOF
Fr168,098.7
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do XPF
Fr30,375.73
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BWP
P3,978.3359
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do BZD
$592.7691
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do CVE
$28,343.8001
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do DJF
Fr52,199.07
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do DOP
$18,927.3238
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do DZD
د.ج38,565.3807
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do FJD
$672.3948
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do GNF
Fr2,564,242.45
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do GTQ
Q2,259.0106
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do GYD
$61,683.3756
1 Taiwan Semiconductor(TSMON) do ISK
kr37,453.57

Zasoby Taiwan Semiconductor

Aby lepiej zrozumieć Taiwan Semiconductor, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Taiwan Semiconductor
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Taiwan Semiconductor

Jaka jest dziś wartość Taiwan Semiconductor (TSMON)?
Aktualna cena TSMON w USD wynosi 294.91USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TSMON do USD?
Aktualna cena TSMON w USD wynosi $ 294.91. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Taiwan Semiconductor?
Kapitalizacja rynkowa dla TSMON wynosi $ 1.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TSMON w obiegu?
W obiegu TSMON znajduje się 3.98K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TSMON?
TSMON osiąga ATH w wysokości 315.98059769287 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TSMON?
TSMON zaliczył cenę ATL w wysokości 228.88466810009672 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TSMON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TSMON wynosi $ 55.53K USD.
Czy w tym roku TSMON pójdzie wyżej?
TSMON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TSMON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Taiwan Semiconductor (TSMON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TSMON do USD

Kwota

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 294.91 USD

Handluj TSMON

TSMON/USDT
$294.89
$294.89$294.89
-0.83%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,340.73
$3,415.53
$161.81
$0.9999
$1,477.99
