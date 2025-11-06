GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Trading Payment to 0.0737 USD. Śledź aktualizacje cen TPTU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TPTU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Trading Payment to 0.0737 USD. Śledź aktualizacje cen TPTU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TPTU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TPTU

Informacje o cenie TPTU

Czym jest TPTU

Oficjalna strona internetowa TPTU

Tokenomika TPTU

Prognoza cen TPTU

Historia TPTU

Przewodnik zakupowy TPTU

Przelicznik TPTU-fiat

TPTU na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Trading Payment

Cena Trading Payment(TPTU)

Aktualna cena 1 TPTU do USD:

$0.0737
$0.0737$0.0737
-0.25%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:42:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Trading Payment (TPTU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0732
$ 0.0732$ 0.0732
Minimum 24h
$ 0.077
$ 0.077$ 0.077
Maksimum 24h

$ 0.0732
$ 0.0732$ 0.0732

$ 0.077
$ 0.077$ 0.077

--
----

--
----

-0.17%

-0.25%

-24.80%

-24.80%

Aktualna cena Trading Payment (TPTU) wynosi $ 0.0737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TPTU wahał się między $ 0.0732 a $ 0.077, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TPTU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TPTU zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.25% w ciągu 24 godzin i o -24.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 62.96K
$ 62.96K$ 62.96K

$ 442.20K
$ 442.20K$ 442.20K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Obecna kapitalizacja rynkowa Trading Payment wynosi --, przy $ 62.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TPTU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 6000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 442.20K.

Historia ceny Trading Payment (TPTU) – USD

Śledź zmiany ceny Trading Payment dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001847-0.25%
30 Dni$ -1.1393-93.93%
60 dni$ -1.0793-93.61%
90 dni$ -1.0333-93.35%
Dzisiejsza zmiana ceny Trading Payment

DziśTPTU odnotował zmianę $ -0.0001847 (-0.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Trading Payment

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.1393 (-93.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Trading Payment

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TPTU o $ -1.0793(-93.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Trading Payment

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -1.0333 (-93.35%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Trading Payment (TPTU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Trading Payment.

Co to jest Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Trading Payment. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TPTU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Trading Payment na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Trading Payment będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Trading Payment (w USD)

Jaka będzie wartość Trading Payment (TPTU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trading Payment (TPTU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trading Payment.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trading Payment!

Tokenomika Trading Payment (TPTU)

Zrozumienie tokenomiki Trading Payment (TPTU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TPTUjuż teraz!

Jak kupić Trading Payment (TPTU)

Szukasz jak kupić Trading Payment? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Trading Payment na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TPTU na lokalne waluty

1 Trading Payment(TPTU) do VND
1,939.4155
1 Trading Payment(TPTU) do AUD
A$0.112761
1 Trading Payment(TPTU) do GBP
0.056012
1 Trading Payment(TPTU) do EUR
0.063382
1 Trading Payment(TPTU) do USD
$0.0737
1 Trading Payment(TPTU) do MYR
RM0.308066
1 Trading Payment(TPTU) do TRY
3.10277
1 Trading Payment(TPTU) do JPY
¥11.2761
1 Trading Payment(TPTU) do ARS
ARS$106.965969
1 Trading Payment(TPTU) do RUB
5.994758
1 Trading Payment(TPTU) do INR
6.532031
1 Trading Payment(TPTU) do IDR
Rp1,228.332842
1 Trading Payment(TPTU) do PHP
4.337245
1 Trading Payment(TPTU) do EGP
￡E.3.494117
1 Trading Payment(TPTU) do BRL
R$0.395032
1 Trading Payment(TPTU) do CAD
C$0.103917
1 Trading Payment(TPTU) do BDT
8.981082
1 Trading Payment(TPTU) do NGN
106.3491
1 Trading Payment(TPTU) do COP
$283.461255
1 Trading Payment(TPTU) do ZAR
R.1.281643
1 Trading Payment(TPTU) do UAH
3.099822
1 Trading Payment(TPTU) do TZS
T.Sh.181.0809
1 Trading Payment(TPTU) do VES
Bs16.4351
1 Trading Payment(TPTU) do CLP
$69.5728
1 Trading Payment(TPTU) do PKR
Rs20.830568
1 Trading Payment(TPTU) do KZT
38.707977
1 Trading Payment(TPTU) do THB
฿2.391565
1 Trading Payment(TPTU) do TWD
NT$2.280278
1 Trading Payment(TPTU) do AED
د.إ0.270479
1 Trading Payment(TPTU) do CHF
Fr0.05896
1 Trading Payment(TPTU) do HKD
HK$0.572649
1 Trading Payment(TPTU) do AMD
֏28.193935
1 Trading Payment(TPTU) do MAD
.د.م0.686147
1 Trading Payment(TPTU) do MXN
$1.37082
1 Trading Payment(TPTU) do SAR
ريال0.276375
1 Trading Payment(TPTU) do ETB
Br11.299684
1 Trading Payment(TPTU) do KES
KSh9.524988
1 Trading Payment(TPTU) do JOD
د.أ0.0522533
1 Trading Payment(TPTU) do PLN
0.271953
1 Trading Payment(TPTU) do RON
лв0.325017
1 Trading Payment(TPTU) do SEK
kr0.703835
1 Trading Payment(TPTU) do BGN
лв0.12529
1 Trading Payment(TPTU) do HUF
Ft24.780888
1 Trading Payment(TPTU) do CZK
1.560966
1 Trading Payment(TPTU) do KWD
د.ك0.0226259
1 Trading Payment(TPTU) do ILS
0.239525
1 Trading Payment(TPTU) do BOB
Bs0.50853
1 Trading Payment(TPTU) do AZN
0.12529
1 Trading Payment(TPTU) do TJS
SM0.681725
1 Trading Payment(TPTU) do GEL
0.199727
1 Trading Payment(TPTU) do AOA
Kz67.490775
1 Trading Payment(TPTU) do BHD
.د.ب0.0277112
1 Trading Payment(TPTU) do BMD
$0.0737
1 Trading Payment(TPTU) do DKK
kr0.477576
1 Trading Payment(TPTU) do HNL
L1.942732
1 Trading Payment(TPTU) do MUR
3.391674
1 Trading Payment(TPTU) do NAD
$1.28238
1 Trading Payment(TPTU) do NOK
kr0.75174
1 Trading Payment(TPTU) do NZD
$0.129712
1 Trading Payment(TPTU) do PAB
B/.0.0737
1 Trading Payment(TPTU) do PGK
K0.313225
1 Trading Payment(TPTU) do QAR
ر.ق0.268268
1 Trading Payment(TPTU) do RSD
дин.7.508556
1 Trading Payment(TPTU) do UZS
soʻm877.380812
1 Trading Payment(TPTU) do ALL
L6.193748
1 Trading Payment(TPTU) do ANG
ƒ0.131923
1 Trading Payment(TPTU) do AWG
ƒ0.13266
1 Trading Payment(TPTU) do BBD
$0.1474
1 Trading Payment(TPTU) do BAM
KM0.12529
1 Trading Payment(TPTU) do BIF
Fr217.3413
1 Trading Payment(TPTU) do BND
$0.09581
1 Trading Payment(TPTU) do BSD
$0.0737
1 Trading Payment(TPTU) do JMD
$11.862015
1 Trading Payment(TPTU) do KHR
295.983622
1 Trading Payment(TPTU) do KMF
Fr31.3962
1 Trading Payment(TPTU) do LAK
1,602.173881
1 Trading Payment(TPTU) do LKR
රු22.448283
1 Trading Payment(TPTU) do MDL
L1.256585
1 Trading Payment(TPTU) do MGA
Ar331.98165
1 Trading Payment(TPTU) do MOP
P0.5896
1 Trading Payment(TPTU) do MVR
1.13498
1 Trading Payment(TPTU) do MWK
MK127.951307
1 Trading Payment(TPTU) do MZN
MT4.713115
1 Trading Payment(TPTU) do NPR
रु10.460978
1 Trading Payment(TPTU) do PYG
522.6804
1 Trading Payment(TPTU) do RWF
Fr107.0861
1 Trading Payment(TPTU) do SBD
$0.605814
1 Trading Payment(TPTU) do SCR
1.010427
1 Trading Payment(TPTU) do SRD
$2.841135
1 Trading Payment(TPTU) do SVC
$0.644138
1 Trading Payment(TPTU) do SZL
L1.286802
1 Trading Payment(TPTU) do TMT
m0.25795
1 Trading Payment(TPTU) do TND
د.ت0.2183731
1 Trading Payment(TPTU) do TTD
$0.498949
1 Trading Payment(TPTU) do UGX
Sh257.6552
1 Trading Payment(TPTU) do XAF
Fr42.009
1 Trading Payment(TPTU) do XCD
$0.19899
1 Trading Payment(TPTU) do XOF
Fr42.009
1 Trading Payment(TPTU) do XPF
Fr7.5911
1 Trading Payment(TPTU) do BWP
P0.994213
1 Trading Payment(TPTU) do BZD
$0.148137
1 Trading Payment(TPTU) do CVE
$7.083307
1 Trading Payment(TPTU) do DJF
Fr13.0449
1 Trading Payment(TPTU) do DOP
$4.730066
1 Trading Payment(TPTU) do DZD
د.ج9.637749
1 Trading Payment(TPTU) do FJD
$0.168036
1 Trading Payment(TPTU) do GNF
Fr640.8215
1 Trading Payment(TPTU) do GTQ
Q0.564542
1 Trading Payment(TPTU) do GYD
$15.415092
1 Trading Payment(TPTU) do ISK
kr9.3599

Zasoby Trading Payment

Aby lepiej zrozumieć Trading Payment, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Trading Payment
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Trading Payment

Jaka jest dziś wartość Trading Payment (TPTU)?
Aktualna cena TPTU w USD wynosi 0.0737USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TPTU do USD?
Aktualna cena TPTU w USD wynosi $ 0.0737. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trading Payment?
Kapitalizacja rynkowa dla TPTU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TPTU w obiegu?
W obiegu TPTU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TPTU?
TPTU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TPTU?
TPTU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TPTU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TPTU wynosi $ 62.96K USD.
Czy w tym roku TPTU pójdzie wyżej?
TPTU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TPTU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:42:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Trading Payment (TPTU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TPTU do USD

Kwota

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.0737 USD

Handluj TPTU

TPTU/USDT
$0.0737
$0.0737$0.0737
-0.25%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,393.74
$103,393.74$103,393.74

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,415.44
$3,415.44$3,415.44

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.96
$161.96$161.96

+0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,393.74
$103,393.74$103,393.74

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,415.44
$3,415.44$3,415.44

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.96
$161.96$161.96

+0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3657
$2.3657$2.3657

+3.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0932
$1.0932$1.0932

+0.73%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03616
$0.03616$0.03616

+44.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012099
$0.000012099$0.000012099

+540.83%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000615
$0.0000000615$0.0000000615

+307.28%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1982
$0.1982$0.1982

+296.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4647
$1.4647$1.4647

+80.55%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%