Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) (USD)

Sprawdź prognozy cen Trading Payment na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TPTU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Trading Payment
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Trading Payment
$0.07267
$0.07267
-1.65%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:51:42 (UTC+8)

Prognoza ceny Trading Payment na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Trading Payment może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.07267.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Trading Payment może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.076303.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TPTU na 2027 rok wyniesie $ 0.080118 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TPTU na 2028 rok wyniesie $ 0.084124 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TPTU w 2029 roku wyniesie $ 0.088330 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TPTU w 2030 roku wyniesie $ 0.092747 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Trading Payment może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.151075.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Trading Payment może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.246086.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.07267
    0.00%
  • 2026
    $ 0.076303
    5.00%
  • 2027
    $ 0.080118
    10.25%
  • 2028
    $ 0.084124
    15.76%
  • 2029
    $ 0.088330
    21.55%
  • 2030
    $ 0.092747
    27.63%
  • 2031
    $ 0.097384
    34.01%
  • 2032
    $ 0.102253
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.107366
    47.75%
  • 2034
    $ 0.112735
    55.13%
  • 2035
    $ 0.118371
    62.89%
  • 2036
    $ 0.124290
    71.03%
  • 2037
    $ 0.130504
    79.59%
  • 2038
    $ 0.137030
    88.56%
  • 2039
    $ 0.143881
    97.99%
  • 2040
    $ 0.151075
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Trading Payment na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.07267
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.072679
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.072739
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.072968
    0.41%
Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na dziś

Przewidywana cena dla TPTU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.07267. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Trading Payment (TPTU) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TPTU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.072679. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Trading Payment (TPTU) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TPTU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.072739. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Trading Payment (TPTU) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TPTU wynosi $0.072968. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Trading Payment

$ 0.07267
$ 0.07267

-1.65%

--
----

--
----

$ 58.95K
$ 58.95K

--

Najnowsza cena TPTU to $ 0.07267. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.95K.
Ponadto TPTU ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić Trading Payment (TPTU)

Próbujesz kupić TPTU? Teraz możesz kupować TPTU za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Trading Payment i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić TPTU teraz

Historyczna cena Trading Payment

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Trading Payment, cena Trading Payment wynosi 0.07268USD. Podaż w obiegu Trading Payment (TPTU) wynosi 0.00 TPTU, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.01%
    $ -0.001100
    $ 0.07481
    $ 0.07236
  • 7 D
    -0.25%
    $ -0.025330
    $ 0.1
    $ 0.07236
  • 30 Dni
    -0.94%
    $ -1.1413
    $ 1.214
    $ 0.07236
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Trading Payment zanotował zmianę ceny o $-0.001100, co stanowi -0.01% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Trading Payment osiągnął maksimum na poziomie $0.1 i minimum na poziomie $0.07236. Zanotowano zmianę ceny o -0.25%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał TPTU do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Trading Payment o -0.94%, co odpowiada około $-1.1413 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TPTU.

Sprawdź pełną historię cen Trading Payment, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen TPTU

Jak działa moduł przewidywania ceny Trading Payment (TPTU)?

Moduł predykcji ceny Trading Payment to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TPTU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Trading Payment na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TPTU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Trading Payment. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TPTU.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TPTU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Trading Payment.

Dlaczego prognoaza ceny TPTU jest ważna?

Prognozy cen TPTU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w TPTU?
Według Twoich prognoz TPTU osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny TPTU na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Trading Payment (TPTU), przewidywana cena TPTU osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 TPTU w 2026 roku?
Cena 1 Trading Payment (TPTU) wynosi dziś $0.07267. Według powyższego modułu prognoz TPTU wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena TPTU w 2027 roku?
Trading Payment (TPTU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TPTU do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa TPTU w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Trading Payment (TPTU) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa TPTU w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Trading Payment (TPTU) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 TPTU w 2030 roku?
Cena 1 Trading Payment (TPTU) wynosi dziś $0.07267. Według powyższego modułu prognoz TPTU wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny TPTU na 2040 rok?
Trading Payment (TPTU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TPTU do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.