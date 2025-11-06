GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena iShares 20 Year ETF to 90.66 USD. Śledź aktualizacje cen TLTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TLTON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena iShares 20 Year ETF to 90.66 USD. Śledź aktualizacje cen TLTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TLTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TLTON

Informacje o cenie TLTON

Czym jest TLTON

Oficjalna strona internetowa TLTON

Tokenomika TLTON

Prognoza cen TLTON

Historia TLTON

Przewodnik zakupowy TLTON

Przelicznik TLTON-fiat

TLTON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo iShares 20 Year ETF

Cena iShares 20 Year ETF(TLTON)

Aktualna cena 1 TLTON do USD:

$90.62
$90.62$90.62
-0.05%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:40:17 (UTC+8)

Informacje o cenie iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 90.04
$ 90.04$ 90.04
Minimum 24h
$ 91.8
$ 91.8$ 91.8
Maksimum 24h

$ 90.04
$ 90.04$ 90.04

$ 91.8
$ 91.8$ 91.8

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.02%

-0.05%

-1.32%

-1.32%

Aktualna cena iShares 20 Year ETF (TLTON) wynosi $ 90.66. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TLTON wahał się między $ 90.04 a $ 91.8, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TLTON w historii to $ 95.25413241837782, a najniższy to $ 86.39533703543214.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TLTON zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -1.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.786

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 54.66K
$ 54.66K$ 54.66K

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

225.81K
225.81K 225.81K

225,814.80959353
225,814.80959353 225,814.80959353

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa iShares 20 Year ETF wynosi $ 20.47M, przy $ 54.66K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TLTON w obiegu wynosi 225.81K, przy całkowitej podaży 225814.80959353. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.47M.

Historia ceny iShares 20 Year ETF (TLTON) – USD

Śledź zmiany ceny iShares 20 Year ETF dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0453-0.05%
30 Dni$ +0.84+0.93%
60 dni$ +30.66+51.10%
90 dni$ +30.66+51.10%
Dzisiejsza zmiana ceny iShares 20 Year ETF

DziśTLTON odnotował zmianę $ -0.0453 (-0.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny iShares 20 Year ETF

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.84 (+0.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny iShares 20 Year ETF

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TLTON o $ +30.66(+51.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny iShares 20 Year ETF

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +30.66 (+51.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen iShares 20 Year ETF.

Co to jest iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w iShares 20 Year ETF. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TLTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące iShares 20 Year ETF na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno iShares 20 Year ETF będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny iShares 20 Year ETF (w USD)

Jaka będzie wartość iShares 20 Year ETF (TLTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w iShares 20 Year ETF (TLTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla iShares 20 Year ETF.

Sprawdź teraz prognozę ceny iShares 20 Year ETF!

Tokenomika iShares 20 Year ETF (TLTON)

Zrozumienie tokenomiki iShares 20 Year ETF (TLTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TLTONjuż teraz!

Jak kupić iShares 20 Year ETF (TLTON)

Szukasz jak kupić iShares 20 Year ETF? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić iShares 20 Year ETF na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TLTON na lokalne waluty

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do VND
2,385,717.9
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AUD
A$138.7098
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do GBP
68.9016
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do EUR
77.9676
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do USD
$90.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MYR
RM378.9588
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TRY
3,816.786
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do JPY
¥13,870.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ARS
ARS$131,581.2042
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do RUB
7,374.2844
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do INR
8,035.1958
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do IDR
Rp1,510,999.3956
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PHP
5,335.341
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do EGP
￡E.4,298.1906
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BRL
R$485.9376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do CAD
C$127.8306
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BDT
11,047.8276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do NGN
130,822.38
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do COP
$348,691.959
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ZAR
R.1,576.5774
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do UAH
3,813.1596
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TZS
T.Sh.222,751.62
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do VES
Bs20,217.18
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do CLP
$85,583.04
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PKR
Rs25,624.1424
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do KZT
47,615.5386
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do THB
฿2,941.917
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TWD
NT$2,805.0204
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AED
د.إ332.7222
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do CHF
Fr72.528
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do HKD
HK$704.4282
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AMD
֏34,681.983
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MAD
.د.م844.0446
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MXN
$1,686.276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SAR
ريال339.975
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ETB
Br13,899.9912
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do KES
KSh11,716.8984
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do JOD
د.أ64.27794
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PLN
334.5354
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do RON
лв399.8106
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SEK
kr865.803
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BGN
лв154.122
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do HUF
Ft30,483.5184
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do CZK
1,920.1788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do KWD
د.ك27.83262
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ILS
294.645
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BOB
Bs625.554
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AZN
154.122
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TJS
SM838.605
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do GEL
245.6886
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AOA
Kz83,021.895
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BHD
.د.ب34.08816
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BMD
$90.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do DKK
kr587.4768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do HNL
L2,389.7976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MUR
4,172.1732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do NAD
$1,577.484
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do NOK
kr924.732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do NZD
$159.5616
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PAB
B/.90.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PGK
K385.305
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do QAR
ر.ق330.0024
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do RSD
дин.9,234.6276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do UZS
soʻm1,079,285.5416
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ALL
L7,619.0664
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ANG
ƒ162.2814
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do AWG
ƒ163.188
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BBD
$181.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BAM
KM154.122
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BIF
Fr267,356.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BND
$117.858
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BSD
$90.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do JMD
$14,591.727
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do KHR
364,095.9996
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do KMF
Fr38,621.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do LAK
1,970,869.5258
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do LKR
රු27,614.1294
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MDL
L1,545.753
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MGA
Ar408,377.97
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MOP
P725.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MVR
1,396.164
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MWK
MK157,395.7326
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do MZN
MT5,797.707
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do NPR
रु12,868.2804
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do PYG
642,960.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do RWF
Fr131,728.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SBD
$745.2252
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SCR
1,242.9486
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SRD
$3,494.943
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SVC
$792.3684
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do SZL
L1,582.9236
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TMT
m317.31
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TND
د.ت268.62558
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do TTD
$613.7682
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do UGX
Sh316,947.36
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do XAF
Fr51,676.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do XCD
$244.782
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do XOF
Fr51,676.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do XPF
Fr9,337.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BWP
P1,223.0034
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do BZD
$182.2266
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do CVE
$8,713.3326
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do DJF
Fr16,046.82
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do DOP
$5,818.5588
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do DZD
د.ج11,851.9818
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do FJD
$206.7048
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do GNF
Fr788,288.7
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do GTQ
Q694.4556
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do GYD
$18,962.4456
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) do ISK
kr11,513.82

Zasoby iShares 20 Year ETF

Aby lepiej zrozumieć iShares 20 Year ETF, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa iShares 20 Year ETF
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące iShares 20 Year ETF

Jaka jest dziś wartość iShares 20 Year ETF (TLTON)?
Aktualna cena TLTON w USD wynosi 90.66USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TLTON do USD?
Aktualna cena TLTON w USD wynosi $ 90.66. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa iShares 20 Year ETF?
Kapitalizacja rynkowa dla TLTON wynosi $ 20.47M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TLTON w obiegu?
W obiegu TLTON znajduje się 225.81K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TLTON?
TLTON osiąga ATH w wysokości 95.25413241837782 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TLTON?
TLTON zaliczył cenę ATL w wysokości 86.39533703543214 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TLTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TLTON wynosi $ 54.66K USD.
Czy w tym roku TLTON pójdzie wyżej?
TLTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TLTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:40:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe iShares 20 Year ETF (TLTON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TLTON do USD

Kwota

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 90.66 USD

Handluj TLTON

TLTON/USDT
$90.62
$90.62$90.62
-0.03%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,221.71
$103,221.71$103,221.71

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,407.38
$3,407.38$3,407.38

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.44
$161.44$161.44

+0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,221.71
$103,221.71$103,221.71

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,407.38
$3,407.38$3,407.38

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.44
$161.44$161.44

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3445
$2.3445$2.3445

+2.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0875
$1.0875$1.0875

+0.21%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03714
$0.03714$0.03714

+48.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011062
$0.000011062$0.000011062

+485.91%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000646
$0.0000000646$0.0000000646

+327.81%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2002
$0.2002$0.2002

+300.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4853
$1.4853$1.4853

+83.09%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%