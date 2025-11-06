Prognoza ceny TAC (TAC) (USD)

Sprawdź prognozy cen TAC na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TAC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny TAC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny TAC (TAC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy TAC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00489. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy TAC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005134. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAC na 2027 rok wyniesie $ 0.005391 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAC na 2028 rok wyniesie $ 0.005660 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAC w 2029 roku wyniesie $ 0.005943 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAC w 2030 roku wyniesie $ 0.006241 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena TAC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010165. Prognoza ceny TAC (TAC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena TAC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016559.

2026 $ 0.005134 5.00%

2027 $ 0.005391 10.25%

2028 $ 0.005660 15.76%

2029 $ 0.005943 21.55%

2030 $ 0.006241 27.63%

2031 $ 0.006553 34.01%

2032 $ 0.006880 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.007224 47.75%

2034 $ 0.007585 55.13%

2035 $ 0.007965 62.89%

2036 $ 0.008363 71.03%

2037 $ 0.008781 79.59%

2038 $ 0.009220 88.56%

2039 $ 0.009681 97.99%

2040 $ 0.010165 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny TAC na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00489 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004890 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004894 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004910 0.41% Prognoza ceny TAC (TAC) na dziś Przewidywana cena dla TAC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00489 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny TAC (TAC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TAC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004890 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa TAC (TAC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TAC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004894 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa TAC (TAC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TAC wynosi $0.004910 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen TAC Aktualna cena $ 0.00489$ 0.00489 $ 0.00489 Zmiana ceny (24H) +3.42% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TAC to $ 0.00489. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.78K. Ponadto TAC ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę TAC

Jak kupić TAC (TAC) Próbujesz kupić TAC? Teraz możesz kupować TAC za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić TAC i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić TAC teraz

Historyczna cena TAC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami TAC, cena TAC wynosi 0.00489USD. Podaż w obiegu TAC (TAC) wynosi 0.00 TAC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.000198 $ 0.005086 $ 0.004643

7 D 0.10% $ 0.000446 $ 0.006674 $ 0.004088

30 Dni -0.31% $ -0.002273 $ 0.007328 $ 0.001092 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin TAC zanotował zmianę ceny o $0.000198 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs TAC osiągnął maksimum na poziomie $0.006674 i minimum na poziomie $0.004088 . Zanotowano zmianę ceny o 0.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TAC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana TAC o -0.31% , co odpowiada około $-0.002273 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TAC. Sprawdź pełną historię cen TAC, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TAC

Jak działa moduł przewidywania ceny TAC (TAC)? Moduł predykcji ceny TAC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TAC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania TAC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TAC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę TAC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TAC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TAC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał TAC.

Dlaczego prognoaza ceny TAC jest ważna?

Prognozy cen TAC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

