Tokenomika Trustswap (SWAP) Odkryj kluczowe informacje o Trustswap (SWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Trustswap (SWAP) TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Oficjalna strona internetowa: https://trustswap.com/ Biała księga: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Tokenomika i analiza cenowa Trustswap (SWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trustswap (SWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.66M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.66M Historyczne maksimum: $ 5.37482 Historyczne minimum: $ 0.0125283595814 Aktualna cena: $ 0.07664

Tokenomika Trustswap (SWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trustswap (SWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić SWAP Chcesz dodać Trustswap (SWAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SWAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Trustswap (SWAP) Analiza historii ceny SWAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWAP? Nasza strona z prognozami cen SWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

