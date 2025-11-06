Co to jest SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Prognoza ceny SP500 xStock (w USD)

Tokenomika SP500 xStock (SPYX)

Jak kupić SP500 xStock (SPYX)

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SP500 xStock Jaka jest dziś wartość SP500 xStock (SPYX)? Aktualna cena SPYX w USD wynosi 677.08USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena SPYX do USD? $ 677.08 . Sprawdź Aktualna cena SPYX w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa SP500 xStock? Kapitalizacja rynkowa dla SPYX wynosi $ 16.35M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż SPYX w obiegu? W obiegu SPYX znajduje się 24.15K USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPYX? SPYX osiąga ATH w wysokości 692.479563624506 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPYX? SPYX zaliczył cenę ATL w wysokości 594.884270877716 USD . Jaki jest wolumen obrotu SPYX? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPYX wynosi $ 58.09K USD . Czy w tym roku SPYX pójdzie wyżej? SPYX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPYX , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

