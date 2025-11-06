GiełdaDEX+
Aktualna cena SP500 xStock to 677.08 USD. Śledź aktualizacje cen SPYX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPYX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPYX

Informacje o cenie SPYX

Czym jest SPYX

Oficjalna strona internetowa SPYX

Tokenomika SPYX

Prognoza cen SPYX

Historia SPYX

Przewodnik zakupowy SPYX

Przelicznik SPYX-fiat

SPYX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SP500 xStock

Cena SP500 xStock(SPYX)

Aktualna cena 1 SPYX do USD:

$677.08
$677.08
-0.12%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:35 (UTC+8)

Informacje o cenie SP500 xStock (SPYX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 664.13
$ 664.13
Minimum 24h
$ 678.17
$ 678.17
Maksimum 24h

$ 664.13
$ 664.13

$ 678.17
$ 678.17

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716

-0.16%

-0.12%

-2.33%

-2.33%

Aktualna cena SP500 xStock (SPYX) wynosi $ 677.08. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPYX wahał się między $ 664.13 a $ 678.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPYX w historii to $ 692.479563624506, a najniższy to $ 594.884270877716.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPYX zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -2.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SP500 xStock (SPYX)

No.891

$ 16.35M
$ 16.35M

$ 58.09K
$ 58.09K

$ 16.35M
$ 16.35M

24.15K
24.15K

--
--

24,149.14303548
24,149.14303548

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa SP500 xStock wynosi $ 16.35M, przy $ 58.09K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPYX w obiegu wynosi 24.15K, przy całkowitej podaży 24149.14303548. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.35M.

Historia ceny SP500 xStock (SPYX) – USD

Śledź zmiany ceny SP500 xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.8135-0.12%
30 Dni$ +4.47+0.66%
60 dni$ +31.8+4.92%
90 dni$ +45.35+7.17%
Dzisiejsza zmiana ceny SP500 xStock

DziśSPYX odnotował zmianę $ -0.8135 (-0.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SP500 xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +4.47 (+0.66%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SP500 xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPYX o $ +31.8(+4.92%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SP500 xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +45.35 (+7.17%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SP500 xStock (SPYX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SP500 xStock.

Co to jest SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SP500 xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPYX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SP500 xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SP500 xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SP500 xStock (w USD)

Jaka będzie wartość SP500 xStock (SPYX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SP500 xStock (SPYX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SP500 xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny SP500 xStock!

Tokenomika SP500 xStock (SPYX)

Zrozumienie tokenomiki SP500 xStock (SPYX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPYXjuż teraz!

Jak kupić SP500 xStock (SPYX)

Szukasz jak kupić SP500 xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SP500 xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SPYX na lokalne waluty

1 SP500 xStock(SPYX) do VND
17,817,360.2
1 SP500 xStock(SPYX) do AUD
A$1,035.9324
1 SP500 xStock(SPYX) do GBP
514.5808
1 SP500 xStock(SPYX) do EUR
582.2888
1 SP500 xStock(SPYX) do USD
$677.08
1 SP500 xStock(SPYX) do MYR
RM2,830.1944
1 SP500 xStock(SPYX) do TRY
28,505.068
1 SP500 xStock(SPYX) do JPY
¥103,593.24
1 SP500 xStock(SPYX) do ARS
ARS$982,693.5996
1 SP500 xStock(SPYX) do RUB
55,073.6872
1 SP500 xStock(SPYX) do INR
60,002.8296
1 SP500 xStock(SPYX) do IDR
Rp11,284,662.1528
1 SP500 xStock(SPYX) do PHP
39,832.6164
1 SP500 xStock(SPYX) do EGP
￡E.32,100.3628
1 SP500 xStock(SPYX) do BRL
R$3,629.1488
1 SP500 xStock(SPYX) do CAD
C$954.6828
1 SP500 xStock(SPYX) do BDT
82,508.9688
1 SP500 xStock(SPYX) do NGN
977,026.44
1 SP500 xStock(SPYX) do COP
$2,604,151.242
1 SP500 xStock(SPYX) do ZAR
R.11,774.4212
1 SP500 xStock(SPYX) do UAH
28,477.9848
1 SP500 xStock(SPYX) do TZS
T.Sh.1,663,585.56
1 SP500 xStock(SPYX) do VES
Bs150,988.84
1 SP500 xStock(SPYX) do CLP
$639,163.52
1 SP500 xStock(SPYX) do PKR
Rs191,369.8912
1 SP500 xStock(SPYX) do KZT
355,609.1868
1 SP500 xStock(SPYX) do THB
฿21,978.0168
1 SP500 xStock(SPYX) do TWD
NT$20,942.0844
1 SP500 xStock(SPYX) do AED
د.إ2,484.8836
1 SP500 xStock(SPYX) do CHF
Fr541.664
1 SP500 xStock(SPYX) do HKD
HK$5,260.9116
1 SP500 xStock(SPYX) do AMD
֏259,016.954
1 SP500 xStock(SPYX) do MAD
.د.م6,303.6148
1 SP500 xStock(SPYX) do MXN
$12,593.688
1 SP500 xStock(SPYX) do SAR
ريال2,539.05
1 SP500 xStock(SPYX) do ETB
Br103,809.9056
1 SP500 xStock(SPYX) do KES
KSh87,505.8192
1 SP500 xStock(SPYX) do JOD
د.أ480.04972
1 SP500 xStock(SPYX) do PLN
2,498.4252
1 SP500 xStock(SPYX) do RON
лв2,992.6936
1 SP500 xStock(SPYX) do SEK
kr6,466.114
1 SP500 xStock(SPYX) do BGN
лв1,151.036
1 SP500 xStock(SPYX) do HUF
Ft227,586.9004
1 SP500 xStock(SPYX) do CZK
14,340.5544
1 SP500 xStock(SPYX) do KWD
د.ك207.86356
1 SP500 xStock(SPYX) do ILS
2,200.51
1 SP500 xStock(SPYX) do BOB
Bs4,671.852
1 SP500 xStock(SPYX) do AZN
1,151.036
1 SP500 xStock(SPYX) do TJS
SM6,262.99
1 SP500 xStock(SPYX) do GEL
1,834.8868
1 SP500 xStock(SPYX) do AOA
Kz620,036.01
1 SP500 xStock(SPYX) do BHD
.د.ب254.58208
1 SP500 xStock(SPYX) do BMD
$677.08
1 SP500 xStock(SPYX) do DKK
kr4,387.4784
1 SP500 xStock(SPYX) do HNL
L17,847.8288
1 SP500 xStock(SPYX) do MUR
31,159.2216
1 SP500 xStock(SPYX) do NAD
$11,781.192
1 SP500 xStock(SPYX) do NOK
kr6,906.216
1 SP500 xStock(SPYX) do NZD
$1,191.6608
1 SP500 xStock(SPYX) do PAB
B/.677.08
1 SP500 xStock(SPYX) do PGK
K2,877.59
1 SP500 xStock(SPYX) do QAR
ر.ق2,464.5712
1 SP500 xStock(SPYX) do RSD
дин.68,967.3688
1 SP500 xStock(SPYX) do UZS
soʻm8,060,474.9008
1 SP500 xStock(SPYX) do ALL
L56,901.8032
1 SP500 xStock(SPYX) do ANG
ƒ1,211.9732
1 SP500 xStock(SPYX) do AWG
ƒ1,218.744
1 SP500 xStock(SPYX) do BBD
$1,354.16
1 SP500 xStock(SPYX) do BAM
KM1,151.036
1 SP500 xStock(SPYX) do BIF
Fr1,996,708.92
1 SP500 xStock(SPYX) do BND
$880.204
1 SP500 xStock(SPYX) do BSD
$677.08
1 SP500 xStock(SPYX) do JMD
$108,976.026
1 SP500 xStock(SPYX) do KHR
2,719,193.9048
1 SP500 xStock(SPYX) do KMF
Fr288,436.08
1 SP500 xStock(SPYX) do LAK
14,719,130.1404
1 SP500 xStock(SPYX) do LKR
රු206,231.7972
1 SP500 xStock(SPYX) do MDL
L11,544.214
1 SP500 xStock(SPYX) do MGA
Ar3,049,906.86
1 SP500 xStock(SPYX) do MOP
P5,416.64
1 SP500 xStock(SPYX) do MVR
10,427.032
1 SP500 xStock(SPYX) do MWK
MK1,175,485.3588
1 SP500 xStock(SPYX) do MZN
MT43,299.266
1 SP500 xStock(SPYX) do NPR
रु96,104.7352
1 SP500 xStock(SPYX) do PYG
4,801,851.36
1 SP500 xStock(SPYX) do RWF
Fr983,797.24
1 SP500 xStock(SPYX) do SBD
$5,565.5976
1 SP500 xStock(SPYX) do SCR
9,282.7668
1 SP500 xStock(SPYX) do SRD
$26,101.434
1 SP500 xStock(SPYX) do SVC
$5,917.6792
1 SP500 xStock(SPYX) do SZL
L11,821.8168
1 SP500 xStock(SPYX) do TMT
m2,369.78
1 SP500 xStock(SPYX) do TND
د.ت2,006.18804
1 SP500 xStock(SPYX) do TTD
$4,583.8316
1 SP500 xStock(SPYX) do UGX
Sh2,367,071.68
1 SP500 xStock(SPYX) do XAF
Fr385,935.6
1 SP500 xStock(SPYX) do XCD
$1,828.116
1 SP500 xStock(SPYX) do XOF
Fr385,935.6
1 SP500 xStock(SPYX) do XPF
Fr69,739.24
1 SP500 xStock(SPYX) do BWP
P9,133.8092
1 SP500 xStock(SPYX) do BZD
$1,360.9308
1 SP500 xStock(SPYX) do CVE
$65,074.1588
1 SP500 xStock(SPYX) do DJF
Fr119,843.16
1 SP500 xStock(SPYX) do DOP
$43,454.9944
1 SP500 xStock(SPYX) do DZD
د.ج88,514.6684
1 SP500 xStock(SPYX) do FJD
$1,543.7424
1 SP500 xStock(SPYX) do GNF
Fr5,887,210.6
1 SP500 xStock(SPYX) do GTQ
Q5,186.4328
1 SP500 xStock(SPYX) do GYD
$141,618.0528
1 SP500 xStock(SPYX) do ISK
kr85,989.16

Zasoby SP500 xStock

Aby lepiej zrozumieć SP500 xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa SP500 xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SP500 xStock

Jaka jest dziś wartość SP500 xStock (SPYX)?
Aktualna cena SPYX w USD wynosi 677.08USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPYX do USD?
Aktualna cena SPYX w USD wynosi $ 677.08. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SP500 xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla SPYX wynosi $ 16.35M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPYX w obiegu?
W obiegu SPYX znajduje się 24.15K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPYX?
SPYX osiąga ATH w wysokości 692.479563624506 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPYX?
SPYX zaliczył cenę ATL w wysokości 594.884270877716 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPYX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPYX wynosi $ 58.09K USD.
Czy w tym roku SPYX pójdzie wyżej?
SPYX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPYX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SP500 xStock (SPYX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$677.08
$103,053.18

$3,404.19

$161.33

$1.0000

$1,477.95

$103,053.18

$3,404.19

$161.33

$2.3382

$1.0888

$0.00000

$0.00000

$0.03586

$0.00431

$0.00664

$0.000010530

$0.0000000646

$0.1999

$1.4492

$0.01890

