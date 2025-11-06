Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) (USD)

Sprawdź prognozy cen SP500 xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SPYX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SP500 xStock
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny SP500 xStock
$673.3
-0.68%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny SP500 xStock na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy SP500 xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 673.3.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy SP500 xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 706.965.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SPYX na 2027 rok wyniesie $ 742.3132 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SPYX na 2028 rok wyniesie $ 779.4289 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SPYX w 2029 roku wyniesie $ 818.4003 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SPYX w 2030 roku wyniesie $ 859.3203 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena SP500 xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,399.7423.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena SP500 xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,280.0327.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 673.3
    0.00%
  • 2026
    $ 706.965
    5.00%
  • 2027
    $ 742.3132
    10.25%
  • 2028
    $ 779.4289
    15.76%
  • 2029
    $ 818.4003
    21.55%
  • 2030
    $ 859.3203
    27.63%
  • 2031
    $ 902.2863
    34.01%
  • 2032
    $ 947.4007
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 994.7707
    47.75%
  • 2034
    $ 1,044.5092
    55.13%
  • 2035
    $ 1,096.7347
    62.89%
  • 2036
    $ 1,151.5714
    71.03%
  • 2037
    $ 1,209.1500
    79.59%
  • 2038
    $ 1,269.6075
    88.56%
  • 2039
    $ 1,333.0879
    97.99%
  • 2040
    $ 1,399.7423
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny SP500 xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 673.3
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 673.3922
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 673.9456
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 676.0669
    0.41%
Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na dziś

Przewidywana cena dla SPYX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $673.3. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny SP500 xStock (SPYX) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SPYX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $673.3922. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa SP500 xStock (SPYX) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SPYX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $673.9456. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa SP500 xStock (SPYX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SPYX wynosi $676.0669. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SP500 xStock

$ 673.3
-0.67%

$ 16.26M
24.15K
$ 62.35K
--

Najnowsza cena SPYX to $ 673.3. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.68%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.35K.
Ponadto SPYX ma podaż w obiegu wynoszącą 24.15K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 16.26M.

Jak kupić SP500 xStock (SPYX)

Próbujesz kupić SPYX? Teraz możesz kupować SPYX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SP500 xStock i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić SPYX teraz

Historyczna cena SP500 xStock

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SP500 xStock, cena SP500 xStock wynosi 673.3USD. Podaż w obiegu SP500 xStock (SPYX) wynosi 0.00 SPYX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $16.26M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.01%
    $ 4.8099
    $ 679.48
    $ 664.13
  • 7 D
    -0.02%
    $ -15.0400
    $ 705.68
    $ 650
  • 30 Dni
    0.00%
    $ 0.819999
    $ 738.1
    $ 588.8
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin SP500 xStock zanotował zmianę ceny o $4.8099, co stanowi 0.01% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs SP500 xStock osiągnął maksimum na poziomie $705.68 i minimum na poziomie $650. Zanotowano zmianę ceny o -0.02%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SPYX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SP500 xStock o 0.00%, co odpowiada około $0.819999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SPYX.

Sprawdź pełną historię cen SP500 xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen SPYX

Jak działa moduł przewidywania ceny SP500 xStock (SPYX)?

Moduł predykcji ceny SP500 xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SPYX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SP500 xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SPYX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SP500 xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SPYX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SPYX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SP500 xStock.

Dlaczego prognoaza ceny SPYX jest ważna?

Prognozy cen SPYX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SPYX?
Według Twoich prognoz SPYX osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SPYX na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny SP500 xStock (SPYX), przewidywana cena SPYX osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SPYX w 2026 roku?
Cena 1 SP500 xStock (SPYX) wynosi dziś $673.3. Według powyższego modułu prognoz SPYX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SPYX w 2027 roku?
SP500 xStock (SPYX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SPYX do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SPYX w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SP500 xStock (SPYX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SPYX w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SP500 xStock (SPYX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SPYX w 2030 roku?
Cena 1 SP500 xStock (SPYX) wynosi dziś $673.3. Według powyższego modułu prognoz SPYX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SPYX na 2040 rok?
SP500 xStock (SPYX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SPYX do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:48:52 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.