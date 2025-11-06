GiełdaDEX+
Aktualna cena SPDR S P 500 ETF to 678.15 USD. Śledź aktualizacje cen SPYON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPYON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPYON

Informacje o cenie SPYON

Czym jest SPYON

Oficjalna strona internetowa SPYON

Tokenomika SPYON

Prognoza cen SPYON

Historia SPYON

Przewodnik zakupowy SPYON

Przelicznik SPYON-fiat

Logo SPDR S P 500 ETF

Cena SPDR S P 500 ETF(SPYON)

Aktualna cena 1 SPYON do USD:

$678.01
$678.01$678.01
-0.12%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:21 (UTC+8)

Informacje o cenie SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 672.49
$ 672.49$ 672.49
Minimum 24h
$ 682.46
$ 682.46$ 682.46
Maksimum 24h

$ 672.49
$ 672.49$ 672.49

$ 682.46
$ 682.46$ 682.46

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+0.04%

-0.12%

-1.80%

-1.80%

Aktualna cena SPDR S P 500 ETF (SPYON) wynosi $ 678.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPYON wahał się między $ 672.49 a $ 682.46, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPYON w historii to $ 690.6831306581166, a najniższy to $ 640.4052156827559.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPYON zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -1.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.710

$ 25.03M
$ 25.03M$ 25.03M

$ 55.95K
$ 55.95K$ 55.95K

$ 25.03M
$ 25.03M$ 25.03M

36.90K
36.90K 36.90K

36,903.48615101
36,903.48615101 36,903.48615101

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa SPDR S P 500 ETF wynosi $ 25.03M, przy $ 55.95K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPYON w obiegu wynosi 36.90K, przy całkowitej podaży 36903.48615101. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.03M.

Historia ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) – USD

Śledź zmiany ceny SPDR S P 500 ETF dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.8146-0.12%
30 Dni$ +5.47+0.81%
60 dni$ +78.15+13.02%
90 dni$ +78.15+13.02%
Dzisiejsza zmiana ceny SPDR S P 500 ETF

DziśSPYON odnotował zmianę $ -0.8146 (-0.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SPDR S P 500 ETF

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +5.47 (+0.81%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SPDR S P 500 ETF

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPYON o $ +78.15(+13.02%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SPDR S P 500 ETF

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +78.15 (+13.02%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SPDR S P 500 ETF.

Co to jest SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SPDR S P 500 ETF. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPYON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SPDR S P 500 ETF na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SPDR S P 500 ETF będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (w USD)

Jaka będzie wartość SPDR S P 500 ETF (SPYON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SPDR S P 500 ETF (SPYON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SPDR S P 500 ETF.

Sprawdź teraz prognozę ceny SPDR S P 500 ETF!

Tokenomika SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Zrozumienie tokenomiki SPDR S P 500 ETF (SPYON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPYONjuż teraz!

Jak kupić SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Szukasz jak kupić SPDR S P 500 ETF? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SPDR S P 500 ETF na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby SPDR S P 500 ETF

Aby lepiej zrozumieć SPDR S P 500 ETF, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa SPDR S P 500 ETF
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SPDR S P 500 ETF

Jaka jest dziś wartość SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
Aktualna cena SPYON w USD wynosi 678.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPYON do USD?
Aktualna cena SPYON w USD wynosi $ 678.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SPDR S P 500 ETF?
Kapitalizacja rynkowa dla SPYON wynosi $ 25.03M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPYON w obiegu?
W obiegu SPYON znajduje się 36.90K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPYON?
SPYON osiąga ATH w wysokości 690.6831306581166 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPYON?
SPYON zaliczył cenę ATL w wysokości 640.4052156827559 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPYON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPYON wynosi $ 55.95K USD.
Czy w tym roku SPYON pójdzie wyżej?
SPYON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPYON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SPYON do USD

Kwota

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 678.15 USD

Handluj SPYON

SPYON/USDT
$678.01
$678.01$678.01
-0.13%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,097.63
$3,406.37
$161.41
$1.0000
$1,477.95
