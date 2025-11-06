Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Sprawdź prognozy cen SPDR S P 500 ETF na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SPYON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SPDR S P 500 ETF
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF
$679.5
$679.5$679.5
+0.09%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy SPDR S P 500 ETF może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 679.5.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy SPDR S P 500 ETF może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 713.475.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SPYON na 2027 rok wyniesie $ 749.1487 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SPYON na 2028 rok wyniesie $ 786.6061 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SPYON w 2029 roku wyniesie $ 825.9364 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SPYON w 2030 roku wyniesie $ 867.2333 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena SPDR S P 500 ETF może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,412.6316.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena SPDR S P 500 ETF może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,301.0281.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 679.5
    0.00%
  • 2026
    $ 713.475
    5.00%
  • 2027
    $ 749.1487
    10.25%
  • 2028
    $ 786.6061
    15.76%
  • 2029
    $ 825.9364
    21.55%
  • 2030
    $ 867.2333
    27.63%
  • 2031
    $ 910.5949
    34.01%
  • 2032
    $ 956.1247
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 1,003.9309
    47.75%
  • 2034
    $ 1,054.1275
    55.13%
  • 2035
    $ 1,106.8338
    62.89%
  • 2036
    $ 1,162.1755
    71.03%
  • 2037
    $ 1,220.2843
    79.59%
  • 2038
    $ 1,281.2985
    88.56%
  • 2039
    $ 1,345.3635
    97.99%
  • 2040
    $ 1,412.6316
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny SPDR S P 500 ETF na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 679.5
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 679.5930
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 680.1515
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 682.2924
    0.41%
Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na dziś

Przewidywana cena dla SPYON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $679.5. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SPYON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $679.5930. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa SPDR S P 500 ETF (SPYON) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SPYON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $680.1515. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa SPDR S P 500 ETF (SPYON) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SPYON wynosi $682.2924. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SPDR S P 500 ETF

$ 679.5
$ 679.5$ 679.5

+0.09%

$ 25.08M
$ 25.08M$ 25.08M

36.90K
36.90K 36.90K

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

--

Najnowsza cena SPYON to $ 679.5. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.09%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.77K.
Ponadto SPYON ma podaż w obiegu wynoszącą 36.90K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 25.08M.

Jak kupić SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Próbujesz kupić SPYON? Teraz możesz kupować SPYON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SPDR S P 500 ETF i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić SPYON teraz

Historyczna cena SPDR S P 500 ETF

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SPDR S P 500 ETF, cena SPDR S P 500 ETF wynosi 679.5USD. Podaż w obiegu SPDR S P 500 ETF (SPYON) wynosi 0.00 SPYON, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $25.08M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.01%
    $ 4.9699
    $ 682.46
    $ 673.44
  • 7 D
    -0.01%
    $ -7.9300
    $ 701.34
    $ 653.67
  • 30 Dni
    0.01%
    $ 6.9199
    $ 712.92
    $ 634.83
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin SPDR S P 500 ETF zanotował zmianę ceny o $4.9699, co stanowi 0.01% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs SPDR S P 500 ETF osiągnął maksimum na poziomie $701.34 i minimum na poziomie $653.67. Zanotowano zmianę ceny o -0.01%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SPYON do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SPDR S P 500 ETF o 0.01%, co odpowiada około $6.9199 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SPYON.

Sprawdź pełną historię cen SPDR S P 500 ETF, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen SPYON

Jak działa moduł przewidywania ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Moduł predykcji ceny SPDR S P 500 ETF to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SPYON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SPDR S P 500 ETF na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SPYON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SPDR S P 500 ETF. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SPYON.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SPYON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SPDR S P 500 ETF.

Dlaczego prognoaza ceny SPYON jest ważna?

Prognozy cen SPYON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SPYON?
Według Twoich prognoz SPYON osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SPYON na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON), przewidywana cena SPYON osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SPYON w 2026 roku?
Cena 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) wynosi dziś $679.5. Według powyższego modułu prognoz SPYON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SPYON w 2027 roku?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SPYON do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SPYON w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SPDR S P 500 ETF (SPYON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SPYON w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SPDR S P 500 ETF (SPYON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SPYON w 2030 roku?
Cena 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) wynosi dziś $679.5. Według powyższego modułu prognoz SPYON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SPYON na 2040 rok?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SPYON do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.