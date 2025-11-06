GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Spotify to 619.06 USD. Śledź aktualizacje cen SPOTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPOTON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Spotify to 619.06 USD. Śledź aktualizacje cen SPOTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPOTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPOTON

Informacje o cenie SPOTON

Czym jest SPOTON

Oficjalna strona internetowa SPOTON

Tokenomika SPOTON

Prognoza cen SPOTON

Historia SPOTON

Przewodnik zakupowy SPOTON

Przelicznik SPOTON-fiat

SPOTON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Spotify

Cena Spotify(SPOTON)

Aktualna cena 1 SPOTON do USD:

$619.06
$619.06$619.06
-3.40%1D
USD
Spotify (SPOTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Spotify (SPOTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 617.76
$ 617.76$ 617.76
Minimum 24h
$ 649.09
$ 649.09$ 649.09
Maksimum 24h

$ 617.76
$ 617.76$ 617.76

$ 649.09
$ 649.09$ 649.09

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992$ 608.7267130928992

-0.12%

-3.40%

-7.25%

-7.25%

Aktualna cena Spotify (SPOTON) wynosi $ 619.06. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPOTON wahał się między $ 617.76 a $ 649.09, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPOTON w historii to $ 743.2286807442033, a najniższy to $ 608.7267130928992.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPOTON zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -3.40% w ciągu 24 godzin i o -7.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Spotify (SPOTON)

No.2331

$ 657.59K
$ 657.59K$ 657.59K

$ 58.61K
$ 58.61K$ 58.61K

$ 657.59K
$ 657.59K$ 657.59K

1.06K
1.06K 1.06K

1,062.24092288
1,062.24092288 1,062.24092288

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Spotify wynosi $ 657.59K, przy $ 58.61K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPOTON w obiegu wynosi 1.06K, przy całkowitej podaży 1062.24092288. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 657.59K.

Historia ceny Spotify (SPOTON) – USD

Śledź zmiany ceny Spotify dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -21.7889-3.40%
30 Dni$ -64.09-9.39%
60 dni$ -30.94-4.76%
90 dni$ -30.94-4.76%
Dzisiejsza zmiana ceny Spotify

DziśSPOTON odnotował zmianę $ -21.7889 (-3.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Spotify

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -64.09 (-9.39%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Spotify

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPOTON o $ -30.94(-4.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Spotify

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -30.94 (-4.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Spotify (SPOTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Spotify.

Co to jest Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Spotify. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPOTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Spotify na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Spotify będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Spotify (w USD)

Jaka będzie wartość Spotify (SPOTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Spotify (SPOTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Spotify.

Sprawdź teraz prognozę ceny Spotify!

Tokenomika Spotify (SPOTON)

Zrozumienie tokenomiki Spotify (SPOTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPOTONjuż teraz!

Jak kupić Spotify (SPOTON)

Szukasz jak kupić Spotify? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Spotify na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SPOTON na lokalne waluty

1 Spotify(SPOTON) do VND
16,290,563.9
1 Spotify(SPOTON) do AUD
A$947.1618
1 Spotify(SPOTON) do GBP
470.4856
1 Spotify(SPOTON) do EUR
532.3916
1 Spotify(SPOTON) do USD
$619.06
1 Spotify(SPOTON) do MYR
RM2,587.6708
1 Spotify(SPOTON) do TRY
26,062.426
1 Spotify(SPOTON) do JPY
¥94,716.18
1 Spotify(SPOTON) do ARS
ARS$898,485.1122
1 Spotify(SPOTON) do RUB
50,354.3404
1 Spotify(SPOTON) do INR
54,861.0972
1 Spotify(SPOTON) do IDR
Rp10,317,662.5396
1 Spotify(SPOTON) do PHP
36,419.2998
1 Spotify(SPOTON) do EGP
￡E.29,349.6346
1 Spotify(SPOTON) do BRL
R$3,318.1616
1 Spotify(SPOTON) do CAD
C$872.8746
1 Spotify(SPOTON) do BDT
75,438.6516
1 Spotify(SPOTON) do NGN
893,303.58
1 Spotify(SPOTON) do COP
$2,380,997.619
1 Spotify(SPOTON) do ZAR
R.10,765.4534
1 Spotify(SPOTON) do UAH
26,037.6636
1 Spotify(SPOTON) do TZS
T.Sh.1,521,030.42
1 Spotify(SPOTON) do VES
Bs138,050.38
1 Spotify(SPOTON) do CLP
$584,392.64
1 Spotify(SPOTON) do PKR
Rs174,971.1184
1 Spotify(SPOTON) do KZT
325,136.5026
1 Spotify(SPOTON) do THB
฿20,094.6876
1 Spotify(SPOTON) do TWD
NT$19,147.5258
1 Spotify(SPOTON) do AED
د.إ2,271.9502
1 Spotify(SPOTON) do CHF
Fr495.248
1 Spotify(SPOTON) do HKD
HK$4,810.0962
1 Spotify(SPOTON) do AMD
֏236,821.403
1 Spotify(SPOTON) do MAD
.د.م5,763.4486
1 Spotify(SPOTON) do MXN
$11,514.516
1 Spotify(SPOTON) do SAR
ريال2,321.475
1 Spotify(SPOTON) do ETB
Br94,914.2792
1 Spotify(SPOTON) do KES
KSh80,007.3144
1 Spotify(SPOTON) do JOD
د.أ438.91354
1 Spotify(SPOTON) do PLN
2,284.3314
1 Spotify(SPOTON) do RON
лв2,736.2452
1 Spotify(SPOTON) do SEK
kr5,912.023
1 Spotify(SPOTON) do BGN
лв1,052.402
1 Spotify(SPOTON) do HUF
Ft208,084.6378
1 Spotify(SPOTON) do CZK
13,111.6908
1 Spotify(SPOTON) do KWD
د.ك190.05142
1 Spotify(SPOTON) do ILS
2,011.945
1 Spotify(SPOTON) do BOB
Bs4,271.514
1 Spotify(SPOTON) do AZN
1,052.402
1 Spotify(SPOTON) do TJS
SM5,726.305
1 Spotify(SPOTON) do GEL
1,677.6526
1 Spotify(SPOTON) do AOA
Kz566,904.195
1 Spotify(SPOTON) do BHD
.د.ب232.76656
1 Spotify(SPOTON) do BMD
$619.06
1 Spotify(SPOTON) do DKK
kr4,011.5088
1 Spotify(SPOTON) do HNL
L16,318.4216
1 Spotify(SPOTON) do MUR
28,489.1412
1 Spotify(SPOTON) do NAD
$10,771.644
1 Spotify(SPOTON) do NOK
kr6,314.412
1 Spotify(SPOTON) do NZD
$1,089.5456
1 Spotify(SPOTON) do PAB
B/.619.06
1 Spotify(SPOTON) do PGK
K2,631.005
1 Spotify(SPOTON) do QAR
ر.ق2,253.3784
1 Spotify(SPOTON) do RSD
дин.63,057.4516
1 Spotify(SPOTON) do UZS
soʻm7,369,760.7256
1 Spotify(SPOTON) do ALL
L52,025.8024
1 Spotify(SPOTON) do ANG
ƒ1,108.1174
1 Spotify(SPOTON) do AWG
ƒ1,114.308
1 Spotify(SPOTON) do BBD
$1,238.12
1 Spotify(SPOTON) do BAM
KM1,052.402
1 Spotify(SPOTON) do BIF
Fr1,825,607.94
1 Spotify(SPOTON) do BND
$804.778
1 Spotify(SPOTON) do BSD
$619.06
1 Spotify(SPOTON) do JMD
$99,637.707
1 Spotify(SPOTON) do KHR
2,486,182.1036
1 Spotify(SPOTON) do KMF
Fr263,719.56
1 Spotify(SPOTON) do LAK
13,457,825.8178
1 Spotify(SPOTON) do LKR
රු188,559.4854
1 Spotify(SPOTON) do MDL
L10,554.973
1 Spotify(SPOTON) do MGA
Ar2,788,555.77
1 Spotify(SPOTON) do MOP
P4,952.48
1 Spotify(SPOTON) do MVR
9,533.524
1 Spotify(SPOTON) do MWK
MK1,074,756.2566
1 Spotify(SPOTON) do MZN
MT39,588.887
1 Spotify(SPOTON) do NPR
रु87,869.3764
1 Spotify(SPOTON) do PYG
4,390,373.52
1 Spotify(SPOTON) do RWF
Fr899,494.18
1 Spotify(SPOTON) do SBD
$5,088.6732
1 Spotify(SPOTON) do SCR
8,487.3126
1 Spotify(SPOTON) do SRD
$23,864.763
1 Spotify(SPOTON) do SVC
$5,410.5844
1 Spotify(SPOTON) do SZL
L10,808.7876
1 Spotify(SPOTON) do TMT
m2,166.71
1 Spotify(SPOTON) do TND
د.ت1,834.27478
1 Spotify(SPOTON) do TTD
$4,191.0362
1 Spotify(SPOTON) do UGX
Sh2,164,233.76
1 Spotify(SPOTON) do XAF
Fr352,864.2
1 Spotify(SPOTON) do XCD
$1,671.462
1 Spotify(SPOTON) do XOF
Fr352,864.2
1 Spotify(SPOTON) do XPF
Fr63,763.18
1 Spotify(SPOTON) do BWP
P8,351.1194
1 Spotify(SPOTON) do BZD
$1,244.3106
1 Spotify(SPOTON) do CVE
$59,497.8566
1 Spotify(SPOTON) do DJF
Fr109,573.62
1 Spotify(SPOTON) do DOP
$39,731.2708
1 Spotify(SPOTON) do DZD
د.ج80,929.7138
1 Spotify(SPOTON) do FJD
$1,411.4568
1 Spotify(SPOTON) do GNF
Fr5,382,726.7
1 Spotify(SPOTON) do GTQ
Q4,741.9996
1 Spotify(SPOTON) do GYD
$129,482.5896
1 Spotify(SPOTON) do ISK
kr78,620.62

Zasoby Spotify

Aby lepiej zrozumieć Spotify, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Spotify
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Spotify

Jaka jest dziś wartość Spotify (SPOTON)?
Aktualna cena SPOTON w USD wynosi 619.06USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPOTON do USD?
Aktualna cena SPOTON w USD wynosi $ 619.06. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Spotify?
Kapitalizacja rynkowa dla SPOTON wynosi $ 657.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPOTON w obiegu?
W obiegu SPOTON znajduje się 1.06K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPOTON?
SPOTON osiąga ATH w wysokości 743.2286807442033 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPOTON?
SPOTON zaliczył cenę ATL w wysokości 608.7267130928992 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPOTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPOTON wynosi $ 58.61K USD.
Czy w tym roku SPOTON pójdzie wyżej?
SPOTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPOTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Spotify (SPOTON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SPOTON do USD

Kwota

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 619.05 USD

Handluj SPOTON

SPOTON/USDT
$619.06
$619.06$619.06
-3.39%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,097.59
$103,097.59$103,097.59

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.90
$3,405.90$3,405.90

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.36
$161.36$161.36

+0.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.95
$1,477.95$1,477.95

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,097.59
$103,097.59$103,097.59

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.90
$3,405.90$3,405.90

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.36
$161.36$161.36

+0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3388
$2.3388$2.3388

+2.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0890
$1.0890$1.0890

+0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03586
$0.03586$0.03586

+43.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010198
$0.000010198$0.000010198

+440.14%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000646
$0.0000000646$0.0000000646

+327.81%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2010
$0.2010$0.2010

+302.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4483
$1.4483$1.4483

+78.53%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%