Aktualna cena Snowflake to 262.81 USD. Śledź aktualizacje cen SNOWON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SNOWON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SNOWON

Informacje o cenie SNOWON

Czym jest SNOWON

Oficjalna strona internetowa SNOWON

Tokenomika SNOWON

Prognoza cen SNOWON

Historia SNOWON

Przewodnik zakupowy SNOWON

Przelicznik SNOWON-fiat

SNOWON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Snowflake

Cena Snowflake(SNOWON)

Aktualna cena 1 SNOWON do USD:

$262.81
$262.81
-1.25%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Snowflake (SNOWON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 260.48
$ 260.48
Minimum 24h
$ 268.06
$ 268.06
Maksimum 24h

$ 260.48
$ 260.48

$ 268.06
$ 268.06

$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774

-0.24%

-1.25%

-2.22%

-2.22%

Aktualna cena Snowflake (SNOWON) wynosi $ 262.81. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SNOWON wahał się między $ 260.48 a $ 268.06, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SNOWON w historii to $ 282.0801309185048, a najniższy to $ 214.69891424490774.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SNOWON zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -1.25% w ciągu 24 godzin i o -2.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Snowflake (SNOWON)

No.2194

$ 865.65K
$ 865.65K

$ 58.88K
$ 58.88K

$ 865.65K
$ 865.65K

3.29K
3.29K

3,293.80565518
3,293.80565518

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Snowflake wynosi $ 865.65K, przy $ 58.88K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SNOWON w obiegu wynosi 3.29K, przy całkowitej podaży 3293.80565518. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 865.65K.

Historia ceny Snowflake (SNOWON) – USD

Śledź zmiany ceny Snowflake dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -3.3267-1.25%
30 Dni$ +20.53+8.47%
60 dni$ +82.81+46.00%
90 dni$ +82.81+46.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Snowflake

DziśSNOWON odnotował zmianę $ -3.3267 (-1.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Snowflake

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +20.53 (+8.47%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Snowflake

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SNOWON o $ +82.81(+46.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Snowflake

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +82.81 (+46.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Snowflake (SNOWON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Snowflake.

Co to jest Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Snowflake. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SNOWON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Snowflake na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Snowflake będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Snowflake (w USD)

Jaka będzie wartość Snowflake (SNOWON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Snowflake (SNOWON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Snowflake.

Sprawdź teraz prognozę ceny Snowflake!

Tokenomika Snowflake (SNOWON)

Zrozumienie tokenomiki Snowflake (SNOWON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SNOWONjuż teraz!

Jak kupić Snowflake (SNOWON)

Szukasz jak kupić Snowflake? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Snowflake na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Snowflake

Aby lepiej zrozumieć Snowflake, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Snowflake
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Snowflake

Jaka jest dziś wartość Snowflake (SNOWON)?
Aktualna cena SNOWON w USD wynosi 262.81USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SNOWON do USD?
Aktualna cena SNOWON w USD wynosi $ 262.81. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Snowflake?
Kapitalizacja rynkowa dla SNOWON wynosi $ 865.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SNOWON w obiegu?
W obiegu SNOWON znajduje się 3.29K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SNOWON?
SNOWON osiąga ATH w wysokości 282.0801309185048 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SNOWON?
SNOWON zaliczył cenę ATL w wysokości 214.69891424490774 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SNOWON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SNOWON wynosi $ 58.88K USD.
Czy w tym roku SNOWON pójdzie wyżej?
SNOWON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SNOWON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Snowflake (SNOWON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SNOWON do USD

Kwota

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 262.81 USD

Handluj SNOWON

SNOWON/USDT
$262.81
$262.81
-1.26%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

