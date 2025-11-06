Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Snowflake na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SNOWON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Snowflake na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Snowflake może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 265.95. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Snowflake może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 279.2475. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SNOWON na 2027 rok wyniesie $ 293.2098 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SNOWON na 2028 rok wyniesie $ 307.8703 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SNOWON w 2029 roku wyniesie $ 323.2638 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SNOWON w 2030 roku wyniesie $ 339.4270 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Snowflake może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 552.8909. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Snowflake może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 900.6010.

December 6, 2025(30 Dni) $ 267.0429 0.41% Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na dziś Przewidywana cena dla SNOWON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $265.95 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Snowflake (SNOWON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SNOWON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $265.9864 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Snowflake (SNOWON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SNOWON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $266.2050 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Snowflake (SNOWON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SNOWON wynosi $267.0429 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Snowflake Aktualna cena $ 265.95$ 265.95 $ 265.95 Zmiana ceny (24H) -0.06% Kapitalizacja rynkowa $ 876.12K$ 876.12K $ 876.12K Podaż w obiegu 3.29K 3.29K 3.29K Wolumen (24H) $ 58.13K$ 58.13K $ 58.13K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SNOWON to $ 265.95. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.07%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.13K. Ponadto SNOWON ma podaż w obiegu wynoszącą 3.29K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 876.12K. Zobacz na żywo cenę SNOWON

Jak kupić Snowflake (SNOWON) Próbujesz kupić SNOWON? Teraz możesz kupować SNOWON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Snowflake i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SNOWON teraz

Historyczna cena Snowflake Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Snowflake, cena Snowflake wynosi 265.99USD. Podaż w obiegu Snowflake (SNOWON) wynosi 0.00 SNOWON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $876.12K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.660000 $ 268.06 $ 262.12

7 D -0.00% $ -1.6999 $ 283.68 $ 259.88

30 Dni 0.09% $ 22.8900 $ 283.68 $ 231.37 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Snowflake zanotował zmianę ceny o $0.660000 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Snowflake osiągnął maksimum na poziomie $283.68 i minimum na poziomie $259.88 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SNOWON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Snowflake o 0.09% , co odpowiada około $22.8900 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SNOWON. Sprawdź pełną historię cen Snowflake, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SNOWON

Jak działa moduł przewidywania ceny Snowflake (SNOWON)? Moduł predykcji ceny Snowflake to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SNOWON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Snowflake na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SNOWON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Snowflake. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SNOWON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SNOWON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Snowflake.

Dlaczego prognoaza ceny SNOWON jest ważna?

Prognozy cen SNOWON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

