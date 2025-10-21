Prognoza ceny SKX (SKX) (USD)

Sprawdź prognozy cen SKX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SKX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SKX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.395 $0.395 $0.395 -3.45% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SKX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SKX (SKX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SKX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.395. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SKX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.414750. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SKX na 2027 rok wyniesie $ 0.435487 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SKX na 2028 rok wyniesie $ 0.457261 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SKX w 2029 roku wyniesie $ 0.480124 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SKX w 2030 roku wyniesie $ 0.504131 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SKX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.821176. Prognoza ceny SKX (SKX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SKX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.3376. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.395 0.00%

2026 $ 0.414750 5.00%

2027 $ 0.435487 10.25%

2028 $ 0.457261 15.76%

2029 $ 0.480124 21.55%

2030 $ 0.504131 27.63%

2031 $ 0.529337 34.01%

2032 $ 0.555804 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.583594 47.75%

2034 $ 0.612774 55.13%

2035 $ 0.643413 62.89%

2036 $ 0.675584 71.03%

2037 $ 0.709363 79.59%

2038 $ 0.744831 88.56%

2039 $ 0.782072 97.99%

2040 $ 0.821176 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny SKX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 21, 2025(Dzisiaj) $ 0.395 0.00%

October 22, 2025(Jutro) $ 0.395054 0.01%

October 28, 2025(Ten tydzień) $ 0.395378 0.10%

November 20, 2025(30 Dni) $ 0.396623 0.41% Prognoza ceny SKX (SKX) na dziś Przewidywana cena dla SKX w dniu October 21, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.395 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SKX (SKX) na jutro Na October 22, 2025(Jutro) prognoza ceny SKX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.395054 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SKX (SKX) na ten tydzień Do October 28, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SKX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.395378 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SKX (SKX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SKX wynosi $0.396623 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SKX Aktualna cena $ 0.395$ 0.395 $ 0.395 Zmiana ceny (24H) -3.45% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 98.85K$ 98.85K $ 98.85K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SKX to $ 0.395. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.45%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 98.85K. Ponadto SKX ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę SKX

Historyczna cena SKX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SKX, cena SKX wynosi 0.395USD. Podaż w obiegu SKX (SKX) wynosi 0.00 SKX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.17% $ -0.081519 $ 0.50128 $ 0.39

7 D -0.44% $ -0.315999 $ 0.8891 $ 0.36666

30 Dni -0.22% $ -0.114990 $ 2.93 $ 0.36666 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SKX zanotował zmianę ceny o $-0.081519 , co stanowi -0.17% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SKX osiągnął maksimum na poziomie $0.8891 i minimum na poziomie $0.36666 . Zanotowano zmianę ceny o -0.44% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SKX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SKX o -0.22% , co odpowiada około $-0.114990 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SKX. Sprawdź pełną historię cen SKX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SKX

Jak działa moduł przewidywania ceny SKX (SKX)? Moduł predykcji ceny SKX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SKX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SKX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SKX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SKX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SKX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SKX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SKX.

Dlaczego prognoaza ceny SKX jest ważna?

Prognozy cen SKX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

