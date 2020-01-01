Tokenomika SHRK (SHRK) Odkryj kluczowe informacje o SHRK (SHRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SHRK (SHRK) SharkRace is a NFT project with a rarity upgrade and Play-to-earn metaverse 3D Game. SharkRace is a NFT project with a rarity upgrade and Play-to-earn metaverse 3D Game. Oficjalna strona internetowa: https://sharkrace.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1w5w0Lhb0WTaoD5r5KyETJVzNZk1Sqhw7/view Kup SHRK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SHRK (SHRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHRK (SHRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie SHRK (SHRK)

Tokenomika SHRK (SHRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHRK (SHRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHRK tokenomikę, poznaj cenę tokena SHRKna żywo!

Historia ceny SHRK (SHRK) Analiza historii ceny SHRK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHRK już teraz!

Prognoza ceny SHRK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHRK? Nasza strona z prognozami cen SHRK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHRK już teraz!

