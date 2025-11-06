GiełdaDEX+
Aktualna cena Shping to 0.003166 USD. Śledź aktualizacje cen SHPING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHPING łatwo w MEXC już teraz.

Shping (SHPING) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:30:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Shping (SHPING) (USD)

Aktualna cena Shping (SHPING) wynosi $ 0.003166. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHPING wahał się między $ 0.003158 a $ 0.003166, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHPING w historii to $ 0.09883818226512335, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHPING zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o -12.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shping (SHPING)

Obecna kapitalizacja rynkowa Shping wynosi $ 7.24M, przy $ 52.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHPING w obiegu wynosi 2.29B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.66M.

Historia ceny Shping (SHPING) – USD

Śledź zmiany ceny Shping dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000079+0.25%
30 Dni$ -0.001194-27.39%
60 dni$ -0.001472-31.74%
90 dni$ +0.001166+58.30%
Dzisiejsza zmiana ceny Shping

DziśSHPING odnotował zmianę $ +0.0000079 (+0.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Shping

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001194 (-27.39%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Shping

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SHPING o $ -0.001472(-31.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Shping

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.001166 (+58.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Shping (SHPING)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Shping.

Co to jest Shping (SHPING)

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Shping. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SHPING, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Shping na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Shping będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Shping (w USD)

Jaka będzie wartość Shping (SHPING) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Shping (SHPING) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Shping.

Sprawdź teraz prognozę ceny Shping!

Tokenomika Shping (SHPING)

Zrozumienie tokenomiki Shping (SHPING) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHPINGjuż teraz!

Jak kupić Shping (SHPING)

Szukasz jak kupić Shping? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Shping na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SHPING na lokalne waluty

Zasoby Shping

Aby lepiej zrozumieć Shping, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Shping
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Shping

Jaka jest dziś wartość Shping (SHPING)?
Aktualna cena SHPING w USD wynosi 0.003166USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHPING do USD?
Aktualna cena SHPING w USD wynosi $ 0.003166. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Shping?
Kapitalizacja rynkowa dla SHPING wynosi $ 7.24M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHPING w obiegu?
W obiegu SHPING znajduje się 2.29B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHPING?
SHPING osiąga ATH w wysokości 0.09883818226512335 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHPING?
SHPING zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHPING?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHPING wynosi $ 52.70K USD.
Czy w tym roku SHPING pójdzie wyżej?
SHPING może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHPING, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:30:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Shping (SHPING)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

