Aktualna cena SharpLink Gaming to 11.97 USD. Śledź aktualizacje cen SBETON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SBETON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SharpLink Gaming to 11.97 USD. Śledź aktualizacje cen SBETON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SBETON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 SBETON do USD:

$11.99
0.00%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:29:04 (UTC+8)

Informacje o cenie SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 11.63
Minimum 24h
$ 12.38
Maksimum 24h

$ 11.63
$ 12.38
$ 19.465904770814774
$ 11.020957236743522
-0.17%

0.00%

-12.63%

-12.63%

Aktualna cena SharpLink Gaming (SBETON) wynosi $ 11.97. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBETON wahał się między $ 11.63 a $ 12.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBETON w historii to $ 19.465904770814774, a najniższy to $ 11.020957236743522.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBETON zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -12.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SharpLink Gaming (SBETON)

No.2858

$ 193.52K
$ 67.17K
$ 193.52K
16.17K
16,167.48421771
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa SharpLink Gaming wynosi $ 193.52K, przy $ 67.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBETON w obiegu wynosi 16.17K, przy całkowitej podaży 16167.48421771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 193.52K.

Historia ceny SharpLink Gaming (SBETON) – USD

Śledź zmiany ceny SharpLink Gaming dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -7.13-37.33%
60 dni$ +1.97+19.70%
90 dni$ +1.97+19.70%
Dzisiejsza zmiana ceny SharpLink Gaming

DziśSBETON odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SharpLink Gaming

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -7.13 (-37.33%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SharpLink Gaming

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SBETON o $ +1.97(+19.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SharpLink Gaming

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +1.97 (+19.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SharpLink Gaming (SBETON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SharpLink Gaming.

Co to jest SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SharpLink Gaming. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SBETON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SharpLink Gaming na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SharpLink Gaming będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SharpLink Gaming (w USD)

Jaka będzie wartość SharpLink Gaming (SBETON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SharpLink Gaming (SBETON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SharpLink Gaming.

Sprawdź teraz prognozę ceny SharpLink Gaming!

Tokenomika SharpLink Gaming (SBETON)

Zrozumienie tokenomiki SharpLink Gaming (SBETON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SBETONjuż teraz!

Jak kupić SharpLink Gaming (SBETON)

Szukasz jak kupić SharpLink Gaming? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SharpLink Gaming na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SBETON na lokalne waluty

1 SharpLink Gaming(SBETON) do VND
314,990.55
A$18.3141
9.0972
10.2942
$11.97
RM50.0346
503.937
¥1,831.41
ARS$17,372.8989
973.6398
1,060.7814
Rp199,499.9202
704.1951
￡E.567.4977
R$64.1592
C$16.8777
1,458.6642
17,272.71
$46,038.4155
R.208.1583
503.4582
T.Sh.29,410.29
Bs2,669.31
$11,299.68
Rs3,383.2008
6,286.7637
฿388.5462
NT$370.2321
د.إ43.9299
Fr9.576
HK$93.0069
֏4,579.1235
.د.م111.4407
$222.642
ريال44.8875
Br1,835.2404
KSh1,547.0028
د.أ8.48673
44.1693
лв52.9074
kr114.3135
лв20.349
Ft4,023.4761
253.5246
د.ك3.67479
38.9025
Bs82.593
20.349
SM110.7225
32.4387
Kz10,961.5275
.د.ب4.50072
$11.97
kr77.5656
L315.5292
550.8594
$208.278
kr122.094
$21.0672
B/.11.97
K50.8725
ر.ق43.5708
дин.1,219.2642
soʻm142,499.9772
L1,005.9588
ƒ21.4263
ƒ21.546
$23.94
KM20.349
Fr35,299.53
$15.561
$11.97
$1,926.5715
48,072.2382
Fr5,099.22
260,217.3861
රු3,645.9423
L204.0885
Ar53,918.865
P95.76
184.338
MK20,781.2367
MT765.4815
रु1,699.0218
84,891.24
Fr17,392.41
$98.3934
164.1087
$461.4435
$104.6178
L208.9962
m41.895
د.ت35.46711
$81.0369
Sh41,847.12
Fr6,822.9
$32.319
Fr6,822.9
Fr1,232.91
P161.4753
$24.0597
$1,150.4367
Fr2,118.69
$768.2346
د.ج1,564.8381
$27.2916
Fr104,079.15
Q91.6902
$2,503.6452
kr1,520.19

Zasoby SharpLink Gaming

Aby lepiej zrozumieć SharpLink Gaming, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa SharpLink Gaming
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SharpLink Gaming

Jaka jest dziś wartość SharpLink Gaming (SBETON)?
Aktualna cena SBETON w USD wynosi 11.97USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SBETON do USD?
Aktualna cena SBETON w USD wynosi $ 11.97. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SharpLink Gaming?
Kapitalizacja rynkowa dla SBETON wynosi $ 193.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SBETON w obiegu?
W obiegu SBETON znajduje się 16.17K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SBETON?
SBETON osiąga ATH w wysokości 19.465904770814774 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SBETON?
SBETON zaliczył cenę ATL w wysokości 11.020957236743522 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SBETON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SBETON wynosi $ 67.17K USD.
Czy w tym roku SBETON pójdzie wyżej?
SBETON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SBETON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SharpLink Gaming (SBETON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

