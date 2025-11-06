Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

Sprawdź prognozy cen SharpLink Gaming na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SBETON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SharpLink Gaming % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $11.97 $11.97 $11.97 -0.16% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SharpLink Gaming na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SharpLink Gaming może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 11.97. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SharpLink Gaming może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 12.5685. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SBETON na 2027 rok wyniesie $ 13.1969 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SBETON na 2028 rok wyniesie $ 13.8567 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SBETON w 2029 roku wyniesie $ 14.5496 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SBETON w 2030 roku wyniesie $ 15.2770 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SharpLink Gaming może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 24.8847. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SharpLink Gaming może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 40.5346. Rok Cena Wzrost 2025 $ 11.97 0.00%

2026 $ 12.5685 5.00%

2027 $ 13.1969 10.25%

2028 $ 13.8567 15.76%

2029 $ 14.5496 21.55%

2030 $ 15.2770 27.63%

2031 $ 16.0409 34.01%

2032 $ 16.8429 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 17.6851 47.75%

2034 $ 18.5693 55.13%

2035 $ 19.4978 62.89%

2036 $ 20.4727 71.03%

2037 $ 21.4964 79.59%

2038 $ 22.5712 88.56%

2039 $ 23.6997 97.99%

2040 $ 24.8847 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny SharpLink Gaming na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 11.97 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 11.9716 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 11.9814 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 12.0191 0.41% Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na dziś Przewidywana cena dla SBETON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $11.97 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SharpLink Gaming (SBETON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SBETON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $11.9716 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SharpLink Gaming (SBETON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SBETON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $11.9814 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SharpLink Gaming (SBETON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SBETON wynosi $12.0191 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SharpLink Gaming Aktualna cena $ 11.97$ 11.97 $ 11.97 Zmiana ceny (24H) -0.16% Kapitalizacja rynkowa $ 193.85K$ 193.85K $ 193.85K Podaż w obiegu 16.17K 16.17K 16.17K Wolumen (24H) $ 61.42K$ 61.42K $ 61.42K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SBETON to $ 11.97. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.16%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.42K. Ponadto SBETON ma podaż w obiegu wynoszącą 16.17K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 193.85K. Zobacz na żywo cenę SBETON

Jak kupić SharpLink Gaming (SBETON) Próbujesz kupić SBETON? Teraz możesz kupować SBETON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SharpLink Gaming i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SBETON teraz

Historyczna cena SharpLink Gaming Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SharpLink Gaming, cena SharpLink Gaming wynosi 11.99USD. Podaż w obiegu SharpLink Gaming (SBETON) wynosi 0.00 SBETON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $193.85K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.150000 $ 12.38 $ 11.65

7 D -0.12% $ -1.7099 $ 14.3 $ 10.99

30 Dni -0.37% $ -7.1699 $ 19.46 $ 10.99 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SharpLink Gaming zanotował zmianę ceny o $0.150000 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SharpLink Gaming osiągnął maksimum na poziomie $14.3 i minimum na poziomie $10.99 . Zanotowano zmianę ceny o -0.12% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SBETON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SharpLink Gaming o -0.37% , co odpowiada około $-7.1699 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SBETON. Sprawdź pełną historię cen SharpLink Gaming, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SBETON

Jak działa moduł przewidywania ceny SharpLink Gaming (SBETON)? Moduł predykcji ceny SharpLink Gaming to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SBETON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SharpLink Gaming na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SBETON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SharpLink Gaming. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SBETON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SBETON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SharpLink Gaming.

Dlaczego prognoaza ceny SBETON jest ważna?

Prognozy cen SBETON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SBETON? Według Twoich prognoz SBETON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SBETON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SharpLink Gaming (SBETON), przewidywana cena SBETON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SBETON w 2026 roku? Cena 1 SharpLink Gaming (SBETON) wynosi dziś $11.97 . Według powyższego modułu prognoz SBETON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SBETON w 2027 roku? SharpLink Gaming (SBETON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SBETON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SBETON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SharpLink Gaming (SBETON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SBETON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SharpLink Gaming (SBETON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SBETON w 2030 roku? Cena 1 SharpLink Gaming (SBETON) wynosi dziś $11.97 . Według powyższego modułu prognoz SBETON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SBETON na 2040 rok? SharpLink Gaming (SBETON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SBETON do 2040 roku.