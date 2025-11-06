GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ROVR Network to 0.009335 USD. Śledź aktualizacje cen ROVR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROVR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ROVR Network to 0.009335 USD. Śledź aktualizacje cen ROVR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROVR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROVR

Informacje o cenie ROVR

Czym jest ROVR

Biała księga ROVR

Oficjalna strona internetowa ROVR

Tokenomika ROVR

Prognoza cen ROVR

Historia ROVR

Przewodnik zakupowy ROVR

Przelicznik ROVR-fiat

ROVR na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ROVR Network

Cena ROVR Network(ROVR)

Aktualna cena 1 ROVR do USD:

$0.009333
$0.009333$0.009333
-0.36%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:27:23 (UTC+8)

Informacje o cenie ROVR Network (ROVR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.009249
$ 0.009249$ 0.009249
Minimum 24h
$ 0.009505
$ 0.009505$ 0.009505
Maksimum 24h

$ 0.009249
$ 0.009249$ 0.009249

$ 0.009505
$ 0.009505$ 0.009505

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.13%

-0.36%

-1.64%

-1.64%

Aktualna cena ROVR Network (ROVR) wynosi $ 0.009335. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROVR wahał się między $ 0.009249 a $ 0.009505, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROVR w historii to $ 0.021590040558154902, a najniższy to $ 0.008280267387340556.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROVR zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -1.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROVR Network (ROVR)

No.1781

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

$ 101.17K
$ 101.17K$ 101.17K

$ 93.35M
$ 93.35M$ 93.35M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa ROVR Network wynosi $ 2.01M, przy $ 101.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROVR w obiegu wynosi 215.29M, przy całkowitej podaży 9999998876. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.35M.

Historia ceny ROVR Network (ROVR) – USD

Śledź zmiany ceny ROVR Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00003372-0.36%
30 Dni$ -0.003275-25.98%
60 dni$ +0.004335+86.70%
90 dni$ +0.004335+86.70%
Dzisiejsza zmiana ceny ROVR Network

DziśROVR odnotował zmianę $ -0.00003372 (-0.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ROVR Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.003275 (-25.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ROVR Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ROVR o $ +0.004335(+86.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ROVR Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.004335 (+86.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ROVR Network (ROVR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ROVR Network.

Co to jest ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ROVR Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ROVR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ROVR Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ROVR Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ROVR Network (w USD)

Jaka będzie wartość ROVR Network (ROVR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ROVR Network (ROVR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ROVR Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny ROVR Network!

Tokenomika ROVR Network (ROVR)

Zrozumienie tokenomiki ROVR Network (ROVR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROVRjuż teraz!

Jak kupić ROVR Network (ROVR)

Szukasz jak kupić ROVR Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ROVR Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ROVR na lokalne waluty

1 ROVR Network(ROVR) do VND
245.650525
1 ROVR Network(ROVR) do AUD
A$0.01428255
1 ROVR Network(ROVR) do GBP
0.0070946
1 ROVR Network(ROVR) do EUR
0.0080281
1 ROVR Network(ROVR) do USD
$0.009335
1 ROVR Network(ROVR) do MYR
RM0.0390203
1 ROVR Network(ROVR) do TRY
0.3930035
1 ROVR Network(ROVR) do JPY
¥1.428255
1 ROVR Network(ROVR) do ARS
ARS$13.54853895
1 ROVR Network(ROVR) do RUB
0.7593089
1 ROVR Network(ROVR) do INR
0.8272677
1 ROVR Network(ROVR) do IDR
Rp155.5832711
1 ROVR Network(ROVR) do PHP
0.54917805
1 ROVR Network(ROVR) do EGP
￡E.0.44257235
1 ROVR Network(ROVR) do BRL
R$0.0500356
1 ROVR Network(ROVR) do CAD
C$0.01316235
1 ROVR Network(ROVR) do BDT
1.1375631
1 ROVR Network(ROVR) do NGN
13.470405
1 ROVR Network(ROVR) do COP
$35.90381025
1 ROVR Network(ROVR) do ZAR
R.0.16233565
1 ROVR Network(ROVR) do UAH
0.3926301
1 ROVR Network(ROVR) do TZS
T.Sh.22.936095
1 ROVR Network(ROVR) do VES
Bs2.081705
1 ROVR Network(ROVR) do CLP
$8.81224
1 ROVR Network(ROVR) do PKR
Rs2.6384444
1 ROVR Network(ROVR) do KZT
4.90283535
1 ROVR Network(ROVR) do THB
฿0.3030141
1 ROVR Network(ROVR) do TWD
NT$0.28873155
1 ROVR Network(ROVR) do AED
د.إ0.03425945
1 ROVR Network(ROVR) do CHF
Fr0.007468
1 ROVR Network(ROVR) do HKD
HK$0.07253295
1 ROVR Network(ROVR) do AMD
֏3.57110425
1 ROVR Network(ROVR) do MAD
.د.م0.08690885
1 ROVR Network(ROVR) do MXN
$0.173631
1 ROVR Network(ROVR) do SAR
ريال0.03500625
1 ROVR Network(ROVR) do ETB
Br1.4312422
1 ROVR Network(ROVR) do KES
KSh1.2064554
1 ROVR Network(ROVR) do JOD
د.أ0.006618515
1 ROVR Network(ROVR) do PLN
0.03444615
1 ROVR Network(ROVR) do RON
лв0.0412607
1 ROVR Network(ROVR) do SEK
kr0.08914925
1 ROVR Network(ROVR) do BGN
лв0.0158695
1 ROVR Network(ROVR) do HUF
Ft3.13777355
1 ROVR Network(ROVR) do CZK
0.1977153
1 ROVR Network(ROVR) do KWD
د.ك0.002865845
1 ROVR Network(ROVR) do ILS
0.03033875
1 ROVR Network(ROVR) do BOB
Bs0.0644115
1 ROVR Network(ROVR) do AZN
0.0158695
1 ROVR Network(ROVR) do TJS
SM0.08634875
1 ROVR Network(ROVR) do GEL
0.02529785
1 ROVR Network(ROVR) do AOA
Kz8.54852625
1 ROVR Network(ROVR) do BHD
.د.ب0.00350996
1 ROVR Network(ROVR) do BMD
$0.009335
1 ROVR Network(ROVR) do DKK
kr0.0604908
1 ROVR Network(ROVR) do HNL
L0.2460706
1 ROVR Network(ROVR) do MUR
0.4295967
1 ROVR Network(ROVR) do NAD
$0.162429
1 ROVR Network(ROVR) do NOK
kr0.095217
1 ROVR Network(ROVR) do NZD
$0.0164296
1 ROVR Network(ROVR) do PAB
B/.0.009335
1 ROVR Network(ROVR) do PGK
K0.03967375
1 ROVR Network(ROVR) do QAR
ر.ق0.0339794
1 ROVR Network(ROVR) do RSD
дин.0.9508631
1 ROVR Network(ROVR) do UZS
soʻm111.1309346
1 ROVR Network(ROVR) do ALL
L0.7845134
1 ROVR Network(ROVR) do ANG
ƒ0.01670965
1 ROVR Network(ROVR) do AWG
ƒ0.016803
1 ROVR Network(ROVR) do BBD
$0.01867
1 ROVR Network(ROVR) do BAM
KM0.0158695
1 ROVR Network(ROVR) do BIF
Fr27.528915
1 ROVR Network(ROVR) do BND
$0.0121355
1 ROVR Network(ROVR) do BSD
$0.009335
1 ROVR Network(ROVR) do JMD
$1.50246825
1 ROVR Network(ROVR) do KHR
37.4899201
1 ROVR Network(ROVR) do KMF
Fr3.97671
1 ROVR Network(ROVR) do LAK
202.93477855
1 ROVR Network(ROVR) do LKR
රු2.84334765
1 ROVR Network(ROVR) do MDL
L0.15916175
1 ROVR Network(ROVR) do MGA
Ar42.0495075
1 ROVR Network(ROVR) do MOP
P0.07468
1 ROVR Network(ROVR) do MVR
0.143759
1 ROVR Network(ROVR) do MWK
MK16.20658685
1 ROVR Network(ROVR) do MZN
MT0.59697325
1 ROVR Network(ROVR) do NPR
रु1.3250099
1 ROVR Network(ROVR) do PYG
66.20382
1 ROVR Network(ROVR) do RWF
Fr13.563755
1 ROVR Network(ROVR) do SBD
$0.0767337
1 ROVR Network(ROVR) do SCR
0.12798285
1 ROVR Network(ROVR) do SRD
$0.35986425
1 ROVR Network(ROVR) do SVC
$0.0815879
1 ROVR Network(ROVR) do SZL
L0.1629891
1 ROVR Network(ROVR) do TMT
m0.0326725
1 ROVR Network(ROVR) do TND
د.ت0.027659605
1 ROVR Network(ROVR) do TTD
$0.06319795
1 ROVR Network(ROVR) do UGX
Sh32.63516
1 ROVR Network(ROVR) do XAF
Fr5.32095
1 ROVR Network(ROVR) do XCD
$0.0252045
1 ROVR Network(ROVR) do XOF
Fr5.32095
1 ROVR Network(ROVR) do XPF
Fr0.961505
1 ROVR Network(ROVR) do BWP
P0.12592915
1 ROVR Network(ROVR) do BZD
$0.01876335
1 ROVR Network(ROVR) do CVE
$0.89718685
1 ROVR Network(ROVR) do DJF
Fr1.652295
1 ROVR Network(ROVR) do DOP
$0.5991203
1 ROVR Network(ROVR) do DZD
د.ج1.22036455
1 ROVR Network(ROVR) do FJD
$0.0212838
1 ROVR Network(ROVR) do GNF
Fr81.167825
1 ROVR Network(ROVR) do GTQ
Q0.0715061
1 ROVR Network(ROVR) do GYD
$1.9525086
1 ROVR Network(ROVR) do ISK
kr1.185545

Zasoby ROVR Network

Aby lepiej zrozumieć ROVR Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ROVR Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ROVR Network

Jaka jest dziś wartość ROVR Network (ROVR)?
Aktualna cena ROVR w USD wynosi 0.009335USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROVR do USD?
Aktualna cena ROVR w USD wynosi $ 0.009335. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ROVR Network?
Kapitalizacja rynkowa dla ROVR wynosi $ 2.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROVR w obiegu?
W obiegu ROVR znajduje się 215.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROVR?
ROVR osiąga ATH w wysokości 0.021590040558154902 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROVR?
ROVR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.008280267387340556 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROVR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROVR wynosi $ 101.17K USD.
Czy w tym roku ROVR pójdzie wyżej?
ROVR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROVR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:27:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ROVR Network (ROVR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ROVR do USD

Kwota

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.009335 USD

Handluj ROVR

ROVR/USDT
$0.009333
$0.009333$0.009333
-0.36%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,882.64
$102,882.64$102,882.64

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.88
$3,392.88$3,392.88

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.42
$160.42$160.42

-0.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.96
$1,477.96$1,477.96

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,882.64
$102,882.64$102,882.64

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.88
$3,392.88$3,392.88

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.42
$160.42$160.42

-0.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3296
$2.3296$2.3296

+2.33%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0708
$1.0708$1.0708

-1.32%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010187
$0.000010187$0.000010187

+439.56%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2017
$0.2017$0.2017

+303.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5089
$1.5089$1.5089

+86.00%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01939
$0.01939$0.01939

+55.12%