Sprawdź prognozy cen ROVR Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ROVR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ROVR Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.009415 $0.009415 $0.009415 +0.51% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ROVR Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ROVR Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.009415. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ROVR Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009885. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROVR na 2027 rok wyniesie $ 0.010380 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROVR na 2028 rok wyniesie $ 0.010899 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROVR w 2029 roku wyniesie $ 0.011443 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROVR w 2030 roku wyniesie $ 0.012016 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ROVR Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.019573. Prognoza ceny ROVR Network (ROVR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ROVR Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.031882. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.009415 0.00%

Bieżące statystyki cen ROVR Network Aktualna cena $ 0.009415$ 0.009415 $ 0.009415 Zmiana ceny (24H) +0.51% Kapitalizacja rynkowa $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Podaż w obiegu 215.29M 215.29M 215.29M Wolumen (24H) $ 84.24K$ 84.24K $ 84.24K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ROVR to $ 0.009415. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.51%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 84.24K. Ponadto ROVR ma podaż w obiegu wynoszącą 215.29M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.03M. Zobacz na żywo cenę ROVR

Jak kupić ROVR Network (ROVR) Próbujesz kupić ROVR? Teraz możesz kupować ROVR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić ROVR Network i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ROVR teraz

Historyczna cena ROVR Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ROVR Network, cena ROVR Network wynosi 0.009417USD. Podaż w obiegu ROVR Network (ROVR) wynosi 0.00 ROVR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.03M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000066 $ 0.009418 $ 0.009289

7 D -0.00% $ -0.000073 $ 0.009618 $ 0.009058

30 Dni -0.24% $ -0.003034 $ 0.0127 $ 0.009058 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ROVR Network zanotował zmianę ceny o $0.000066 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ROVR Network osiągnął maksimum na poziomie $0.009618 i minimum na poziomie $0.009058 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ROVR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ROVR Network o -0.24% , co odpowiada około $-0.003034 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ROVR. Sprawdź pełną historię cen ROVR Network, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ROVR

Jak działa moduł przewidywania ceny ROVR Network (ROVR)? Moduł predykcji ceny ROVR Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ROVR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ROVR Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ROVR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ROVR Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ROVR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ROVR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ROVR Network.

Dlaczego prognoaza ceny ROVR jest ważna?

Prognozy cen ROVR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ROVR? Według Twoich prognoz ROVR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ROVR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ROVR Network (ROVR), przewidywana cena ROVR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ROVR w 2026 roku? Cena 1 ROVR Network (ROVR) wynosi dziś $0.009415 . Według powyższego modułu prognoz ROVR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ROVR w 2027 roku? ROVR Network (ROVR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ROVR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ROVR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ROVR Network (ROVR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ROVR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ROVR Network (ROVR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ROVR w 2030 roku? Cena 1 ROVR Network (ROVR) wynosi dziś $0.009415 . Według powyższego modułu prognoz ROVR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ROVR na 2040 rok? ROVR Network (ROVR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ROVR do 2040 roku.