GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Hyperion to 0.4193 USD. Śledź aktualizacje cen RION do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RION łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hyperion to 0.4193 USD. Śledź aktualizacje cen RION do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RION łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RION

Informacje o cenie RION

Czym jest RION

Biała księga RION

Oficjalna strona internetowa RION

Tokenomika RION

Prognoza cen RION

Historia RION

Przewodnik zakupowy RION

Przelicznik RION-fiat

RION na spot

USDT-M Futures RION

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Hyperion

Cena Hyperion(RION)

Aktualna cena 1 RION do USD:

$0.4189
$0.4189$0.4189
-1.71%1D
USD
Hyperion (RION) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:26:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Hyperion (RION) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.4135
$ 0.4135$ 0.4135
Minimum 24h
$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595
Maksimum 24h

$ 0.4135
$ 0.4135$ 0.4135

$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

-0.15%

-1.71%

+0.47%

+0.47%

Aktualna cena Hyperion (RION) wynosi $ 0.4193. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RION wahał się między $ 0.4135 a $ 0.4595, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RION w historii to $ 1.2065187860831725, a najniższy to $ 0.02813140542022481.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RION zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -1.71% w ciągu 24 godzin i o +0.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperion (RION)

No.1186

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

$ 147.54K
$ 147.54K$ 147.54K

$ 41.93M
$ 41.93M$ 41.93M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperion wynosi $ 7.97M, przy $ 147.54K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RION w obiegu wynosi 19.00M, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.93M.

Historia ceny Hyperion (RION) – USD

Śledź zmiany ceny Hyperion dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.007288-1.71%
30 Dni$ -0.103-19.73%
60 dni$ +0.0792+23.28%
90 dni$ -0.2615-38.42%
Dzisiejsza zmiana ceny Hyperion

DziśRION odnotował zmianę $ -0.007288 (-1.71%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Hyperion

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.103 (-19.73%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Hyperion

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RION o $ +0.0792(+23.28%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Hyperion

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.2615 (-38.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Hyperion (RION)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Hyperion.

Co to jest Hyperion (RION)

Hyperion to wysokowydajna platforma oparta na silniku równoległego wykonywania Aptos. Łącząc agregację swapów, market making (CLMM oraz nadchodzący DLMM) i strategie vaultów w jedno płynne doświadczenie on-chain, Hyperion buduje zunifikowaną warstwę płynności i handlu dla ekosystemu Aptos.

Hyperion jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Hyperion. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RION, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Hyperion na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Hyperion będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Hyperion (w USD)

Jaka będzie wartość Hyperion (RION) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyperion (RION) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyperion.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyperion!

Tokenomika Hyperion (RION)

Zrozumienie tokenomiki Hyperion (RION) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIONjuż teraz!

Jak kupić Hyperion (RION)

Szukasz jak kupić Hyperion? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Hyperion na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RION na lokalne waluty

1 Hyperion(RION) do VND
11,033.8795
1 Hyperion(RION) do AUD
A$0.641529
1 Hyperion(RION) do GBP
0.318668
1 Hyperion(RION) do EUR
0.360598
1 Hyperion(RION) do USD
$0.4193
1 Hyperion(RION) do MYR
RM1.752674
1 Hyperion(RION) do TRY
17.65253
1 Hyperion(RION) do JPY
¥64.1529
1 Hyperion(RION) do ARS
ARS$608.559441
1 Hyperion(RION) do RUB
34.105862
1 Hyperion(RION) do INR
37.158366
1 Hyperion(RION) do IDR
Rp6,988.330538
1 Hyperion(RION) do PHP
24.667419
1 Hyperion(RION) do EGP
￡E.19.879013
1 Hyperion(RION) do BRL
R$2.247448
1 Hyperion(RION) do CAD
C$0.591213
1 Hyperion(RION) do BDT
51.095898
1 Hyperion(RION) do NGN
605.0499
1 Hyperion(RION) do COP
$1,612.690695
1 Hyperion(RION) do ZAR
R.7.291627
1 Hyperion(RION) do UAH
17.635758
1 Hyperion(RION) do TZS
T.Sh.1,030.2201
1 Hyperion(RION) do VES
Bs93.5039
1 Hyperion(RION) do CLP
$395.8192
1 Hyperion(RION) do PKR
Rs118.510952
1 Hyperion(RION) do KZT
220.220553
1 Hyperion(RION) do THB
฿13.610478
1 Hyperion(RION) do TWD
NT$12.968949
1 Hyperion(RION) do AED
د.إ1.538831
1 Hyperion(RION) do CHF
Fr0.33544
1 Hyperion(RION) do HKD
HK$3.257961
1 Hyperion(RION) do AMD
֏160.403215
1 Hyperion(RION) do MAD
.د.م3.903683
1 Hyperion(RION) do MXN
$7.79898
1 Hyperion(RION) do SAR
ريال1.572375
1 Hyperion(RION) do ETB
Br64.287076
1 Hyperion(RION) do KES
KSh54.190332
1 Hyperion(RION) do JOD
د.أ0.2972837
1 Hyperion(RION) do PLN
1.547217
1 Hyperion(RION) do RON
лв1.853306
1 Hyperion(RION) do SEK
kr4.004315
1 Hyperion(RION) do BGN
лв0.71281
1 Hyperion(RION) do HUF
Ft140.939309
1 Hyperion(RION) do CZK
8.880774
1 Hyperion(RION) do KWD
د.ك0.1287251
1 Hyperion(RION) do ILS
1.362725
1 Hyperion(RION) do BOB
Bs2.89317
1 Hyperion(RION) do AZN
0.71281
1 Hyperion(RION) do TJS
SM3.878525
1 Hyperion(RION) do GEL
1.136303
1 Hyperion(RION) do AOA
Kz383.973975
1 Hyperion(RION) do BHD
.د.ب0.1576568
1 Hyperion(RION) do BMD
$0.4193
1 Hyperion(RION) do DKK
kr2.717064
1 Hyperion(RION) do HNL
L11.052748
1 Hyperion(RION) do MUR
19.296186
1 Hyperion(RION) do NAD
$7.29582
1 Hyperion(RION) do NOK
kr4.27686
1 Hyperion(RION) do NZD
$0.737968
1 Hyperion(RION) do PAB
B/.0.4193
1 Hyperion(RION) do PGK
K1.782025
1 Hyperion(RION) do QAR
ر.ق1.526252
1 Hyperion(RION) do RSD
дин.42.709898
1 Hyperion(RION) do UZS
soʻm4,991.665868
1 Hyperion(RION) do ALL
L35.237972
1 Hyperion(RION) do ANG
ƒ0.750547
1 Hyperion(RION) do AWG
ƒ0.75474
1 Hyperion(RION) do BBD
$0.8386
1 Hyperion(RION) do BAM
KM0.71281
1 Hyperion(RION) do BIF
Fr1,236.5157
1 Hyperion(RION) do BND
$0.54509
1 Hyperion(RION) do BSD
$0.4193
1 Hyperion(RION) do JMD
$67.486335
1 Hyperion(RION) do KHR
1,683.933958
1 Hyperion(RION) do KMF
Fr178.6218
1 Hyperion(RION) do LAK
9,115.217209
1 Hyperion(RION) do LKR
රු127.714587
1 Hyperion(RION) do MDL
L7.149065
1 Hyperion(RION) do MGA
Ar1,888.73685
1 Hyperion(RION) do MOP
P3.3544
1 Hyperion(RION) do MVR
6.45722
1 Hyperion(RION) do MWK
MK727.950923
1 Hyperion(RION) do MZN
MT26.814235
1 Hyperion(RION) do NPR
रु59.515442
1 Hyperion(RION) do PYG
2,973.6756
1 Hyperion(RION) do RWF
Fr609.2429
1 Hyperion(RION) do SBD
$3.446646
1 Hyperion(RION) do SCR
5.748603
1 Hyperion(RION) do SRD
$16.164015
1 Hyperion(RION) do SVC
$3.664682
1 Hyperion(RION) do SZL
L7.320978
1 Hyperion(RION) do TMT
m1.46755
1 Hyperion(RION) do TND
د.ت1.2423859
1 Hyperion(RION) do TTD
$2.838661
1 Hyperion(RION) do UGX
Sh1,465.8728
1 Hyperion(RION) do XAF
Fr239.001
1 Hyperion(RION) do XCD
$1.13211
1 Hyperion(RION) do XOF
Fr239.001
1 Hyperion(RION) do XPF
Fr43.1879
1 Hyperion(RION) do BWP
P5.656357
1 Hyperion(RION) do BZD
$0.842793
1 Hyperion(RION) do CVE
$40.298923
1 Hyperion(RION) do DJF
Fr74.2161
1 Hyperion(RION) do DOP
$26.910674
1 Hyperion(RION) do DZD
د.ج54.815089
1 Hyperion(RION) do FJD
$0.956004
1 Hyperion(RION) do GNF
Fr3,645.8135
1 Hyperion(RION) do GTQ
Q3.211838
1 Hyperion(RION) do GYD
$87.700788
1 Hyperion(RION) do ISK
kr53.2511

Zasoby Hyperion

Aby lepiej zrozumieć Hyperion, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Hyperion
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Hyperion

Jaka jest dziś wartość Hyperion (RION)?
Aktualna cena RION w USD wynosi 0.4193USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RION do USD?
Aktualna cena RION w USD wynosi $ 0.4193. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyperion?
Kapitalizacja rynkowa dla RION wynosi $ 7.97M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RION w obiegu?
W obiegu RION znajduje się 19.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RION?
RION osiąga ATH w wysokości 1.2065187860831725 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RION?
RION zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02813140542022481 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RION?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RION wynosi $ 147.54K USD.
Czy w tym roku RION pójdzie wyżej?
RION może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RION, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:26:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hyperion (RION)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RION do USD

Kwota

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0.4193 USD

Handluj RION

RION/USDT
$0.4189
$0.4189$0.4189
-1.61%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,866.39
$102,866.39$102,866.39

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,393.21
$3,393.21$3,393.21

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.53
$160.53$160.53

0.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.95
$1,477.95$1,477.95

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,866.39
$102,866.39$102,866.39

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,393.21
$3,393.21$3,393.21

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.53
$160.53$160.53

0.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3303
$2.3303$2.3303

+2.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0782
$1.0782$1.0782

-0.64%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010186
$0.000010186$0.000010186

+439.51%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2034
$0.2034$0.2034

+306.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5153
$1.5153$1.5153

+86.79%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01939
$0.01939$0.01939

+55.12%