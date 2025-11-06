Co to jest RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy. Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w RHEA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu RHEA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące RHEA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno RHEA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny RHEA (w USD)

Jaka będzie wartość RHEA (RHEA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RHEA (RHEA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RHEA.

Sprawdź teraz prognozę ceny RHEA!

Tokenomika RHEA (RHEA)

Zrozumienie tokenomiki RHEA (RHEA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RHEAjuż teraz!

Jak kupić RHEA (RHEA)

Szukasz jak kupić RHEA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić RHEA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RHEA na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby RHEA

Aby lepiej zrozumieć RHEA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące RHEA Jaka jest dziś wartość RHEA (RHEA)? Aktualna cena RHEA w USD wynosi 0.01453USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena RHEA do USD? $ 0.01453 . Sprawdź Aktualna cena RHEA w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa RHEA? Kapitalizacja rynkowa dla RHEA wynosi $ 2.91M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż RHEA w obiegu? W obiegu RHEA znajduje się 200.00M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RHEA? RHEA osiąga ATH w wysokości 0.11587934887394663 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RHEA? RHEA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.013327583514416869 USD . Jaki jest wolumen obrotu RHEA? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RHEA wynosi $ 122.77K USD . Czy w tym roku RHEA pójdzie wyżej? RHEA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RHEA , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe RHEA (RHEA)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku