Aktualna cena RHEA to 0.01453 USD. Śledź aktualizacje cen RHEA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RHEA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RHEA

Informacje o cenie RHEA

Czym jest RHEA

Biała księga RHEA

Oficjalna strona internetowa RHEA

Tokenomika RHEA

Prognoza cen RHEA

Historia RHEA

Przewodnik zakupowy RHEA

Przelicznik RHEA-fiat

RHEA na spot

USDT-M Futures RHEA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo RHEA

Cena RHEA(RHEA)

Aktualna cena 1 RHEA do USD:

$0.01452
$0.01452$0.01452
+0.76%1D
USD
RHEA (RHEA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie RHEA (RHEA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
Minimum 24h
$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532
Maksimum 24h

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869$ 0.013327583514416869

+0.06%

+0.76%

-33.26%

-33.26%

Aktualna cena RHEA (RHEA) wynosi $ 0.01453. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RHEA wahał się między $ 0.013 a $ 0.01532, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RHEA w historii to $ 0.11587934887394663, a najniższy to $ 0.013327583514416869.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RHEA zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o -33.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RHEA (RHEA)

No.1624

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 122.77K
$ 122.77K$ 122.77K

$ 14.53M
$ 14.53M$ 14.53M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

Obecna kapitalizacja rynkowa RHEA wynosi $ 2.91M, przy $ 122.77K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RHEA w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.53M.

Historia ceny RHEA (RHEA) – USD

Śledź zmiany ceny RHEA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001095+0.76%
30 Dni$ -0.01498-50.77%
60 dni$ -0.01998-57.90%
90 dni$ -0.05965-80.42%
Dzisiejsza zmiana ceny RHEA

DziśRHEA odnotował zmianę $ +0.0001095 (+0.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny RHEA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01498 (-50.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny RHEA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RHEA o $ -0.01998(-57.90%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny RHEA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.05965 (-80.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe RHEA (RHEA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen RHEA.

Co to jest RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w RHEA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RHEA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące RHEA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno RHEA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny RHEA (w USD)

Jaka będzie wartość RHEA (RHEA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RHEA (RHEA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RHEA.

Sprawdź teraz prognozę ceny RHEA!

Tokenomika RHEA (RHEA)

Zrozumienie tokenomiki RHEA (RHEA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RHEAjuż teraz!

Jak kupić RHEA (RHEA)

Szukasz jak kupić RHEA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić RHEA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RHEA na lokalne waluty

1 RHEA(RHEA) do VND
382.35695
1 RHEA(RHEA) do AUD
A$0.0222309
1 RHEA(RHEA) do GBP
0.0110428
1 RHEA(RHEA) do EUR
0.0124958
1 RHEA(RHEA) do USD
$0.01453
1 RHEA(RHEA) do MYR
RM0.0607354
1 RHEA(RHEA) do TRY
0.611713
1 RHEA(RHEA) do JPY
¥2.22309
1 RHEA(RHEA) do ARS
ARS$21.0884061
1 RHEA(RHEA) do RUB
1.1818702
1 RHEA(RHEA) do INR
1.2876486
1 RHEA(RHEA) do IDR
Rp242.1665698
1 RHEA(RHEA) do PHP
0.8547999
1 RHEA(RHEA) do EGP
￡E.0.6888673
1 RHEA(RHEA) do BRL
R$0.0778808
1 RHEA(RHEA) do CAD
C$0.0204873
1 RHEA(RHEA) do BDT
1.7706258
1 RHEA(RHEA) do NGN
20.96679
1 RHEA(RHEA) do COP
$55.8845595
1 RHEA(RHEA) do ZAR
R.0.2526767
1 RHEA(RHEA) do UAH
0.6111318
1 RHEA(RHEA) do TZS
T.Sh.35.70021
1 RHEA(RHEA) do VES
Bs3.24019
1 RHEA(RHEA) do CLP
$13.71632
1 RHEA(RHEA) do PKR
Rs4.1067592
1 RHEA(RHEA) do KZT
7.6313013
1 RHEA(RHEA) do THB
฿0.4716438
1 RHEA(RHEA) do TWD
NT$0.4494129
1 RHEA(RHEA) do AED
د.إ0.0533251
1 RHEA(RHEA) do CHF
Fr0.011624
1 RHEA(RHEA) do HKD
HK$0.1128981
1 RHEA(RHEA) do AMD
֏5.5584515
1 RHEA(RHEA) do MAD
.د.م0.1352743
1 RHEA(RHEA) do MXN
$0.270258
1 RHEA(RHEA) do SAR
ريال0.0544875
1 RHEA(RHEA) do ETB
Br2.2277396
1 RHEA(RHEA) do KES
KSh1.8778572
1 RHEA(RHEA) do JOD
د.أ0.01030177
1 RHEA(RHEA) do PLN
0.0536157
1 RHEA(RHEA) do RON
лв0.0642226
1 RHEA(RHEA) do SEK
kr0.1387615
1 RHEA(RHEA) do BGN
лв0.024701
1 RHEA(RHEA) do HUF
Ft4.8839689
1 RHEA(RHEA) do CZK
0.3077454
1 RHEA(RHEA) do KWD
د.ك0.00446071
1 RHEA(RHEA) do ILS
0.0472225
1 RHEA(RHEA) do BOB
Bs0.100257
1 RHEA(RHEA) do AZN
0.024701
1 RHEA(RHEA) do TJS
SM0.1344025
1 RHEA(RHEA) do GEL
0.0393763
1 RHEA(RHEA) do AOA
Kz13.3058475
1 RHEA(RHEA) do BHD
.د.ب0.00546328
1 RHEA(RHEA) do BMD
$0.01453
1 RHEA(RHEA) do DKK
kr0.0941544
1 RHEA(RHEA) do HNL
L0.3830108
1 RHEA(RHEA) do MUR
0.6686706
1 RHEA(RHEA) do NAD
$0.252822
1 RHEA(RHEA) do NOK
kr0.148206
1 RHEA(RHEA) do NZD
$0.0255728
1 RHEA(RHEA) do PAB
B/.0.01453
1 RHEA(RHEA) do PGK
K0.0617525
1 RHEA(RHEA) do QAR
ر.ق0.0528892
1 RHEA(RHEA) do RSD
дин.1.4800258
1 RHEA(RHEA) do UZS
soʻm172.9761628
1 RHEA(RHEA) do ALL
L1.2211012
1 RHEA(RHEA) do ANG
ƒ0.0260087
1 RHEA(RHEA) do AWG
ƒ0.026154
1 RHEA(RHEA) do BBD
$0.02906
1 RHEA(RHEA) do BAM
KM0.024701
1 RHEA(RHEA) do BIF
Fr42.84897
1 RHEA(RHEA) do BND
$0.018889
1 RHEA(RHEA) do BSD
$0.01453
1 RHEA(RHEA) do JMD
$2.3386035
1 RHEA(RHEA) do KHR
58.3533518
1 RHEA(RHEA) do KMF
Fr6.18978
1 RHEA(RHEA) do LAK
315.8695589
1 RHEA(RHEA) do LKR
රු4.4256927
1 RHEA(RHEA) do MDL
L0.2477365
1 RHEA(RHEA) do MGA
Ar65.450385
1 RHEA(RHEA) do MOP
P0.11624
1 RHEA(RHEA) do MVR
0.223762
1 RHEA(RHEA) do MWK
MK25.2256783
1 RHEA(RHEA) do MZN
MT0.9291935
1 RHEA(RHEA) do NPR
रु2.0623882
1 RHEA(RHEA) do PYG
103.04676
1 RHEA(RHEA) do RWF
Fr21.11209
1 RHEA(RHEA) do SBD
$0.1194366
1 RHEA(RHEA) do SCR
0.1992063
1 RHEA(RHEA) do SRD
$0.5601315
1 RHEA(RHEA) do SVC
$0.1269922
1 RHEA(RHEA) do SZL
L0.2536938
1 RHEA(RHEA) do TMT
m0.050855
1 RHEA(RHEA) do TND
د.ت0.04305239
1 RHEA(RHEA) do TTD
$0.0983681
1 RHEA(RHEA) do UGX
Sh50.79688
1 RHEA(RHEA) do XAF
Fr8.2821
1 RHEA(RHEA) do XCD
$0.039231
1 RHEA(RHEA) do XOF
Fr8.2821
1 RHEA(RHEA) do XPF
Fr1.49659
1 RHEA(RHEA) do BWP
P0.1960097
1 RHEA(RHEA) do BZD
$0.0292053
1 RHEA(RHEA) do CVE
$1.3964783
1 RHEA(RHEA) do DJF
Fr2.57181
1 RHEA(RHEA) do DOP
$0.9325354
1 RHEA(RHEA) do DZD
د.ج1.8995069
1 RHEA(RHEA) do FJD
$0.0331284
1 RHEA(RHEA) do GNF
Fr126.33835
1 RHEA(RHEA) do GTQ
Q0.1112998
1 RHEA(RHEA) do GYD
$3.0390948
1 RHEA(RHEA) do ISK
kr1.84531

Zasoby RHEA

Aby lepiej zrozumieć RHEA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa RHEA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące RHEA

Jaka jest dziś wartość RHEA (RHEA)?
Aktualna cena RHEA w USD wynosi 0.01453USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RHEA do USD?
Aktualna cena RHEA w USD wynosi $ 0.01453. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RHEA?
Kapitalizacja rynkowa dla RHEA wynosi $ 2.91M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RHEA w obiegu?
W obiegu RHEA znajduje się 200.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RHEA?
RHEA osiąga ATH w wysokości 0.11587934887394663 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RHEA?
RHEA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.013327583514416869 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RHEA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RHEA wynosi $ 122.77K USD.
Czy w tym roku RHEA pójdzie wyżej?
RHEA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RHEA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RHEA (RHEA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RHEA do USD

Kwota

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.01453 USD

Handluj RHEA

RHEA/USDT
$0.01452
$0.01452$0.01452
+0.69%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

