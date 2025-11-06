Prognoza ceny RHEA (RHEA) (USD)

Sprawdź prognozy cen RHEA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RHEA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny RHEA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy RHEA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01406. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy RHEA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.014763. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RHEA na 2027 rok wyniesie $ 0.015501 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RHEA na 2028 rok wyniesie $ 0.016276 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RHEA w 2029 roku wyniesie $ 0.017090 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RHEA w 2030 roku wyniesie $ 0.017944 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena RHEA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.029229. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena RHEA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.047612. Rok Cena Wzrost

2026 $ 0.014763 5.00%

2027 $ 0.015501 10.25%

2028 $ 0.016276 15.76%

2029 $ 0.017090 21.55%

2030 $ 0.017944 27.63%

2031 $ 0.018841 34.01%

2032 $ 0.019783 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.020773 47.75%

2034 $ 0.021811 55.13%

2035 $ 0.022902 62.89%

2036 $ 0.024047 71.03%

2037 $ 0.025249 79.59%

2038 $ 0.026512 88.56%

2039 $ 0.027837 97.99%

2040 $ 0.029229 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny RHEA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01406 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.014061 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.014073 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.014117 0.41% Prognoza ceny RHEA (RHEA) na dziś Przewidywana cena dla RHEA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01406 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny RHEA (RHEA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RHEA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.014061 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa RHEA (RHEA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RHEA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.014073 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa RHEA (RHEA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RHEA wynosi $0.014117 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen RHEA Aktualna cena $ 0.01406$ 0.01406 $ 0.01406 Zmiana ceny (24H) -2.42% Kapitalizacja rynkowa $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Podaż w obiegu 200.00M 200.00M 200.00M Wolumen (24H) $ 109.25K$ 109.25K $ 109.25K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RHEA to $ 0.01406. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 109.25K. Ponadto RHEA ma podaż w obiegu wynoszącą 200.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.81M. Zobacz na żywo cenę RHEA

Jak kupić RHEA (RHEA) Próbujesz kupić RHEA? Teraz możesz kupować RHEA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić RHEA i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić RHEA teraz

Historyczna cena RHEA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami RHEA, cena RHEA wynosi 0.01406USD. Podaż w obiegu RHEA (RHEA) wynosi 0.00 RHEA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.81M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000059 $ 0.01532 $ 0.013

7 D -0.35% $ -0.007810 $ 0.02193 $ 0.013

30 Dni -0.52% $ -0.01573 $ 0.03325 $ 0.013 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin RHEA zanotował zmianę ceny o $0.000059 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs RHEA osiągnął maksimum na poziomie $0.02193 i minimum na poziomie $0.013 . Zanotowano zmianę ceny o -0.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RHEA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana RHEA o -0.52% , co odpowiada około $-0.01573 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RHEA. Sprawdź pełną historię cen RHEA, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen RHEA

Jak działa moduł przewidywania ceny RHEA (RHEA)? Moduł predykcji ceny RHEA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RHEA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania RHEA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RHEA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę RHEA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RHEA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RHEA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał RHEA.

Dlaczego prognoaza ceny RHEA jest ważna?

Prognozy cen RHEA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

