GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Refacta AI to 0.03676 USD. Śledź aktualizacje cen REFACTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REFACTA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Refacta AI to 0.03676 USD. Śledź aktualizacje cen REFACTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REFACTA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o REFACTA

Informacje o cenie REFACTA

Czym jest REFACTA

Biała księga REFACTA

Oficjalna strona internetowa REFACTA

Tokenomika REFACTA

Prognoza cen REFACTA

Historia REFACTA

Przewodnik zakupowy REFACTA

Przelicznik REFACTA-fiat

REFACTA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Refacta AI

Cena Refacta AI(REFACTA)

Aktualna cena 1 REFACTA do USD:

$0.03688
$0.03688$0.03688
-2.81%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:25:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Refacta AI (REFACTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588
Minimum 24h
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
Maksimum 24h

$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588

$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831

--
----

--
----

+1.51%

-2.81%

+0.19%

+0.19%

Aktualna cena Refacta AI (REFACTA) wynosi $ 0.03676. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REFACTA wahał się między $ 0.03588 a $ 0.03831, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REFACTA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REFACTA zmieniły się o +1.51% w ciągu ostatniej godziny, o -2.81% w ciągu 24 godzin i o +0.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 502.51K
$ 502.51K$ 502.51K

$ 36.76M
$ 36.76M$ 36.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Refacta AI wynosi --, przy $ 502.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REFACTA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.76M.

Historia ceny Refacta AI (REFACTA) – USD

Śledź zmiany ceny Refacta AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0010663-2.81%
30 Dni$ +0.01773+93.16%
60 dni$ +0.01725+88.41%
90 dni$ +0.02227+153.69%
Dzisiejsza zmiana ceny Refacta AI

DziśREFACTA odnotował zmianę $ -0.0010663 (-2.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Refacta AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01773 (+93.16%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Refacta AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę REFACTA o $ +0.01725(+88.41%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Refacta AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02227 (+153.69%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Refacta AI (REFACTA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Refacta AI.

Co to jest Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Refacta AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu REFACTA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Refacta AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Refacta AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Refacta AI (w USD)

Jaka będzie wartość Refacta AI (REFACTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Refacta AI (REFACTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Refacta AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Refacta AI!

Tokenomika Refacta AI (REFACTA)

Zrozumienie tokenomiki Refacta AI (REFACTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena REFACTAjuż teraz!

Jak kupić Refacta AI (REFACTA)

Szukasz jak kupić Refacta AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Refacta AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

REFACTA na lokalne waluty

1 Refacta AI(REFACTA) do VND
967.3394
1 Refacta AI(REFACTA) do AUD
A$0.0562428
1 Refacta AI(REFACTA) do GBP
0.0279376
1 Refacta AI(REFACTA) do EUR
0.0316136
1 Refacta AI(REFACTA) do USD
$0.03676
1 Refacta AI(REFACTA) do MYR
RM0.1536568
1 Refacta AI(REFACTA) do TRY
1.547596
1 Refacta AI(REFACTA) do JPY
¥5.62428
1 Refacta AI(REFACTA) do ARS
ARS$53.3523612
1 Refacta AI(REFACTA) do RUB
2.9900584
1 Refacta AI(REFACTA) do INR
3.2576712
1 Refacta AI(REFACTA) do IDR
Rp612.6664216
1 Refacta AI(REFACTA) do PHP
2.1625908
1 Refacta AI(REFACTA) do EGP
￡E.1.7427916
1 Refacta AI(REFACTA) do BRL
R$0.1970336
1 Refacta AI(REFACTA) do CAD
C$0.0518316
1 Refacta AI(REFACTA) do BDT
4.4795736
1 Refacta AI(REFACTA) do NGN
53.04468
1 Refacta AI(REFACTA) do COP
$141.384474
1 Refacta AI(REFACTA) do ZAR
R.0.6392564
1 Refacta AI(REFACTA) do UAH
1.5461256
1 Refacta AI(REFACTA) do TZS
T.Sh.90.31932
1 Refacta AI(REFACTA) do VES
Bs8.19748
1 Refacta AI(REFACTA) do CLP
$34.70144
1 Refacta AI(REFACTA) do PKR
Rs10.3898464
1 Refacta AI(REFACTA) do KZT
19.3067196
1 Refacta AI(REFACTA) do THB
฿1.1932296
1 Refacta AI(REFACTA) do TWD
NT$1.1369868
1 Refacta AI(REFACTA) do AED
د.إ0.1349092
1 Refacta AI(REFACTA) do CHF
Fr0.029408
1 Refacta AI(REFACTA) do HKD
HK$0.2856252
1 Refacta AI(REFACTA) do AMD
֏14.062538
1 Refacta AI(REFACTA) do MAD
.د.م0.3422356
1 Refacta AI(REFACTA) do MXN
$0.683736
1 Refacta AI(REFACTA) do SAR
ريال0.13785
1 Refacta AI(REFACTA) do ETB
Br5.6360432
1 Refacta AI(REFACTA) do KES
KSh4.7508624
1 Refacta AI(REFACTA) do JOD
د.أ0.02606284
1 Refacta AI(REFACTA) do PLN
0.1356444
1 Refacta AI(REFACTA) do RON
лв0.1624792
1 Refacta AI(REFACTA) do SEK
kr0.351058
1 Refacta AI(REFACTA) do BGN
лв0.062492
1 Refacta AI(REFACTA) do HUF
Ft12.3561388
1 Refacta AI(REFACTA) do CZK
0.7785768
1 Refacta AI(REFACTA) do KWD
د.ك0.01128532
1 Refacta AI(REFACTA) do ILS
0.11947
1 Refacta AI(REFACTA) do BOB
Bs0.253644
1 Refacta AI(REFACTA) do AZN
0.062492
1 Refacta AI(REFACTA) do TJS
SM0.34003
1 Refacta AI(REFACTA) do GEL
0.0996196
1 Refacta AI(REFACTA) do AOA
Kz33.66297
1 Refacta AI(REFACTA) do BHD
.د.ب0.01382176
1 Refacta AI(REFACTA) do BMD
$0.03676
1 Refacta AI(REFACTA) do DKK
kr0.2382048
1 Refacta AI(REFACTA) do HNL
L0.9689936
1 Refacta AI(REFACTA) do MUR
1.6916952
1 Refacta AI(REFACTA) do NAD
$0.639624
1 Refacta AI(REFACTA) do NOK
kr0.374952
1 Refacta AI(REFACTA) do NZD
$0.0646976
1 Refacta AI(REFACTA) do PAB
B/.0.03676
1 Refacta AI(REFACTA) do PGK
K0.15623
1 Refacta AI(REFACTA) do QAR
ر.ق0.1338064
1 Refacta AI(REFACTA) do RSD
дин.3.7443736
1 Refacta AI(REFACTA) do UZS
soʻm437.6189776
1 Refacta AI(REFACTA) do ALL
L3.0893104
1 Refacta AI(REFACTA) do ANG
ƒ0.0658004
1 Refacta AI(REFACTA) do AWG
ƒ0.066168
1 Refacta AI(REFACTA) do BBD
$0.07352
1 Refacta AI(REFACTA) do BAM
KM0.062492
1 Refacta AI(REFACTA) do BIF
Fr108.40524
1 Refacta AI(REFACTA) do BND
$0.047788
1 Refacta AI(REFACTA) do BSD
$0.03676
1 Refacta AI(REFACTA) do JMD
$5.916522
1 Refacta AI(REFACTA) do KHR
147.6303656
1 Refacta AI(REFACTA) do KMF
Fr15.65976
1 Refacta AI(REFACTA) do LAK
799.1304188
1 Refacta AI(REFACTA) do LKR
රු11.1967284
1 Refacta AI(REFACTA) do MDL
L0.626758
1 Refacta AI(REFACTA) do MGA
Ar165.58542
1 Refacta AI(REFACTA) do MOP
P0.29408
1 Refacta AI(REFACTA) do MVR
0.566104
1 Refacta AI(REFACTA) do MWK
MK63.8194036
1 Refacta AI(REFACTA) do MZN
MT2.350802
1 Refacta AI(REFACTA) do NPR
रु5.2177144
1 Refacta AI(REFACTA) do PYG
260.70192
1 Refacta AI(REFACTA) do RWF
Fr53.41228
1 Refacta AI(REFACTA) do SBD
$0.3021672
1 Refacta AI(REFACTA) do SCR
0.5039796
1 Refacta AI(REFACTA) do SRD
$1.417098
1 Refacta AI(REFACTA) do SVC
$0.3212824
1 Refacta AI(REFACTA) do SZL
L0.6418296
1 Refacta AI(REFACTA) do TMT
m0.12866
1 Refacta AI(REFACTA) do TND
د.ت0.10891988
1 Refacta AI(REFACTA) do TTD
$0.2488652
1 Refacta AI(REFACTA) do UGX
Sh128.51296
1 Refacta AI(REFACTA) do XAF
Fr20.9532
1 Refacta AI(REFACTA) do XCD
$0.099252
1 Refacta AI(REFACTA) do XOF
Fr20.9532
1 Refacta AI(REFACTA) do XPF
Fr3.78628
1 Refacta AI(REFACTA) do BWP
P0.4958924
1 Refacta AI(REFACTA) do BZD
$0.0738876
1 Refacta AI(REFACTA) do CVE
$3.5330036
1 Refacta AI(REFACTA) do DJF
Fr6.50652
1 Refacta AI(REFACTA) do DOP
$2.3592568
1 Refacta AI(REFACTA) do DZD
د.ج4.8056348
1 Refacta AI(REFACTA) do FJD
$0.0838128
1 Refacta AI(REFACTA) do GNF
Fr319.6282
1 Refacta AI(REFACTA) do GTQ
Q0.2815816
1 Refacta AI(REFACTA) do GYD
$7.6887216
1 Refacta AI(REFACTA) do ISK
kr4.66852

Zasoby Refacta AI

Aby lepiej zrozumieć Refacta AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Refacta AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Refacta AI

Jaka jest dziś wartość Refacta AI (REFACTA)?
Aktualna cena REFACTA w USD wynosi 0.03676USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REFACTA do USD?
Aktualna cena REFACTA w USD wynosi $ 0.03676. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Refacta AI?
Kapitalizacja rynkowa dla REFACTA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REFACTA w obiegu?
W obiegu REFACTA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REFACTA?
REFACTA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REFACTA?
REFACTA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu REFACTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REFACTA wynosi $ 502.51K USD.
Czy w tym roku REFACTA pójdzie wyżej?
REFACTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REFACTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:25:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Refacta AI (REFACTA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator REFACTA do USD

Kwota

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.03676 USD

Handluj REFACTA

REFACTA/USDT
$0.03688
$0.03688$0.03688
-2.81%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,900.00
$102,900.00$102,900.00

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,394.34
$3,394.34$3,394.34

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.70
$160.70$160.70

+0.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,900.00
$102,900.00$102,900.00

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,394.34
$3,394.34$3,394.34

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.70
$160.70$160.70

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3303
$2.3303$2.3303

+2.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0780
$1.0780$1.0780

-0.66%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03586
$0.03586$0.03586

+43.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010187
$0.000010187$0.000010187

+439.56%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000625
$0.0000000625$0.0000000625

+313.90%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1993
$0.1993$0.1993

+298.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5100
$1.5100$1.5100

+86.14%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01849
$0.01849$0.01849

+47.92%