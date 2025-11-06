Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Refacta AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość REFACTA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup REFACTA

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Refacta AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03654 $0.03654 $0.03654 -3.71% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Refacta AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Refacta AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03654. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Refacta AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.038367. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena REFACTA na 2027 rok wyniesie $ 0.040285 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena REFACTA na 2028 rok wyniesie $ 0.042299 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena REFACTA w 2029 roku wyniesie $ 0.044414 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena REFACTA w 2030 roku wyniesie $ 0.046635 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Refacta AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.075964. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Refacta AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.123737. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03654 0.00%

2026 $ 0.038367 5.00%

2027 $ 0.040285 10.25%

2028 $ 0.042299 15.76%

2029 $ 0.044414 21.55%

2030 $ 0.046635 27.63%

2031 $ 0.048967 34.01%

2032 $ 0.051415 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.053986 47.75%

2034 $ 0.056685 55.13%

2035 $ 0.059519 62.89%

2036 $ 0.062495 71.03%

2037 $ 0.065620 79.59%

2038 $ 0.068901 88.56%

2039 $ 0.072346 97.99%

2040 $ 0.075964 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Refacta AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03654 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.036545 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.036575 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.036690 0.41% Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na dziś Przewidywana cena dla REFACTA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03654 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Refacta AI (REFACTA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny REFACTA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.036545 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Refacta AI (REFACTA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla REFACTA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.036575 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Refacta AI (REFACTA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena REFACTA wynosi $0.036690 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Refacta AI Aktualna cena $ 0.03654$ 0.03654 $ 0.03654 Zmiana ceny (24H) -3.71% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 504.04K$ 504.04K $ 504.04K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena REFACTA to $ 0.03654. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.71%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 504.04K. Ponadto REFACTA ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę REFACTA

Jak kupić Refacta AI (REFACTA) Próbujesz kupić REFACTA? Teraz możesz kupować REFACTA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Refacta AI i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić REFACTA teraz

Historyczna cena Refacta AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Refacta AI, cena Refacta AI wynosi 0.03656USD. Podaż w obiegu Refacta AI (REFACTA) wynosi 0.00 REFACTA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000019 $ 0.03831 $ 0.03588

7 D 0.03% $ 0.00102 $ 0.03831 $ 0.03489

30 Dni 0.92% $ 0.017619 $ 0.04206 $ 0.01139 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Refacta AI zanotował zmianę ceny o $0.000019 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Refacta AI osiągnął maksimum na poziomie $0.03831 i minimum na poziomie $0.03489 . Zanotowano zmianę ceny o 0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał REFACTA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Refacta AI o 0.92% , co odpowiada około $0.017619 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny REFACTA. Sprawdź pełną historię cen Refacta AI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen REFACTA

Jak działa moduł przewidywania ceny Refacta AI (REFACTA)? Moduł predykcji ceny Refacta AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu REFACTA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Refacta AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów REFACTA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Refacta AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość REFACTA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę REFACTA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Refacta AI.

Dlaczego prognoaza ceny REFACTA jest ważna?

Prognozy cen REFACTA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w REFACTA? Według Twoich prognoz REFACTA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny REFACTA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Refacta AI (REFACTA), przewidywana cena REFACTA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 REFACTA w 2026 roku? Cena 1 Refacta AI (REFACTA) wynosi dziś $0.03654 . Według powyższego modułu prognoz REFACTA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena REFACTA w 2027 roku? Refacta AI (REFACTA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 REFACTA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa REFACTA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Refacta AI (REFACTA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa REFACTA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Refacta AI (REFACTA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 REFACTA w 2030 roku? Cena 1 Refacta AI (REFACTA) wynosi dziś $0.03654 . Według powyższego modułu prognoz REFACTA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny REFACTA na 2040 rok? Refacta AI (REFACTA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 REFACTA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz