Aktualna cena Invesco QQQ to 621.82 USD. Śledź aktualizacje cen QQQON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QQQON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 QQQON do USD:

$621.82
$621.82$621.82
-0.20%1D
Invesco QQQ (QQQON) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Aktualna cena Invesco QQQ (QQQON) wynosi $ 621.82. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QQQON wahał się między $ 613.58 a $ 627.35, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QQQON w historii to $ 639.163267863106, a najniższy to $ 566.7159774974706.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QQQON zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -0.20% w ciągu 24 godzin i o -2.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Invesco QQQ (QQQON)

No.787

$ 20.45M
$ 20.45M$ 20.45M

$ 57.25K
$ 57.25K$ 57.25K

$ 20.45M
$ 20.45M$ 20.45M

32.89K
32.89K 32.89K

32,889.16587292
32,889.16587292 32,889.16587292

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Invesco QQQ wynosi $ 20.45M, przy $ 57.25K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QQQON w obiegu wynosi 32.89K, przy całkowitej podaży 32889.16587292. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.45M.

Historia ceny Invesco QQQ (QQQON) – USD

Śledź zmiany ceny Invesco QQQ dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.2461-0.20%
30 Dni$ +13.92+2.28%
60 dni$ +101.82+19.58%
90 dni$ +101.82+19.58%
Dzisiejsza zmiana ceny Invesco QQQ

DziśQQQON odnotował zmianę $ -1.2461 (-0.20%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Invesco QQQ

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +13.92 (+2.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Invesco QQQ

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę QQQON o $ +101.82(+19.58%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Invesco QQQ

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +101.82 (+19.58%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Invesco QQQ (QQQON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Invesco QQQ.

Co to jest Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Invesco QQQ. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu QQQON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Invesco QQQ na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Invesco QQQ będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Invesco QQQ (w USD)

Jaka będzie wartość Invesco QQQ (QQQON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Invesco QQQ (QQQON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Invesco QQQ.

Sprawdź teraz prognozę ceny Invesco QQQ!

Tokenomika Invesco QQQ (QQQON)

Zrozumienie tokenomiki Invesco QQQ (QQQON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QQQONjuż teraz!

Jak kupić Invesco QQQ (QQQON)

Szukasz jak kupić Invesco QQQ? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Invesco QQQ na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

QQQON na lokalne waluty

Zasoby Invesco QQQ

Aby lepiej zrozumieć Invesco QQQ, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Invesco QQQ
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Invesco QQQ

Jaka jest dziś wartość Invesco QQQ (QQQON)?
Aktualna cena QQQON w USD wynosi 621.82USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QQQON do USD?
Aktualna cena QQQON w USD wynosi $ 621.82. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Invesco QQQ?
Kapitalizacja rynkowa dla QQQON wynosi $ 20.45M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QQQON w obiegu?
W obiegu QQQON znajduje się 32.89K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QQQON?
QQQON osiąga ATH w wysokości 639.163267863106 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QQQON?
QQQON zaliczył cenę ATL w wysokości 566.7159774974706 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QQQON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QQQON wynosi $ 57.25K USD.
Czy w tym roku QQQON pójdzie wyżej?
QQQON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QQQON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Invesco QQQ (QQQON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

