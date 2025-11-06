Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Invesco QQQ na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość QQQON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Invesco QQQ
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Invesco QQQ
$624
+0.14%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Invesco QQQ na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Invesco QQQ może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 624.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Invesco QQQ może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 655.2.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QQQON na 2027 rok wyniesie $ 687.96 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QQQON na 2028 rok wyniesie $ 722.3580 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QQQON w 2029 roku wyniesie $ 758.4759 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QQQON w 2030 roku wyniesie $ 796.3996 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Invesco QQQ może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,297.2511.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Invesco QQQ może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,113.0854.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 624
    0.00%
  • 2026
    $ 655.2
    5.00%
  • 2027
    $ 687.96
    10.25%
  • 2028
    $ 722.3580
    15.76%
  • 2029
    $ 758.4759
    21.55%
  • 2030
    $ 796.3996
    27.63%
  • 2031
    $ 836.2196
    34.01%
  • 2032
    $ 878.0306
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 921.9321
    47.75%
  • 2034
    $ 968.0288
    55.13%
  • 2035
    $ 1,016.4302
    62.89%
  • 2036
    $ 1,067.2517
    71.03%
  • 2037
    $ 1,120.6143
    79.59%
  • 2038
    $ 1,176.6450
    88.56%
  • 2039
    $ 1,235.4773
    97.99%
  • 2040
    $ 1,297.2511
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Invesco QQQ na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 624
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 624.0854
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 624.5983
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 626.5643
    0.41%
Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na dziś

Przewidywana cena dla QQQON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $624. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Invesco QQQ (QQQON) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny QQQON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $624.0854. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Invesco QQQ (QQQON) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla QQQON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $624.5983. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Invesco QQQ (QQQON) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena QQQON wynosi $626.5643. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Invesco QQQ

$ 624
+0.14%

$ 20.52M
32.89K
$ 57.26K
--

Najnowsza cena QQQON to $ 624. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.14%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.26K.
Ponadto QQQON ma podaż w obiegu wynoszącą 32.89K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 20.52M.

Jak kupić Invesco QQQ (QQQON)

Próbujesz kupić QQQON? Teraz możesz kupować QQQON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności.

Dowiedz się, jak kupić QQQON teraz

Historyczna cena Invesco QQQ

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Invesco QQQ, cena Invesco QQQ wynosi 624USD. Podaż w obiegu Invesco QQQ (QQQON) wynosi 0.00 QQQON, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $20.52M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.01%
    $ 7.3700
    $ 627.35
    $ 616.26
  • 7 D
    -0.01%
    $ -11.9700
    $ 640.35
    $ 609
  • 30 Dni
    0.03%
    $ 15.3399
    $ 642.17
    $ 541.33
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Invesco QQQ zanotował zmianę ceny o $7.3700, co stanowi 0.01% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Invesco QQQ osiągnął maksimum na poziomie $640.35 i minimum na poziomie $609. Zanotowano zmianę ceny o -0.01%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał QQQON do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Invesco QQQ o 0.03%, co odpowiada około $15.3399 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny QQQON.

Sprawdź pełną historię cen Invesco QQQ, aby zobaczyć szczegółowe trendy

Zobacz pełną historię cen QQQON

Jak działa moduł przewidywania ceny Invesco QQQ (QQQON)?

Moduł predykcji ceny Invesco QQQ to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu QQQON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Invesco QQQ na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów QQQON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Invesco QQQ. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość QQQON.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę QQQON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Invesco QQQ.

Dlaczego prognoaza ceny QQQON jest ważna?

Prognozy cen QQQON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w QQQON?
Według Twoich prognoz QQQON osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny QQQON na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Invesco QQQ (QQQON), przewidywana cena QQQON osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 QQQON w 2026 roku?
Cena 1 Invesco QQQ (QQQON) wynosi dziś $624. Według powyższego modułu prognoz QQQON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena QQQON w 2027 roku?
Invesco QQQ (QQQON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 QQQON do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa QQQON w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Invesco QQQ (QQQON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa QQQON w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Invesco QQQ (QQQON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 QQQON w 2030 roku?
Cena 1 Invesco QQQ (QQQON) wynosi dziś $624. Według powyższego modułu prognoz QQQON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny QQQON na 2040 rok?
Invesco QQQ (QQQON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 QQQON do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:43:49 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.