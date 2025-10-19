Aktualna cena PUBLIC to 0.03162 USD. Śledź aktualizacje cen PUBLIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUBLIC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PUBLIC to 0.03162 USD. Śledź aktualizacje cen PUBLIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUBLIC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUBLIC

Informacje o cenie PUBLIC

Biała księga PUBLIC

Oficjalna strona internetowa PUBLIC

Tokenomika PUBLIC

Prognoza cen PUBLIC

Historia PUBLIC

Przewodnik zakupowy PUBLIC

Przelicznik PUBLIC-fiat

PUBLIC na spot

USDT-M Futures PUBLIC

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PUBLIC

Cena PUBLIC(PUBLIC)

Aktualna cena 1 PUBLIC do USD:

$0.03162
$0.03162$0.03162
-1.21%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-19 07:26:40 (UTC+8)

Informacje o cenie PUBLIC (PUBLIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
Minimum 24h
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
Maksimum 24h

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.22%

-1.21%

-7.17%

-7.17%

Aktualna cena PUBLIC (PUBLIC) wynosi $ 0.03162. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUBLIC wahał się między $ 0.03141 a $ 0.03217, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUBLIC w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUBLIC zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -1.21% w ciągu 24 godzin i o -7.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PUBLIC (PUBLIC)

--
----

$ 61.27K
$ 61.27K$ 61.27K

$ 31.62M
$ 31.62M$ 31.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Obecna kapitalizacja rynkowa PUBLIC wynosi --, przy $ 61.27K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUBLIC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.62M.

Historia ceny PUBLIC (PUBLIC) – USD

Śledź zmiany ceny PUBLIC dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0003873-1.21%
30 Dni$ -0.04027-56.02%
60 dni$ -0.02681-45.89%
90 dni$ +0.01162+58.10%
Dzisiejsza zmiana ceny PUBLIC

DziśPUBLIC odnotował zmianę $ -0.0003873 (-1.21%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PUBLIC

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.04027 (-56.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PUBLIC

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUBLIC o $ -0.02681(-45.89%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PUBLIC

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01162 (+58.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PUBLIC (PUBLIC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PUBLIC.

Co to jest PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PUBLIC. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PUBLIC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PUBLIC na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PUBLIC będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PUBLIC (w USD)

Jaka będzie wartość PUBLIC (PUBLIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PUBLIC (PUBLIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PUBLIC.

Sprawdź teraz prognozę ceny PUBLIC!

Tokenomika PUBLIC (PUBLIC)

Zrozumienie tokenomiki PUBLIC (PUBLIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUBLICjuż teraz!

Jak kupić PUBLIC (PUBLIC)

Szukasz jak kupić PUBLIC? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PUBLIC na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PUBLIC na lokalne waluty

1 PUBLIC(PUBLIC) do VND
832.0803
1 PUBLIC(PUBLIC) do AUD
A$0.0483786
1 PUBLIC(PUBLIC) do GBP
0.0233988
1 PUBLIC(PUBLIC) do EUR
0.026877
1 PUBLIC(PUBLIC) do USD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) do MYR
RM0.1334364
1 PUBLIC(PUBLIC) do TRY
1.3239294
1 PUBLIC(PUBLIC) do JPY
¥4.743
1 PUBLIC(PUBLIC) do ARS
ARS$46.026072
1 PUBLIC(PUBLIC) do RUB
2.5631172
1 PUBLIC(PUBLIC) do INR
2.7831924
1 PUBLIC(PUBLIC) do IDR
Rp526.9997892
1 PUBLIC(PUBLIC) do PHP
1.8377544
1 PUBLIC(PUBLIC) do EGP
￡E.1.5044796
1 PUBLIC(PUBLIC) do BRL
R$0.170748
1 PUBLIC(PUBLIC) do CAD
C$0.044268
1 PUBLIC(PUBLIC) do BDT
3.8630154
1 PUBLIC(PUBLIC) do NGN
46.4997396
1 PUBLIC(PUBLIC) do COP
$122.08482
1 PUBLIC(PUBLIC) do ZAR
R.0.5489232
1 PUBLIC(PUBLIC) do UAH
1.3236132
1 PUBLIC(PUBLIC) do TZS
T.Sh.77.881641
1 PUBLIC(PUBLIC) do VES
Bs6.35562
1 PUBLIC(PUBLIC) do CLP
$30.22872
1 PUBLIC(PUBLIC) do PKR
Rs8.9775504
1 PUBLIC(PUBLIC) do KZT
17.0640492
1 PUBLIC(PUBLIC) do THB
฿1.0320768
1 PUBLIC(PUBLIC) do TWD
NT$0.9685206
1 PUBLIC(PUBLIC) do AED
د.إ0.1160454
1 PUBLIC(PUBLIC) do CHF
Fr0.0249798
1 PUBLIC(PUBLIC) do HKD
HK$0.2456874
1 PUBLIC(PUBLIC) do AMD
֏12.180024
1 PUBLIC(PUBLIC) do MAD
.د.م0.2899554
1 PUBLIC(PUBLIC) do MXN
$0.5808594
1 PUBLIC(PUBLIC) do SAR
ريال0.118575
1 PUBLIC(PUBLIC) do ETB
Br4.689246
1 PUBLIC(PUBLIC) do KES
KSh4.096371
1 PUBLIC(PUBLIC) do JOD
د.أ0.02241858
1 PUBLIC(PUBLIC) do PLN
0.1150968
1 PUBLIC(PUBLIC) do RON
лв0.1378632
1 PUBLIC(PUBLIC) do SEK
kr0.2981766
1 PUBLIC(PUBLIC) do BGN
лв0.0528054
1 PUBLIC(PUBLIC) do HUF
Ft10.5645582
1 PUBLIC(PUBLIC) do CZK
0.6589608
1 PUBLIC(PUBLIC) do KWD
د.ك0.0096441
1 PUBLIC(PUBLIC) do ILS
0.104346
1 PUBLIC(PUBLIC) do BOB
Bs0.2191266
1 PUBLIC(PUBLIC) do AZN
0.053754
1 PUBLIC(PUBLIC) do TJS
SM0.292485
1 PUBLIC(PUBLIC) do GEL
0.085374
1 PUBLIC(PUBLIC) do AOA
Kz28.9825758
1 PUBLIC(PUBLIC) do BHD
.د.ب0.01188912
1 PUBLIC(PUBLIC) do BMD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) do DKK
kr0.202368
1 PUBLIC(PUBLIC) do HNL
L0.8328708
1 PUBLIC(PUBLIC) do MUR
1.4238486
1 PUBLIC(PUBLIC) do NAD
$0.5530338
1 PUBLIC(PUBLIC) do NOK
kr0.3180972
1 PUBLIC(PUBLIC) do NZD
$0.0550188
1 PUBLIC(PUBLIC) do PAB
B/.0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) do PGK
K0.1350174
1 PUBLIC(PUBLIC) do QAR
ر.ق0.115413
1 PUBLIC(PUBLIC) do RSD
дин.3.1771776
1 PUBLIC(PUBLIC) do UZS
soʻm385.6096944
1 PUBLIC(PUBLIC) do ALL
L2.6216142
1 PUBLIC(PUBLIC) do ANG
ƒ0.0565998
1 PUBLIC(PUBLIC) do AWG
ƒ0.056916
1 PUBLIC(PUBLIC) do BBD
$0.06324
1 PUBLIC(PUBLIC) do BAM
KM0.0528054
1 PUBLIC(PUBLIC) do BIF
Fr93.53196
1 PUBLIC(PUBLIC) do BND
$0.0407898
1 PUBLIC(PUBLIC) do BSD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) do JMD
$5.0974602
1 PUBLIC(PUBLIC) do KHR
127.499745
1 PUBLIC(PUBLIC) do KMF
Fr13.34364
1 PUBLIC(PUBLIC) do LAK
687.3912906
1 PUBLIC(PUBLIC) do LKR
රු9.6020454
1 PUBLIC(PUBLIC) do MDL
L0.5346942
1 PUBLIC(PUBLIC) do MGA
Ar141.1605336
1 PUBLIC(PUBLIC) do MOP
P0.2535924
1 PUBLIC(PUBLIC) do MVR
0.483786
1 PUBLIC(PUBLIC) do MWK
MK54.9912906
1 PUBLIC(PUBLIC) do MZN
MT2.0208342
1 PUBLIC(PUBLIC) do NPR
रु4.4666412
1 PUBLIC(PUBLIC) do PYG
225.83004
1 PUBLIC(PUBLIC) do RWF
Fr46.0071
1 PUBLIC(PUBLIC) do SBD
$0.2602326
1 PUBLIC(PUBLIC) do SCR
0.4398342
1 PUBLIC(PUBLIC) do SRD
$1.2461442
1 PUBLIC(PUBLIC) do SVC
$0.2773074
1 PUBLIC(PUBLIC) do SZL
L0.5527176
1 PUBLIC(PUBLIC) do TMT
m0.11067
1 PUBLIC(PUBLIC) do TND
د.ت0.09258336
1 PUBLIC(PUBLIC) do TTD
$0.215016
1 PUBLIC(PUBLIC) do UGX
Sh110.54352
1 PUBLIC(PUBLIC) do XAF
Fr17.77044
1 PUBLIC(PUBLIC) do XCD
$0.085374
1 PUBLIC(PUBLIC) do XOF
Fr17.77044
1 PUBLIC(PUBLIC) do XPF
Fr3.22524
1 PUBLIC(PUBLIC) do BWP
P0.4249728
1 PUBLIC(PUBLIC) do BZD
$0.0635562
1 PUBLIC(PUBLIC) do CVE
$2.991252
1 PUBLIC(PUBLIC) do DJF
Fr5.62836
1 PUBLIC(PUBLIC) do DOP
$2.0021784
1 PUBLIC(PUBLIC) do DZD
د.ج4.0982682
1 PUBLIC(PUBLIC) do FJD
$0.0717774
1 PUBLIC(PUBLIC) do GNF
Fr274.9359
1 PUBLIC(PUBLIC) do GTQ
Q0.2428416
1 PUBLIC(PUBLIC) do GYD
$6.6341922
1 PUBLIC(PUBLIC) do ISK
kr3.82602

Zasoby PUBLIC

Aby lepiej zrozumieć PUBLIC, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PUBLIC
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PUBLIC

Jaka jest dziś wartość PUBLIC (PUBLIC)?
Aktualna cena PUBLIC w USD wynosi 0.03162USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUBLIC do USD?
Aktualna cena PUBLIC w USD wynosi $ 0.03162. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PUBLIC?
Kapitalizacja rynkowa dla PUBLIC wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUBLIC w obiegu?
W obiegu PUBLIC znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUBLIC?
PUBLIC osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUBLIC?
PUBLIC zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUBLIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUBLIC wynosi $ 61.27K USD.
Czy w tym roku PUBLIC pójdzie wyżej?
PUBLIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUBLIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-19 07:26:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PUBLIC (PUBLIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-18 16:36:53Aktualności branżowe
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Aktualności branżowe
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Aktualności branżowe
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Aktualności branżowe
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PUBLIC do USD

Kwota

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03162 USD

Handluj PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03162
$0.03162$0.03162
-1.18%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures