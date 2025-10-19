Cena PUBLIC(PUBLIC)
Aktualna cena PUBLIC (PUBLIC) wynosi $ 0.03162. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUBLIC wahał się między $ 0.03141 a $ 0.03217, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUBLIC w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PUBLIC zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -1.21% w ciągu 24 godzin i o -7.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa PUBLIC wynosi --, przy $ 61.27K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUBLIC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.62M.
Śledź zmiany ceny PUBLIC dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.0003873
|-1.21%
|30 Dni
|$ -0.04027
|-56.02%
|60 dni
|$ -0.02681
|-45.89%
|90 dni
|$ +0.01162
|+58.10%
DziśPUBLIC odnotował zmianę $ -0.0003873 (-1.21%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.04027 (-56.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUBLIC o $ -0.02681(-45.89%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01162 (+58.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PUBLIC (PUBLIC)?
Sprawdź teraz stronę historii cen PUBLIC.
PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.
PUBLIC jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PUBLIC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PUBLIC na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PUBLIC będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość PUBLIC (PUBLIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PUBLIC (PUBLIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PUBLIC.
Sprawdź teraz prognozę ceny PUBLIC!
Zrozumienie tokenomiki PUBLIC (PUBLIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUBLICjuż teraz!
Szukasz jak kupić PUBLIC? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PUBLIC na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć PUBLIC, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 PUBLIC = 0.03162 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures