Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) (USD)

Sprawdź prognozy cen PUBLIC na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PUBLIC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup PUBLIC

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PUBLIC % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03169 $0.03169 $0.03169 -0.99% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PUBLIC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PUBLIC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03169. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PUBLIC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.033274. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PUBLIC na 2027 rok wyniesie $ 0.034938 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PUBLIC na 2028 rok wyniesie $ 0.036685 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PUBLIC w 2029 roku wyniesie $ 0.038519 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PUBLIC w 2030 roku wyniesie $ 0.040445 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PUBLIC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.065881. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PUBLIC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.107313. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03169 0.00%

2026 $ 0.033274 5.00%

2027 $ 0.034938 10.25%

2028 $ 0.036685 15.76%

2029 $ 0.038519 21.55%

2030 $ 0.040445 27.63%

2031 $ 0.042467 34.01%

2032 $ 0.044591 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.046820 47.75%

2034 $ 0.049161 55.13%

2035 $ 0.051619 62.89%

2036 $ 0.054200 71.03%

2037 $ 0.056910 79.59%

2038 $ 0.059756 88.56%

2039 $ 0.062744 97.99%

2040 $ 0.065881 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PUBLIC na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 19, 2025(Dzisiaj) $ 0.03169 0.00%

October 20, 2025(Jutro) $ 0.031694 0.01%

October 26, 2025(Ten tydzień) $ 0.031720 0.10%

November 18, 2025(30 Dni) $ 0.031820 0.41% Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na dziś Przewidywana cena dla PUBLIC w dniu October 19, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03169 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PUBLIC (PUBLIC) na jutro Na October 20, 2025(Jutro) prognoza ceny PUBLIC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.031694 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PUBLIC (PUBLIC) na ten tydzień Do October 26, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PUBLIC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.031720 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PUBLIC (PUBLIC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PUBLIC wynosi $0.031820 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PUBLIC Aktualna cena $ 0.03169$ 0.03169 $ 0.03169 Zmiana ceny (24H) -0.99% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 61.39K$ 61.39K $ 61.39K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PUBLIC to $ 0.03169. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.99%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.39K. Ponadto PUBLIC ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PUBLIC

Jak kupić PUBLIC (PUBLIC) Próbujesz kupić PUBLIC? Teraz możesz kupować PUBLIC za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PUBLIC i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PUBLIC teraz

Historyczna cena PUBLIC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PUBLIC, cena PUBLIC wynosi 0.03169USD. Podaż w obiegu PUBLIC (PUBLIC) wynosi 0.00 PUBLIC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000010 $ 0.03217 $ 0.03141

7 D -0.07% $ -0.002409 $ 0.03782 $ 0.0312

30 Dni -0.56% $ -0.040269 $ 0.07215 $ 0.03082 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PUBLIC zanotował zmianę ceny o $0.000010 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PUBLIC osiągnął maksimum na poziomie $0.03782 i minimum na poziomie $0.0312 . Zanotowano zmianę ceny o -0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PUBLIC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PUBLIC o -0.56% , co odpowiada około $-0.040269 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PUBLIC. Sprawdź pełną historię cen PUBLIC, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PUBLIC

Jak działa moduł przewidywania ceny PUBLIC (PUBLIC)? Moduł predykcji ceny PUBLIC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PUBLIC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PUBLIC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PUBLIC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PUBLIC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PUBLIC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PUBLIC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PUBLIC.

Dlaczego prognoaza ceny PUBLIC jest ważna?

Prognozy cen PUBLIC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PUBLIC? Według Twoich prognoz PUBLIC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PUBLIC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PUBLIC (PUBLIC), przewidywana cena PUBLIC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PUBLIC w 2026 roku? Cena 1 PUBLIC (PUBLIC) wynosi dziś $0.03169 . Według powyższego modułu prognoz PUBLIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PUBLIC w 2027 roku? PUBLIC (PUBLIC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PUBLIC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PUBLIC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PUBLIC (PUBLIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PUBLIC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PUBLIC (PUBLIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PUBLIC w 2030 roku? Cena 1 PUBLIC (PUBLIC) wynosi dziś $0.03169 . Według powyższego modułu prognoz PUBLIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PUBLIC na 2040 rok? PUBLIC (PUBLIC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PUBLIC do 2040 roku. Zarejestruj się teraz