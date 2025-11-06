GiełdaDEX+
Aktualna cena Succinct to 0.5687 USD. Śledź aktualizacje cen PROVE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PROVE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Succinct(PROVE)

Aktualna cena 1 PROVE do USD:

$0.5692
$0.5692$0.5692
-3.77%1D
USD
Succinct (PROVE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:20:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Succinct (PROVE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.5571
$ 0.5571$ 0.5571
Minimum 24h
$ 0.5954
$ 0.5954$ 0.5954
Maksimum 24h

$ 0.5571
$ 0.5571$ 0.5571

$ 0.5954
$ 0.5954$ 0.5954

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+0.49%

-3.76%

-21.64%

-21.64%

Aktualna cena Succinct (PROVE) wynosi $ 0.5687. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PROVE wahał się między $ 0.5571 a $ 0.5954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PROVE w historii to $ 1.7260015460023572, a najniższy to $ 0.4184223922367206.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PROVE zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -3.76% w ciągu 24 godzin i o -21.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Succinct (PROVE)

No.284

$ 110.90M
$ 110.90M$ 110.90M

$ 607.51K
$ 607.51K$ 607.51K

$ 568.70M
$ 568.70M$ 568.70M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Succinct wynosi $ 110.90M, przy $ 607.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PROVE w obiegu wynosi 195.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 568.70M.

Historia ceny Succinct (PROVE) – USD

Śledź zmiany ceny Succinct dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0223-3.76%
30 Dni$ -0.252-30.71%
60 dni$ -0.3249-36.36%
90 dni$ -0.4272-42.90%
Dzisiejsza zmiana ceny Succinct

DziśPROVE odnotował zmianę $ -0.0223 (-3.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Succinct

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.252 (-30.71%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Succinct

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PROVE o $ -0.3249(-36.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Succinct

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.4272 (-42.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Succinct (PROVE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Succinct.

Co to jest Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Succinct. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PROVE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Succinct na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Succinct będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Succinct (w USD)

Jaka będzie wartość Succinct (PROVE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Succinct (PROVE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Succinct.

Sprawdź teraz prognozę ceny Succinct!

Tokenomika Succinct (PROVE)

Zrozumienie tokenomiki Succinct (PROVE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PROVEjuż teraz!

Jak kupić Succinct (PROVE)

Szukasz jak kupić Succinct? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Succinct na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PROVE na lokalne waluty

1 Succinct(PROVE) do VND
14,965.3405
1 Succinct(PROVE) do AUD
A$0.870111
1 Succinct(PROVE) do GBP
0.432212
1 Succinct(PROVE) do EUR
0.489082
1 Succinct(PROVE) do USD
$0.5687
1 Succinct(PROVE) do MYR
RM2.377166
1 Succinct(PROVE) do TRY
23.94227
1 Succinct(PROVE) do JPY
¥87.0111
1 Succinct(PROVE) do ARS
ARS$825.394119
1 Succinct(PROVE) do RUB
46.258058
1 Succinct(PROVE) do INR
50.398194
1 Succinct(PROVE) do IDR
Rp9,478.329542
1 Succinct(PROVE) do PHP
33.456621
1 Succinct(PROVE) do EGP
￡E.26.962067
1 Succinct(PROVE) do BRL
R$3.048232
1 Succinct(PROVE) do CAD
C$0.801867
1 Succinct(PROVE) do BDT
69.301782
1 Succinct(PROVE) do NGN
820.6341
1 Succinct(PROVE) do COP
$2,187.305505
1 Succinct(PROVE) do ZAR
R.9.889693
1 Succinct(PROVE) do UAH
23.919522
1 Succinct(PROVE) do TZS
T.Sh.1,397.2959
1 Succinct(PROVE) do VES
Bs126.8201
1 Succinct(PROVE) do CLP
$536.8528
1 Succinct(PROVE) do PKR
Rs160.737368
1 Succinct(PROVE) do KZT
298.686927
1 Succinct(PROVE) do THB
฿18.460002
1 Succinct(PROVE) do TWD
NT$17.589891
1 Succinct(PROVE) do AED
د.إ2.087129
1 Succinct(PROVE) do CHF
Fr0.45496
1 Succinct(PROVE) do HKD
HK$4.418799
1 Succinct(PROVE) do AMD
֏217.556185
1 Succinct(PROVE) do MAD
.د.م5.294597
1 Succinct(PROVE) do MXN
$10.57782
1 Succinct(PROVE) do SAR
ريال2.132625
1 Succinct(PROVE) do ETB
Br87.193084
1 Succinct(PROVE) do KES
KSh73.498788
1 Succinct(PROVE) do JOD
د.أ0.4032083
1 Succinct(PROVE) do PLN
2.098503
1 Succinct(PROVE) do RON
лв2.513654
1 Succinct(PROVE) do SEK
kr5.431085
1 Succinct(PROVE) do BGN
лв0.96679
1 Succinct(PROVE) do HUF
Ft191.157131
1 Succinct(PROVE) do CZK
12.045066
1 Succinct(PROVE) do KWD
د.ك0.1745909
1 Succinct(PROVE) do ILS
1.848275
1 Succinct(PROVE) do BOB
Bs3.92403
1 Succinct(PROVE) do AZN
0.96679
1 Succinct(PROVE) do TJS
SM5.260475
1 Succinct(PROVE) do GEL
1.541177
1 Succinct(PROVE) do AOA
Kz520.787025
1 Succinct(PROVE) do BHD
.د.ب0.2138312
1 Succinct(PROVE) do BMD
$0.5687
1 Succinct(PROVE) do DKK
kr3.685176
1 Succinct(PROVE) do HNL
L14.990932
1 Succinct(PROVE) do MUR
26.171574
1 Succinct(PROVE) do NAD
$9.89538
1 Succinct(PROVE) do NOK
kr5.80074
1 Succinct(PROVE) do NZD
$1.000912
1 Succinct(PROVE) do PAB
B/.0.5687
1 Succinct(PROVE) do PGK
K2.416975
1 Succinct(PROVE) do QAR
ر.ق2.070068
1 Succinct(PROVE) do RSD
дин.57.927782
1 Succinct(PROVE) do UZS
soʻm6,770.237012
1 Succinct(PROVE) do ALL
L47.793548
1 Succinct(PROVE) do ANG
ƒ1.017973
1 Succinct(PROVE) do AWG
ƒ1.02366
1 Succinct(PROVE) do BBD
$1.1374
1 Succinct(PROVE) do BAM
KM0.96679
1 Succinct(PROVE) do BIF
Fr1,677.0963
1 Succinct(PROVE) do BND
$0.73931
1 Succinct(PROVE) do BSD
$0.5687
1 Succinct(PROVE) do JMD
$91.532265
1 Succinct(PROVE) do KHR
2,283.933322
1 Succinct(PROVE) do KMF
Fr242.2662
1 Succinct(PROVE) do LAK
12,363.043231
1 Succinct(PROVE) do LKR
රු173.220333
1 Succinct(PROVE) do MDL
L9.696335
1 Succinct(PROVE) do MGA
Ar2,561.70915
1 Succinct(PROVE) do MOP
P4.5496
1 Succinct(PROVE) do MVR
8.75798
1 Succinct(PROVE) do MWK
MK987.325757
1 Succinct(PROVE) do MZN
MT36.368365
1 Succinct(PROVE) do NPR
रु80.721278
1 Succinct(PROVE) do PYG
4,033.2204
1 Succinct(PROVE) do RWF
Fr826.3211
1 Succinct(PROVE) do SBD
$4.674714
1 Succinct(PROVE) do SCR
7.796877
1 Succinct(PROVE) do SRD
$21.923385
1 Succinct(PROVE) do SVC
$4.970438
1 Succinct(PROVE) do SZL
L9.929502
1 Succinct(PROVE) do TMT
m1.99045
1 Succinct(PROVE) do TND
د.ت1.6850581
1 Succinct(PROVE) do TTD
$3.850099
1 Succinct(PROVE) do UGX
Sh1,988.1752
1 Succinct(PROVE) do XAF
Fr324.159
1 Succinct(PROVE) do XCD
$1.53549
1 Succinct(PROVE) do XOF
Fr324.159
1 Succinct(PROVE) do XPF
Fr58.5761
1 Succinct(PROVE) do BWP
P7.671763
1 Succinct(PROVE) do BZD
$1.143087
1 Succinct(PROVE) do CVE
$54.657757
1 Succinct(PROVE) do DJF
Fr100.6599
1 Succinct(PROVE) do DOP
$36.499166
1 Succinct(PROVE) do DZD
د.ج74.346151
1 Succinct(PROVE) do FJD
$1.296636
1 Succinct(PROVE) do GNF
Fr4,944.8465
1 Succinct(PROVE) do GTQ
Q4.356242
1 Succinct(PROVE) do GYD
$118.949292
1 Succinct(PROVE) do ISK
kr72.2249

Zasoby Succinct

Aby lepiej zrozumieć Succinct, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Succinct
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Succinct

Jaka jest dziś wartość Succinct (PROVE)?
Aktualna cena PROVE w USD wynosi 0.5687USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PROVE do USD?
Aktualna cena PROVE w USD wynosi $ 0.5687. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Succinct?
Kapitalizacja rynkowa dla PROVE wynosi $ 110.90M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PROVE w obiegu?
W obiegu PROVE znajduje się 195.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PROVE?
PROVE osiąga ATH w wysokości 1.7260015460023572 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PROVE?
PROVE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.4184223922367206 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PROVE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PROVE wynosi $ 607.51K USD.
Czy w tym roku PROVE pójdzie wyżej?
PROVE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PROVE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:20:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Succinct (PROVE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PROVE do USD

Kwota

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.5687 USD

Handluj PROVE

PROVE/USDC
$0.5694
$0.5694$0.5694
-3.67%
PROVE/USDT
$0.5692
$0.5692$0.5692
-3.78%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

