Aktualna cena Zypher Network to 0.001392 USD. Śledź aktualizacje cen POP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POP łatwo w MEXC już teraz.

Cena Zypher Network(POP)

Aktualna cena 1 POP do USD:

$0.001391
$0.001391$0.001391
+43.25%1D
USD
Zypher Network (POP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:20:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Zypher Network (POP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009
Minimum 24h
$ 0.003702
$ 0.003702$ 0.003702
Maksimum 24h

$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009

$ 0.003702
$ 0.003702$ 0.003702

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917

-6.83%

+43.25%

-80.96%

-80.96%

Aktualna cena Zypher Network (POP) wynosi $ 0.001392. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POP wahał się między $ 0.0009 a $ 0.003702, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POP w historii to $ 0.0122852444917876, a najniższy to $ 0.000910956106492917.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POP zmieniły się o -6.83% w ciągu ostatniej godziny, o +43.25% w ciągu 24 godzin i o -80.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zypher Network (POP)

No.1771

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 149.75K
$ 149.75K$ 149.75K

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Zypher Network wynosi $ 2.09M, przy $ 149.75K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POP w obiegu wynosi 1.50B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.92M.

Historia ceny Zypher Network (POP) – USD

Śledź zmiany ceny Zypher Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00041997+43.25%
30 Dni$ -0.010056-87.85%
60 dni$ +0.000392+39.20%
90 dni$ +0.000392+39.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Zypher Network

DziśPOP odnotował zmianę $ +0.00041997 (+43.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Zypher Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.010056 (-87.85%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Zypher Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę POP o $ +0.000392(+39.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Zypher Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000392 (+39.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Zypher Network (POP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Zypher Network.

Co to jest Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Zypher Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu POP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Zypher Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Zypher Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Zypher Network (w USD)

Jaka będzie wartość Zypher Network (POP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zypher Network (POP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zypher Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zypher Network!

Tokenomika Zypher Network (POP)

Zrozumienie tokenomiki Zypher Network (POP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POPjuż teraz!

Jak kupić Zypher Network (POP)

Szukasz jak kupić Zypher Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Zypher Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

POP na lokalne waluty

1 Zypher Network(POP) do VND
36.63048
1 Zypher Network(POP) do AUD
A$0.00212976
1 Zypher Network(POP) do GBP
0.00105792
1 Zypher Network(POP) do EUR
0.00119712
1 Zypher Network(POP) do USD
$0.001392
1 Zypher Network(POP) do MYR
RM0.00581856
1 Zypher Network(POP) do TRY
0.0586032
1 Zypher Network(POP) do JPY
¥0.212976
1 Zypher Network(POP) do ARS
ARS$2.02030704
1 Zypher Network(POP) do RUB
0.11322528
1 Zypher Network(POP) do INR
0.12335904
1 Zypher Network(POP) do IDR
Rp23.19999072
1 Zypher Network(POP) do PHP
0.08189136
1 Zypher Network(POP) do EGP
￡E.0.06599472
1 Zypher Network(POP) do BRL
R$0.00746112
1 Zypher Network(POP) do CAD
C$0.00196272
1 Zypher Network(POP) do BDT
0.16962912
1 Zypher Network(POP) do NGN
2.008656
1 Zypher Network(POP) do COP
$5.3538408
1 Zypher Network(POP) do ZAR
R.0.02420688
1 Zypher Network(POP) do UAH
0.05854752
1 Zypher Network(POP) do TZS
T.Sh.3.420144
1 Zypher Network(POP) do VES
Bs0.310416
1 Zypher Network(POP) do CLP
$1.314048
1 Zypher Network(POP) do PKR
Rs0.39343488
1 Zypher Network(POP) do KZT
0.73109232
1 Zypher Network(POP) do THB
฿0.04518432
1 Zypher Network(POP) do TWD
NT$0.04305456
1 Zypher Network(POP) do AED
د.إ0.00510864
1 Zypher Network(POP) do CHF
Fr0.0011136
1 Zypher Network(POP) do HKD
HK$0.01081584
1 Zypher Network(POP) do AMD
֏0.5325096
1 Zypher Network(POP) do MAD
.د.م0.01295952
1 Zypher Network(POP) do MXN
$0.0258912
1 Zypher Network(POP) do SAR
ريال0.00522
1 Zypher Network(POP) do ETB
Br0.21342144
1 Zypher Network(POP) do KES
KSh0.17990208
1 Zypher Network(POP) do JOD
د.أ0.000986928
1 Zypher Network(POP) do PLN
0.00513648
1 Zypher Network(POP) do RON
лв0.00615264
1 Zypher Network(POP) do SEK
kr0.0132936
1 Zypher Network(POP) do BGN
лв0.0023664
1 Zypher Network(POP) do HUF
Ft0.46789296
1 Zypher Network(POP) do CZK
0.02948256
1 Zypher Network(POP) do KWD
د.ك0.000427344
1 Zypher Network(POP) do ILS
0.004524
1 Zypher Network(POP) do BOB
Bs0.0096048
1 Zypher Network(POP) do AZN
0.0023664
1 Zypher Network(POP) do TJS
SM0.012876
1 Zypher Network(POP) do GEL
0.00377232
1 Zypher Network(POP) do AOA
Kz1.274724
1 Zypher Network(POP) do BHD
.د.ب0.000523392
1 Zypher Network(POP) do BMD
$0.001392
1 Zypher Network(POP) do DKK
kr0.00902016
1 Zypher Network(POP) do HNL
L0.03669312
1 Zypher Network(POP) do MUR
0.06405984
1 Zypher Network(POP) do NAD
$0.0242208
1 Zypher Network(POP) do NOK
kr0.0141984
1 Zypher Network(POP) do NZD
$0.00244992
1 Zypher Network(POP) do PAB
B/.0.001392
1 Zypher Network(POP) do PGK
K0.005916
1 Zypher Network(POP) do QAR
ر.ق0.00506688
1 Zypher Network(POP) do RSD
дин.0.14178912
1 Zypher Network(POP) do UZS
soʻm16.57142592
1 Zypher Network(POP) do ALL
L0.11698368
1 Zypher Network(POP) do ANG
ƒ0.00249168
1 Zypher Network(POP) do AWG
ƒ0.0025056
1 Zypher Network(POP) do BBD
$0.002784
1 Zypher Network(POP) do BAM
KM0.0023664
1 Zypher Network(POP) do BIF
Fr4.105008
1 Zypher Network(POP) do BND
$0.0018096
1 Zypher Network(POP) do BSD
$0.001392
1 Zypher Network(POP) do JMD
$0.2240424
1 Zypher Network(POP) do KHR
5.59035552
1 Zypher Network(POP) do KMF
Fr0.592992
1 Zypher Network(POP) do LAK
30.26086896
1 Zypher Network(POP) do LKR
රු0.42398928
1 Zypher Network(POP) do MDL
L0.0237336
1 Zypher Network(POP) do MGA
Ar6.270264
1 Zypher Network(POP) do MOP
P0.011136
1 Zypher Network(POP) do MVR
0.0214368
1 Zypher Network(POP) do MWK
MK2.41666512
1 Zypher Network(POP) do MZN
MT0.0890184
1 Zypher Network(POP) do NPR
रु0.19758048
1 Zypher Network(POP) do PYG
9.872064
1 Zypher Network(POP) do RWF
Fr2.022576
1 Zypher Network(POP) do SBD
$0.01144224
1 Zypher Network(POP) do SCR
0.01908432
1 Zypher Network(POP) do SRD
$0.0536616
1 Zypher Network(POP) do SVC
$0.01216608
1 Zypher Network(POP) do SZL
L0.02430432
1 Zypher Network(POP) do TMT
m0.004872
1 Zypher Network(POP) do TND
د.ت0.004124496
1 Zypher Network(POP) do TTD
$0.00942384
1 Zypher Network(POP) do UGX
Sh4.866432
1 Zypher Network(POP) do XAF
Fr0.79344
1 Zypher Network(POP) do XCD
$0.0037584
1 Zypher Network(POP) do XOF
Fr0.79344
1 Zypher Network(POP) do XPF
Fr0.143376
1 Zypher Network(POP) do BWP
P0.01877808
1 Zypher Network(POP) do BZD
$0.00279792
1 Zypher Network(POP) do CVE
$0.13378512
1 Zypher Network(POP) do DJF
Fr0.246384
1 Zypher Network(POP) do DOP
$0.08933856
1 Zypher Network(POP) do DZD
د.ج0.1822824
1 Zypher Network(POP) do FJD
$0.00317376
1 Zypher Network(POP) do GNF
Fr12.10344
1 Zypher Network(POP) do GTQ
Q0.01066272
1 Zypher Network(POP) do GYD
$0.29115072
1 Zypher Network(POP) do ISK
kr0.176784

Zasoby Zypher Network

Aby lepiej zrozumieć Zypher Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Zypher Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Zypher Network

Jaka jest dziś wartość Zypher Network (POP)?
Aktualna cena POP w USD wynosi 0.001392USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POP do USD?
Aktualna cena POP w USD wynosi $ 0.001392. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zypher Network?
Kapitalizacja rynkowa dla POP wynosi $ 2.09M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POP w obiegu?
W obiegu POP znajduje się 1.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POP?
POP osiąga ATH w wysokości 0.0122852444917876 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POP?
POP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000910956106492917 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POP wynosi $ 149.75K USD.
Czy w tym roku POP pójdzie wyżej?
POP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Zypher Network (POP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator POP do USD

Kwota

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.001392 USD

Handluj POP

POP/USDT
$0.001391
$0.001391$0.001391
+41.36%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

