Tokenomika PolyDoge (POLYDOGE)
Informacje o PolyDoge (POLYDOGE)
PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use.
Tokenomika i analiza cenowa PolyDoge (POLYDOGE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PolyDoge (POLYDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika PolyDoge (POLYDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PolyDoge (POLYDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów POLYDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLYDOGE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPOLYDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena POLYDOGEna żywo!
Jak kupić POLYDOGE
Chcesz dodać PolyDoge (POLYDOGE) do swojego portfolio?
Historia ceny PolyDoge (POLYDOGE)
Analiza historii ceny POLYDOGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny POLYDOGE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POLYDOGE? Nasza strona z prognozami cen POLYDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
