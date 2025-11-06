GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena PHT Stablecoin to 0.01706 USD. Śledź aktualizacje cen PHT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PHT Stablecoin to 0.01706 USD. Śledź aktualizacje cen PHT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PHT

Informacje o cenie PHT

Czym jest PHT

Biała księga PHT

Oficjalna strona internetowa PHT

Tokenomika PHT

Prognoza cen PHT

Historia PHT

Przewodnik zakupowy PHT

Przelicznik PHT-fiat

PHT na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PHT Stablecoin

Cena PHT Stablecoin(PHT)

Aktualna cena 1 PHT do USD:

$0.01706
$0.01706$0.01706
+0.76%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:29 (UTC+8)

Informacje o cenie PHT Stablecoin (PHT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692
Minimum 24h
$ 0.0171
$ 0.0171$ 0.0171
Maksimum 24h

$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692

$ 0.0171
$ 0.0171$ 0.0171

--
----

--
----

+0.76%

+0.76%

+0.47%

+0.47%

Aktualna cena PHT Stablecoin (PHT) wynosi $ 0.01706. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHT wahał się między $ 0.01692 a $ 0.0171, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHT zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o +0.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa PHT Stablecoin wynosi --, przy $ 5.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 287850000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.91M.

Historia ceny PHT Stablecoin (PHT) – USD

Śledź zmiany ceny PHT Stablecoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001287+0.76%
30 Dni$ -0.00013-0.76%
60 dni$ -0.0008-4.48%
90 dni$ +0.00006+0.35%
Dzisiejsza zmiana ceny PHT Stablecoin

DziśPHT odnotował zmianę $ +0.0001287 (+0.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PHT Stablecoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00013 (-0.76%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PHT Stablecoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PHT o $ -0.0008(-4.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PHT Stablecoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00006 (+0.35%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PHT Stablecoin (PHT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PHT Stablecoin.

Co to jest PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PHT Stablecoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PHT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PHT Stablecoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PHT Stablecoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PHT Stablecoin (w USD)

Jaka będzie wartość PHT Stablecoin (PHT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PHT Stablecoin (PHT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PHT Stablecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny PHT Stablecoin!

Tokenomika PHT Stablecoin (PHT)

Zrozumienie tokenomiki PHT Stablecoin (PHT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHTjuż teraz!

Jak kupić PHT Stablecoin (PHT)

Szukasz jak kupić PHT Stablecoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PHT Stablecoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PHT na lokalne waluty

1 PHT Stablecoin(PHT) do VND
448.9339
1 PHT Stablecoin(PHT) do AUD
A$0.0261018
1 PHT Stablecoin(PHT) do GBP
0.0129656
1 PHT Stablecoin(PHT) do EUR
0.0146716
1 PHT Stablecoin(PHT) do USD
$0.01706
1 PHT Stablecoin(PHT) do MYR
RM0.0713108
1 PHT Stablecoin(PHT) do TRY
0.718226
1 PHT Stablecoin(PHT) do JPY
¥2.61018
1 PHT Stablecoin(PHT) do ARS
ARS$24.7603722
1 PHT Stablecoin(PHT) do RUB
1.3876604
1 PHT Stablecoin(PHT) do INR
1.5118572
1 PHT Stablecoin(PHT) do IDR
Rp284.3332196
1 PHT Stablecoin(PHT) do PHP
1.0036398
1 PHT Stablecoin(PHT) do EGP
￡E.0.8088146
1 PHT Stablecoin(PHT) do BRL
R$0.0914416
1 PHT Stablecoin(PHT) do CAD
C$0.0240546
1 PHT Stablecoin(PHT) do BDT
2.0789316
1 PHT Stablecoin(PHT) do NGN
24.61758
1 PHT Stablecoin(PHT) do COP
$65.615319
1 PHT Stablecoin(PHT) do ZAR
R.0.2970146
1 PHT Stablecoin(PHT) do UAH
0.7175436
1 PHT Stablecoin(PHT) do TZS
T.Sh.41.91642
1 PHT Stablecoin(PHT) do VES
Bs3.80438
1 PHT Stablecoin(PHT) do CLP
$16.10464
1 PHT Stablecoin(PHT) do PKR
Rs4.8218384
1 PHT Stablecoin(PHT) do KZT
8.9600826
1 PHT Stablecoin(PHT) do THB
฿0.5537676
1 PHT Stablecoin(PHT) do TWD
NT$0.5276658
1 PHT Stablecoin(PHT) do AED
د.إ0.0626102
1 PHT Stablecoin(PHT) do CHF
Fr0.013648
1 PHT Stablecoin(PHT) do HKD
HK$0.1325562
1 PHT Stablecoin(PHT) do AMD
֏6.526303
1 PHT Stablecoin(PHT) do MAD
.د.م0.1588286
1 PHT Stablecoin(PHT) do MXN
$0.317316
1 PHT Stablecoin(PHT) do SAR
ريال0.063975
1 PHT Stablecoin(PHT) do ETB
Br2.6156392
1 PHT Stablecoin(PHT) do KES
KSh2.2048344
1 PHT Stablecoin(PHT) do JOD
د.أ0.01209554
1 PHT Stablecoin(PHT) do PLN
0.0629514
1 PHT Stablecoin(PHT) do RON
лв0.0752346
1 PHT Stablecoin(PHT) do SEK
kr0.162923
1 PHT Stablecoin(PHT) do BGN
лв0.029002
1 PHT Stablecoin(PHT) do HUF
Ft5.7362544
1 PHT Stablecoin(PHT) do CZK
0.3613308
1 PHT Stablecoin(PHT) do KWD
د.ك0.00523742
1 PHT Stablecoin(PHT) do ILS
0.055445
1 PHT Stablecoin(PHT) do BOB
Bs0.117714
1 PHT Stablecoin(PHT) do AZN
0.029002
1 PHT Stablecoin(PHT) do TJS
SM0.157805
1 PHT Stablecoin(PHT) do GEL
0.0462326
1 PHT Stablecoin(PHT) do AOA
Kz15.622695
1 PHT Stablecoin(PHT) do BHD
.د.ب0.00641456
1 PHT Stablecoin(PHT) do BMD
$0.01706
1 PHT Stablecoin(PHT) do DKK
kr0.1105488
1 PHT Stablecoin(PHT) do HNL
L0.4497016
1 PHT Stablecoin(PHT) do MUR
0.7851012
1 PHT Stablecoin(PHT) do NAD
$0.296844
1 PHT Stablecoin(PHT) do NOK
kr0.174012
1 PHT Stablecoin(PHT) do NZD
$0.0300256
1 PHT Stablecoin(PHT) do PAB
B/.0.01706
1 PHT Stablecoin(PHT) do PGK
K0.072505
1 PHT Stablecoin(PHT) do QAR
ر.ق0.0620984
1 PHT Stablecoin(PHT) do RSD
дин.1.7379022
1 PHT Stablecoin(PHT) do UZS
soʻm203.0952056
1 PHT Stablecoin(PHT) do ALL
L1.4337224
1 PHT Stablecoin(PHT) do ANG
ƒ0.0305374
1 PHT Stablecoin(PHT) do AWG
ƒ0.030708
1 PHT Stablecoin(PHT) do BBD
$0.03412
1 PHT Stablecoin(PHT) do BAM
KM0.029002
1 PHT Stablecoin(PHT) do BIF
Fr50.30994
1 PHT Stablecoin(PHT) do BND
$0.022178
1 PHT Stablecoin(PHT) do BSD
$0.01706
1 PHT Stablecoin(PHT) do JMD
$2.745807
1 PHT Stablecoin(PHT) do KHR
68.5139836
1 PHT Stablecoin(PHT) do KMF
Fr7.26756
1 PHT Stablecoin(PHT) do LAK
370.8695578
1 PHT Stablecoin(PHT) do LKR
රු5.1963054
1 PHT Stablecoin(PHT) do MDL
L0.290873
1 PHT Stablecoin(PHT) do MGA
Ar76.84677
1 PHT Stablecoin(PHT) do MOP
P0.13648
1 PHT Stablecoin(PHT) do MVR
0.262724
1 PHT Stablecoin(PHT) do MWK
MK29.6180366
1 PHT Stablecoin(PHT) do MZN
MT1.090987
1 PHT Stablecoin(PHT) do NPR
रु2.4214964
1 PHT Stablecoin(PHT) do PYG
120.98952
1 PHT Stablecoin(PHT) do RWF
Fr24.78818
1 PHT Stablecoin(PHT) do SBD
$0.1402332
1 PHT Stablecoin(PHT) do SCR
0.2338926
1 PHT Stablecoin(PHT) do SRD
$0.657663
1 PHT Stablecoin(PHT) do SVC
$0.1491044
1 PHT Stablecoin(PHT) do SZL
L0.2978676
1 PHT Stablecoin(PHT) do TMT
m0.05971
1 PHT Stablecoin(PHT) do TND
د.ت0.05054878
1 PHT Stablecoin(PHT) do TTD
$0.1154962
1 PHT Stablecoin(PHT) do UGX
Sh59.64176
1 PHT Stablecoin(PHT) do XAF
Fr9.7242
1 PHT Stablecoin(PHT) do XCD
$0.046062
1 PHT Stablecoin(PHT) do XOF
Fr9.7242
1 PHT Stablecoin(PHT) do XPF
Fr1.75718
1 PHT Stablecoin(PHT) do BWP
P0.2301394
1 PHT Stablecoin(PHT) do BZD
$0.0342906
1 PHT Stablecoin(PHT) do CVE
$1.6396366
1 PHT Stablecoin(PHT) do DJF
Fr3.01962
1 PHT Stablecoin(PHT) do DOP
$1.0949108
1 PHT Stablecoin(PHT) do DZD
د.ج2.234007
1 PHT Stablecoin(PHT) do FJD
$0.0388968
1 PHT Stablecoin(PHT) do GNF
Fr148.3367
1 PHT Stablecoin(PHT) do GTQ
Q0.1306796
1 PHT Stablecoin(PHT) do GYD
$3.5682696
1 PHT Stablecoin(PHT) do ISK
kr2.16662

Zasoby PHT Stablecoin

Aby lepiej zrozumieć PHT Stablecoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PHT Stablecoin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PHT Stablecoin

Jaka jest dziś wartość PHT Stablecoin (PHT)?
Aktualna cena PHT w USD wynosi 0.01706USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHT do USD?
Aktualna cena PHT w USD wynosi $ 0.01706. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PHT Stablecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla PHT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHT w obiegu?
W obiegu PHT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHT?
PHT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHT?
PHT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHT wynosi $ 5.46K USD.
Czy w tym roku PHT pójdzie wyżej?
PHT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PHT Stablecoin (PHT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PHT do USD

Kwota

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01705 USD

Handluj PHT

PHT/USDT
$0.01706
$0.01706$0.01706
+0.76%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,118.09
$103,118.09$103,118.09

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,403.72
$3,403.72$3,403.72

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.09
$161.09$161.09

+0.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,118.09
$103,118.09$103,118.09

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,403.72
$3,403.72$3,403.72

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.09
$161.09$161.09

+0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3337
$2.3337$2.3337

+2.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0849
$1.0849$1.0849

-0.02%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009559
$0.000009559$0.000009559

+406.30%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000633
$0.0000000633$0.0000000633

+319.20%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1998
$0.1998$0.1998

+299.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5288
$1.5288$1.5288

+88.46%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%