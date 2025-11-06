Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Sprawdź prognozy cen PHT Stablecoin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PHT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PHT Stablecoin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01692 $0.01692 $0.01692 -0.05% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PHT Stablecoin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PHT Stablecoin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01692. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PHT Stablecoin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.017766. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHT na 2027 rok wyniesie $ 0.018654 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHT na 2028 rok wyniesie $ 0.019587 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHT w 2029 roku wyniesie $ 0.020566 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHT w 2030 roku wyniesie $ 0.021594 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PHT Stablecoin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.035175. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PHT Stablecoin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.057297. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01692 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.016989 0.41% Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na dziś Przewidywana cena dla PHT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01692 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PHT Stablecoin (PHT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PHT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.016922 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PHT Stablecoin (PHT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PHT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.016936 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PHT Stablecoin (PHT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PHT wynosi $0.016989 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PHT Stablecoin Aktualna cena $ 0.01692$ 0.01692 $ 0.01692 Zmiana ceny (24H) -0.05% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 2.28K$ 2.28K $ 2.28K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PHT to $ 0.01692. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.05%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 2.28K. Ponadto PHT ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PHT

Jak kupić PHT Stablecoin (PHT) Próbujesz kupić PHT? Teraz możesz kupować PHT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PHT Stablecoin i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PHT teraz

Historyczna cena PHT Stablecoin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PHT Stablecoin, cena PHT Stablecoin wynosi 0.01692USD. Podaż w obiegu PHT Stablecoin (PHT) wynosi 0.00 PHT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000009 $ 0.01706 $ 0.0169

7 D -0.00% $ -0.000049 $ 0.01712 $ 0.0169

30 Dni -0.01% $ -0.00034 $ 0.01745 $ 0.01686 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PHT Stablecoin zanotował zmianę ceny o $-0.000009 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PHT Stablecoin osiągnął maksimum na poziomie $0.01712 i minimum na poziomie $0.0169 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PHT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PHT Stablecoin o -0.01% , co odpowiada około $-0.00034 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PHT. Sprawdź pełną historię cen PHT Stablecoin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PHT

Jak działa moduł przewidywania ceny PHT Stablecoin (PHT)? Moduł predykcji ceny PHT Stablecoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PHT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PHT Stablecoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PHT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PHT Stablecoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PHT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PHT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PHT Stablecoin.

Dlaczego prognoaza ceny PHT jest ważna?

Prognozy cen PHT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

