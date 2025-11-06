GiełdaDEX+
Aktualna cena PepsiCo to 143.63 USD. Śledź aktualizacje cen PEPON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEPON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PEPON

Informacje o cenie PEPON

Czym jest PEPON

Oficjalna strona internetowa PEPON

Tokenomika PEPON

Prognoza cen PEPON

Historia PEPON

Przewodnik zakupowy PEPON

Przelicznik PEPON-fiat

PEPON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PepsiCo

Cena PepsiCo(PEPON)

Aktualna cena 1 PEPON do USD:

$143.58
+0.20%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:00 (UTC+8)

Informacje o cenie PepsiCo (PEPON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 142.49
Minimum 24h
$ 144.59
Maksimum 24h

$ 142.49
$ 144.59
$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
-0.02%

+0.20%

-2.72%

-2.72%

Aktualna cena PepsiCo (PEPON) wynosi $ 143.63. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPON wahał się między $ 142.49 a $ 144.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPON w historii to $ 156.71583734346297, a najniższy to $ 139.61853462367836.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPON zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.20% w ciągu 24 godzin i o -2.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PepsiCo (PEPON)

No.1736

$ 2.20M
$ 55.51K
$ 2.20M
15.34K
15,344.22862041
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa PepsiCo wynosi $ 2.20M, przy $ 55.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPON w obiegu wynosi 15.34K, przy całkowitej podaży 15344.22862041. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.20M.

Historia ceny PepsiCo (PEPON) – USD

Śledź zmiany ceny PepsiCo dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.2866+0.20%
30 Dni$ +2.73+1.93%
60 dni$ +43.63+43.63%
90 dni$ +43.63+43.63%
Dzisiejsza zmiana ceny PepsiCo

DziśPEPON odnotował zmianę $ +0.2866 (+0.20%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PepsiCo

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +2.73 (+1.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PepsiCo

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PEPON o $ +43.63(+43.63%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PepsiCo

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +43.63 (+43.63%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PepsiCo (PEPON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PepsiCo.

Co to jest PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PepsiCo. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PEPON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PepsiCo na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PepsiCo będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PepsiCo (w USD)

Jaka będzie wartość PepsiCo (PEPON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PepsiCo (PEPON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PepsiCo.

Sprawdź teraz prognozę ceny PepsiCo!

Tokenomika PepsiCo (PEPON)

Zrozumienie tokenomiki PepsiCo (PEPON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEPONjuż teraz!

Jak kupić PepsiCo (PEPON)

Szukasz jak kupić PepsiCo? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PepsiCo na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PEPON na lokalne waluty

1 PepsiCo(PEPON) do VND
3,779,623.45
1 PepsiCo(PEPON) do AUD
A$219.7539
1 PepsiCo(PEPON) do GBP
109.1588
1 PepsiCo(PEPON) do EUR
123.5218
1 PepsiCo(PEPON) do USD
$143.63
1 PepsiCo(PEPON) do MYR
RM600.3734
1 PepsiCo(PEPON) do TRY
6,048.2593
1 PepsiCo(PEPON) do JPY
¥21,975.39
1 PepsiCo(PEPON) do ARS
ARS$208,460.2731
1 PepsiCo(PEPON) do RUB
11,682.8642
1 PepsiCo(PEPON) do INR
12,727.0543
1 PepsiCo(PEPON) do IDR
Rp2,393,832.3758
1 PepsiCo(PEPON) do PHP
8,438.2625
1 PepsiCo(PEPON) do EGP
￡E.6,808.062
1 PepsiCo(PEPON) do BRL
R$769.8568
1 PepsiCo(PEPON) do CAD
C$202.5183
1 PepsiCo(PEPON) do BDT
17,502.7518
1 PepsiCo(PEPON) do NGN
207,258.09
1 PepsiCo(PEPON) do COP
$552,422.5245
1 PepsiCo(PEPON) do ZAR
R.2,500.5983
1 PepsiCo(PEPON) do UAH
6,041.0778
1 PepsiCo(PEPON) do TZS
T.Sh.352,898.91
1 PepsiCo(PEPON) do VES
Bs32,029.49
1 PepsiCo(PEPON) do CLP
$135,586.72
1 PepsiCo(PEPON) do PKR
Rs40,595.5832
1 PepsiCo(PEPON) do KZT
75,435.9123
1 PepsiCo(PEPON) do THB
฿4,659.3572
1 PepsiCo(PEPON) do TWD
NT$4,439.6033
1 PepsiCo(PEPON) do AED
د.إ527.1221
1 PepsiCo(PEPON) do CHF
Fr114.904
1 PepsiCo(PEPON) do HKD
HK$1,116.0051
1 PepsiCo(PEPON) do AMD
֏54,945.6565
1 PepsiCo(PEPON) do MAD
.د.م1,337.1953
1 PepsiCo(PEPON) do MXN
$2,671.518
1 PepsiCo(PEPON) do SAR
ريال538.6125
1 PepsiCo(PEPON) do ETB
Br22,021.3516
1 PepsiCo(PEPON) do KES
KSh18,562.7412
1 PepsiCo(PEPON) do JOD
د.أ101.83367
1 PepsiCo(PEPON) do PLN
529.9947
1 PepsiCo(PEPON) do RON
лв633.4083
1 PepsiCo(PEPON) do SEK
kr1,371.6665
1 PepsiCo(PEPON) do BGN
лв244.171
1 PepsiCo(PEPON) do HUF
Ft48,294.1512
1 PepsiCo(PEPON) do CZK
3,042.0834
1 PepsiCo(PEPON) do KWD
د.ك44.09441
1 PepsiCo(PEPON) do ILS
466.7975
1 PepsiCo(PEPON) do BOB
Bs991.047
1 PepsiCo(PEPON) do AZN
244.171
1 PepsiCo(PEPON) do TJS
SM1,328.5775
1 PepsiCo(PEPON) do GEL
389.2373
1 PepsiCo(PEPON) do AOA
Kz131,529.1725
1 PepsiCo(PEPON) do BHD
.د.ب54.00488
1 PepsiCo(PEPON) do BMD
$143.63
1 PepsiCo(PEPON) do DKK
kr930.7224
1 PepsiCo(PEPON) do HNL
L3,786.0868
1 PepsiCo(PEPON) do MUR
6,609.8526
1 PepsiCo(PEPON) do NAD
$2,499.162
1 PepsiCo(PEPON) do NOK
kr1,465.026
1 PepsiCo(PEPON) do NZD
$252.7888
1 PepsiCo(PEPON) do PAB
B/.143.63
1 PepsiCo(PEPON) do PGK
K610.4275
1 PepsiCo(PEPON) do QAR
ر.ق522.8132
1 PepsiCo(PEPON) do RSD
дин.14,631.5881
1 PepsiCo(PEPON) do UZS
soʻm1,709,880.6788
1 PepsiCo(PEPON) do ALL
L12,070.6652
1 PepsiCo(PEPON) do ANG
ƒ257.0977
1 PepsiCo(PEPON) do AWG
ƒ258.534
1 PepsiCo(PEPON) do BBD
$287.26
1 PepsiCo(PEPON) do BAM
KM244.171
1 PepsiCo(PEPON) do BIF
Fr423,564.87
1 PepsiCo(PEPON) do BND
$186.719
1 PepsiCo(PEPON) do BSD
$143.63
1 PepsiCo(PEPON) do JMD
$23,117.2485
1 PepsiCo(PEPON) do KHR
576,826.6978
1 PepsiCo(PEPON) do KMF
Fr61,186.38
1 PepsiCo(PEPON) do LAK
3,122,391.2419
1 PepsiCo(PEPON) do LKR
රු43,748.2617
1 PepsiCo(PEPON) do MDL
L2,448.8915
1 PepsiCo(PEPON) do MGA
Ar646,981.335
1 PepsiCo(PEPON) do MOP
P1,149.04
1 PepsiCo(PEPON) do MVR
2,211.902
1 PepsiCo(PEPON) do MWK
MK249,357.4793
1 PepsiCo(PEPON) do MZN
MT9,185.1385
1 PepsiCo(PEPON) do NPR
रु20,386.8422
1 PepsiCo(PEPON) do PYG
1,018,623.96
1 PepsiCo(PEPON) do RWF
Fr208,694.39
1 PepsiCo(PEPON) do SBD
$1,180.6386
1 PepsiCo(PEPON) do SCR
1,969.1673
1 PepsiCo(PEPON) do SRD
$5,536.9365
1 PepsiCo(PEPON) do SVC
$1,255.3262
1 PepsiCo(PEPON) do SZL
L2,507.7798
1 PepsiCo(PEPON) do TMT
m502.705
1 PepsiCo(PEPON) do TND
د.ت425.57569
1 PepsiCo(PEPON) do TTD
$972.3751
1 PepsiCo(PEPON) do UGX
Sh502,130.48
1 PepsiCo(PEPON) do XAF
Fr81,869.1
1 PepsiCo(PEPON) do XCD
$387.801
1 PepsiCo(PEPON) do XOF
Fr81,869.1
1 PepsiCo(PEPON) do XPF
Fr14,793.89
1 PepsiCo(PEPON) do BWP
P1,937.5687
1 PepsiCo(PEPON) do BZD
$288.6963
1 PepsiCo(PEPON) do CVE
$13,804.2793
1 PepsiCo(PEPON) do DJF
Fr25,422.51
1 PepsiCo(PEPON) do DOP
$9,218.1734
1 PepsiCo(PEPON) do DZD
د.ج18,808.3485
1 PepsiCo(PEPON) do FJD
$327.4764
1 PepsiCo(PEPON) do GNF
Fr1,248,862.85
1 PepsiCo(PEPON) do GTQ
Q1,100.2058
1 PepsiCo(PEPON) do GYD
$30,041.6508
1 PepsiCo(PEPON) do ISK
kr18,241.01

Zasoby PepsiCo

Aby lepiej zrozumieć PepsiCo, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa PepsiCo
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PepsiCo

Jaka jest dziś wartość PepsiCo (PEPON)?
Aktualna cena PEPON w USD wynosi 143.63USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEPON do USD?
Aktualna cena PEPON w USD wynosi $ 143.63. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PepsiCo?
Kapitalizacja rynkowa dla PEPON wynosi $ 2.20M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEPON w obiegu?
W obiegu PEPON znajduje się 15.34K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEPON?
PEPON osiąga ATH w wysokości 156.71583734346297 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEPON?
PEPON zaliczył cenę ATL w wysokości 139.61853462367836 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEPON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEPON wynosi $ 55.51K USD.
Czy w tym roku PEPON pójdzie wyżej?
PEPON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEPON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PepsiCo (PEPON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PEPON do USD

Kwota

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 143.63 USD

Handluj PEPON

PEPON/USDT
$143.58
$143.58$143.58
+0.25%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

