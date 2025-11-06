GiełdaDEX+
Aktualna cena Ozone metaverse to 0.00008632 USD. Śledź aktualizacje cen OZONAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OZONAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OZONAI

Informacje o cenie OZONAI

Czym jest OZONAI

Biała księga OZONAI

Oficjalna strona internetowa OZONAI

Tokenomika OZONAI

Prognoza cen OZONAI

Historia OZONAI

Przewodnik zakupowy OZONAI

Przelicznik OZONAI-fiat

OZONAI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ozone metaverse

Cena Ozone metaverse(OZONAI)

Aktualna cena 1 OZONAI do USD:

$0.00008633
$0.00008633
+0.62%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00008555
$ 0.00008555
Minimum 24h
$ 0.00009401
$ 0.00009401
Maksimum 24h

$ 0.00008555
$ 0.00008555

$ 0.00009401
$ 0.00009401

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367

+0.11%

+0.62%

-32.80%

-32.80%

Aktualna cena Ozone metaverse (OZONAI) wynosi $ 0.00008632. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OZONAI wahał się między $ 0.00008555 a $ 0.00009401, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OZONAI w historii to $ 0.03447626727041513, a najniższy to $ 0.000030714406696367.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OZONAI zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +0.62% w ciągu 24 godzin i o -32.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ozone metaverse (OZONAI)

No.7048

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.87K
$ 55.87K

$ 172.64K
$ 172.64K

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Ozone metaverse wynosi $ 0.00, przy $ 55.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OZONAI w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 801810225.66. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 172.64K.

Historia ceny Ozone metaverse (OZONAI) – USD

Śledź zmiany ceny Ozone metaverse dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000005319+0.62%
30 Dni$ -0.00000372-4.14%
60 dni$ -0.00000495-5.43%
90 dni$ -0.00012013-58.19%
Dzisiejsza zmiana ceny Ozone metaverse

DziśOZONAI odnotował zmianę $ +0.0000005319 (+0.62%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ozone metaverse

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000372 (-4.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ozone metaverse

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OZONAI o $ -0.00000495(-5.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ozone metaverse

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00012013 (-58.19%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ozone metaverse (OZONAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ozone metaverse.

Co to jest Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ozone metaverse. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OZONAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ozone metaverse na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ozone metaverse będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ozone metaverse (w USD)

Jaka będzie wartość Ozone metaverse (OZONAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ozone metaverse (OZONAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ozone metaverse.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ozone metaverse!

Tokenomika Ozone metaverse (OZONAI)

Zrozumienie tokenomiki Ozone metaverse (OZONAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OZONAIjuż teraz!

Jak kupić Ozone metaverse (OZONAI)

Szukasz jak kupić Ozone metaverse? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ozone metaverse na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

OZONAI na lokalne waluty

1 Ozone metaverse(OZONAI) do VND
2.2715108
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AUD
A$0.0001320696
1 Ozone metaverse(OZONAI) do GBP
0.0000656032
1 Ozone metaverse(OZONAI) do EUR
0.0000742352
1 Ozone metaverse(OZONAI) do USD
$0.00008632
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MYR
RM0.0003608176
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TRY
0.0036349352
1 Ozone metaverse(OZONAI) do JPY
¥0.01320696
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ARS
ARS$0.1252822584
1 Ozone metaverse(OZONAI) do RUB
0.0070212688
1 Ozone metaverse(OZONAI) do INR
0.0076488152
1 Ozone metaverse(OZONAI) do IDR
Rp1.4386660912
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PHP
0.0050713
1 Ozone metaverse(OZONAI) do EGP
￡E.0.004091568
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BRL
R$0.0004626752
1 Ozone metaverse(OZONAI) do CAD
C$0.0001217112
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BDT
0.0105189552
1 Ozone metaverse(OZONAI) do NGN
0.12455976
1 Ozone metaverse(OZONAI) do COP
$0.331999668
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ZAR
R.0.0015028312
1 Ozone metaverse(OZONAI) do UAH
0.0036306192
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TZS
T.Sh.0.21208824
1 Ozone metaverse(OZONAI) do VES
Bs0.01924936
1 Ozone metaverse(OZONAI) do CLP
$0.08148608
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PKR
Rs0.0243974848
1 Ozone metaverse(OZONAI) do KZT
0.0453361272
1 Ozone metaverse(OZONAI) do THB
฿0.0028002208
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TWD
NT$0.0026681512
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AED
د.إ0.0003167944
1 Ozone metaverse(OZONAI) do CHF
Fr0.000069056
1 Ozone metaverse(OZONAI) do HKD
HK$0.0006707064
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AMD
֏0.033021716
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MAD
.د.م0.0008036392
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MXN
$0.001605552
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SAR
ريال0.0003237
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ETB
Br0.0132345824
1 Ozone metaverse(OZONAI) do KES
KSh0.0111559968
1 Ozone metaverse(OZONAI) do JOD
د.أ0.00006120088
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PLN
0.0003185208
1 Ozone metaverse(OZONAI) do RON
лв0.0003806712
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SEK
kr0.000824356
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BGN
лв0.000146744
1 Ozone metaverse(OZONAI) do HUF
Ft0.0290242368
1 Ozone metaverse(OZONAI) do CZK
0.0018282576
1 Ozone metaverse(OZONAI) do KWD
د.ك0.00002650024
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ILS
0.00028054
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BOB
Bs0.000595608
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AZN
0.000146744
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TJS
SM0.00079846
1 Ozone metaverse(OZONAI) do GEL
0.0002339272
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AOA
Kz0.07904754
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BHD
.د.ب0.00003245632
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BMD
$0.00008632
1 Ozone metaverse(OZONAI) do DKK
kr0.0005593536
1 Ozone metaverse(OZONAI) do HNL
L0.0022753952
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MUR
0.0039724464
1 Ozone metaverse(OZONAI) do NAD
$0.001501968
1 Ozone metaverse(OZONAI) do NOK
kr0.000880464
1 Ozone metaverse(OZONAI) do NZD
$0.0001519232
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PAB
B/.0.00008632
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PGK
K0.00036686
1 Ozone metaverse(OZONAI) do QAR
ر.ق0.0003142048
1 Ozone metaverse(OZONAI) do RSD
дин.0.0087934184
1 Ozone metaverse(OZONAI) do UZS
soʻm1.0276188832
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ALL
L0.0072543328
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ANG
ƒ0.0001545128
1 Ozone metaverse(OZONAI) do AWG
ƒ0.000155376
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BBD
$0.00017264
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BAM
KM0.000146744
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BIF
Fr0.25455768
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BND
$0.000112216
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BSD
$0.00008632
1 Ozone metaverse(OZONAI) do JMD
$0.013893204
1 Ozone metaverse(OZONAI) do KHR
0.3466662992
1 Ozone metaverse(OZONAI) do KMF
Fr0.03677232
1 Ozone metaverse(OZONAI) do LAK
1.8765217016
1 Ozone metaverse(OZONAI) do LKR
රු0.0262922088
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MDL
L0.001471756
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MGA
Ar0.38882844
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MOP
P0.00069056
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MVR
0.001329328
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MWK
MK0.1498610152
1 Ozone metaverse(OZONAI) do MZN
MT0.005520164
1 Ozone metaverse(OZONAI) do NPR
रु0.0122522608
1 Ozone metaverse(OZONAI) do PYG
0.61218144
1 Ozone metaverse(OZONAI) do RWF
Fr0.12542296
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SBD
$0.0007095504
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SCR
0.0011834472
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SRD
$0.003327636
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SVC
$0.0007544368
1 Ozone metaverse(OZONAI) do SZL
L0.0015071472
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TMT
m0.00030212
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TND
د.ت0.00025576616
1 Ozone metaverse(OZONAI) do TTD
$0.0005843864
1 Ozone metaverse(OZONAI) do UGX
Sh0.30177472
1 Ozone metaverse(OZONAI) do XAF
Fr0.0492024
1 Ozone metaverse(OZONAI) do XCD
$0.000233064
1 Ozone metaverse(OZONAI) do XOF
Fr0.0492024
1 Ozone metaverse(OZONAI) do XPF
Fr0.00889096
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BWP
P0.0011644568
1 Ozone metaverse(OZONAI) do BZD
$0.0001735032
1 Ozone metaverse(OZONAI) do CVE
$0.0082962152
1 Ozone metaverse(OZONAI) do DJF
Fr0.01527864
1 Ozone metaverse(OZONAI) do DOP
$0.0055400176
1 Ozone metaverse(OZONAI) do DZD
د.ج0.011303604
1 Ozone metaverse(OZONAI) do FJD
$0.0001968096
1 Ozone metaverse(OZONAI) do GNF
Fr0.7505524
1 Ozone metaverse(OZONAI) do GTQ
Q0.0006612112
1 Ozone metaverse(OZONAI) do GYD
$0.0180546912
1 Ozone metaverse(OZONAI) do ISK
kr0.01096264

Zasoby Ozone metaverse

Aby lepiej zrozumieć Ozone metaverse, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Ozone metaverse
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ozone metaverse

Jaka jest dziś wartość Ozone metaverse (OZONAI)?
Aktualna cena OZONAI w USD wynosi 0.00008632USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OZONAI do USD?
Aktualna cena OZONAI w USD wynosi $ 0.00008632. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ozone metaverse?
Kapitalizacja rynkowa dla OZONAI wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OZONAI w obiegu?
W obiegu OZONAI znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OZONAI?
OZONAI osiąga ATH w wysokości 0.03447626727041513 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OZONAI?
OZONAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000030714406696367 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OZONAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OZONAI wynosi $ 55.87K USD.
Czy w tym roku OZONAI pójdzie wyżej?
OZONAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OZONAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:34 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator OZONAI do USD

Kwota

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00008632 USD

Handluj OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00008633
$0.00008633
+0.67%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

