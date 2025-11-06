GiełdaDEX+
Aktualna cena OpenVPP to 0.02235 USD. Śledź aktualizacje cen OVPP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o OVPP

Informacje o cenie OVPP

Czym jest OVPP

Oficjalna strona internetowa OVPP

Tokenomika OVPP

Prognoza cen OVPP

Historia OVPP

Przewodnik zakupowy OVPP

Przelicznik OVPP-fiat

OVPP na spot

Logo OpenVPP

Cena OpenVPP(OVPP)

Aktualna cena 1 OVPP do USD:

OpenVPP (OVPP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:09 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenVPP (OVPP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.26%

+1.91%

-12.70%

-12.70%

Aktualna cena OpenVPP (OVPP) wynosi $ 0.02235. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OVPP wahał się między $ 0.01374 a $ 0.02639, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OVPP w historii to $ 0.28680257838566486, a najniższy to $ 0.000026830293467548.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OVPP zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +1.91% w ciągu 24 godzin i o -12.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenVPP (OVPP)

No.849

$ 17.88M
$ 812.33K
$ 22.35M
80.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenVPP wynosi $ 17.88M, przy $ 812.33K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OVPP w obiegu wynosi 800.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.35M.

Historia ceny OpenVPP (OVPP) – USD

Śledź zmiany ceny OpenVPP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0004191+1.91%
30 Dni$ -0.05544-71.27%
60 dni$ -0.05671-71.74%
90 dni$ -0.00765-25.50%
Dzisiejsza zmiana ceny OpenVPP

DziśOVPP odnotował zmianę $ +0.0004191 (+1.91%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OpenVPP

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05544 (-71.27%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OpenVPP

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OVPP o $ -0.05671(-71.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OpenVPP

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00765 (-25.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OpenVPP (OVPP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OpenVPP.

Co to jest OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OpenVPP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OVPP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OpenVPP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OpenVPP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OpenVPP (w USD)

Jaka będzie wartość OpenVPP (OVPP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenVPP (OVPP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenVPP.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenVPP!

Tokenomika OpenVPP (OVPP)

Zrozumienie tokenomiki OpenVPP (OVPP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OVPPjuż teraz!

Jak kupić OpenVPP (OVPP)

Szukasz jak kupić OpenVPP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OpenVPP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby OpenVPP

Aby lepiej zrozumieć OpenVPP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa OpenVPP
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OpenVPP

Jaka jest dziś wartość OpenVPP (OVPP)?
Aktualna cena OVPP w USD wynosi 0.02235USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OVPP do USD?
Aktualna cena OVPP w USD wynosi $ 0.02235. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenVPP?
Kapitalizacja rynkowa dla OVPP wynosi $ 17.88M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OVPP w obiegu?
W obiegu OVPP znajduje się 800.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OVPP?
OVPP osiąga ATH w wysokości 0.28680257838566486 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OVPP?
OVPP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000026830293467548 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OVPP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OVPP wynosi $ 812.33K USD.
Czy w tym roku OVPP pójdzie wyżej?
OVPP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OVPP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OpenVPP (OVPP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator OVPP do USD

Kwota

OVPP
OVPP
USD
USD

1 OVPP = 0.02235 USD

Handluj OVPP

OVPP/USDT
