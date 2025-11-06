Co to jest OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OpenVPP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu OVPP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OpenVPP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OpenVPP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OpenVPP (w USD)

Jaka będzie wartość OpenVPP (OVPP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenVPP (OVPP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenVPP.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenVPP!

Tokenomika OpenVPP (OVPP)

Zrozumienie tokenomiki OpenVPP (OVPP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OVPPjuż teraz!

Jak kupić OpenVPP (OVPP)

Szukasz jak kupić OpenVPP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OpenVPP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

OVPP na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby OpenVPP

Aby lepiej zrozumieć OpenVPP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OpenVPP Jaka jest dziś wartość OpenVPP (OVPP)? Aktualna cena OVPP w USD wynosi 0.02235USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena OVPP do USD? $ 0.02235 . Sprawdź Aktualna cena OVPP w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenVPP? Kapitalizacja rynkowa dla OVPP wynosi $ 17.88M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż OVPP w obiegu? W obiegu OVPP znajduje się 800.00M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OVPP? OVPP osiąga ATH w wysokości 0.28680257838566486 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OVPP? OVPP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000026830293467548 USD . Jaki jest wolumen obrotu OVPP? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OVPP wynosi $ 812.33K USD . Czy w tym roku OVPP pójdzie wyżej? OVPP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OVPP , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe OpenVPP (OVPP)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku